Николай Расторгуев об уехавших артистах: Идет самоочищение организма - и слава богу!

Николай Расторгуев и «Любэ» стали участниками тура «Хороша родная». Фото: Борис КУДРЯВОВ

10 декабря в Мурманске прошел заключительный четырнадцатый концерт первого всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». Он совпал с ежегодным праздником в честь добровольцев, поэтому самые активные северяне смогли увидеть и услышать группы «Любэ», «Корни», «Город 312» и Викторию Дайнеко.

- Этот тур мы делали для людей. Патриотизм у каждого у нас в душе, мы родились уже патриотами. Но нельзя постоянно мусолить такие понятия: они очень дорогостоящие, как любовь – не надо об этом говорить все время. Иначе теряется ценность, - отметил после завершения концерта Николай Расторгуев.

Также лидер группы «Любэ» ответил на вопрос, как он относится к тем артистам, кто уехал из страны.

- Мне на них все равно. Такие люди были и будут всегда. У них другое мировоззрение и другие ценности, и это нормально. Они уезжают и страны, и, слава богу, очищаются наши края. Идет самоочищение организма, наверное, это очень хорошо, - рассказал Николай Расторгуев.

Тур «Хороша родная» стартовал в июле с Сочи.

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