Не коронавирусом единым. В Заполярье активно распространяется свиной грипп

Свиной грипп не в первый раз приходит в регион. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два последних года много говорили о пандемии новой коронавирусной инфекции, поэтому грипп волновал северян мало. Но в сезон-2022/2023 эта болезнь снова выходит на первый план.

Это мы уже проходили

По данным Роспотребнадзора по Мурманской области на 30 ноября, в регионе зафиксировали 11 случаев гриппа, вызванного штаммом А(H1N1)pdm09, который в народе называют «свиным».

- Часть относится к завозным, при которых пациенты уже имели клинику заболевания при возвращении с территории Центрального федерального округа, часть случаев не связана с выездом за пределы региона, - сообщили в ведомстве.

Свиной грипп уже не в первый раз приходит в Заполярье. Так, в сентябре 2009 года сразу 20 человек подхватили заразу после общения с третьеклассником, вернувшимся из Турции, болезнь у юных северян протекала легко и со средней степенью тяжести. Школу № 1 в Мурмашах, в которой учился ребенок, закрыли на карантин. Что интересно: перед тем как пойти на уроки, мальчик прошел осмотр у педиатра и признаков болезни обнаружено не было, зато через несколько дней у него резко поднялась температура.

В 2013 году свиной грипп снова стал угрожать здоровью северян. В тот сезон его обнаружили даже у семимесячного ребенка. Через три года А(H1N1)pdm09 опять поднял голову и всерьез заявил о себе - от него умерла пациентка.

- Она была не привита, имела сопутствующую соматическую патологию, поздно обратилась за медицинской помощью (на шестой день от начала заболевания), при госпитализации находилась в тяжелом клиническом состоянии, - сообщили тогда в управлении Роспотребнадзора Мурманской области.

Определить, ОРВИ у пациента или грипп, может только врач. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прививайся, если хочешь быть здоров

Одно остается неизменным во все годы, когда Заполярье атакует свиной грипп: в основном им заражаются не привитые северяне.

- Указанный штамм традиционно циркулирует во время сезонных подъемов заболеваемости гриппом, инактивированный, расщепленный вариант данного штамма присутствует в вакцинах против гриппа, использующихся в текущем сезоне, что обеспечивает защиту вакцинированным. Вакцина имеется во всех муниципалитетах Мурманской области, - пояснили в надзорном ведомстве.

Словом, лучшая защита – прививка. Каждый год разработчики вакцины учитывают актуальные для наступающего сезона штаммы. Так что сейчас препарат, поступивший в поликлиники Заполярья, защищает и от обычного гриппа, и от свиного.

Самолечением врачи заниматься не рекомендуют: штамм А(H1N1)pdm09 опасен тем, что вызывает резкие осложнения. Тем более что сразу далеко не каждый поймет – ОРВИ у него или же болезнь посерьезнее.

- Сегодня известно более 200 видов респираторных вирусов. Наиболее распространенными являются риновирусы – основные возбудители насморка, который часто называют «болезнью ста носовых платков». Парагрипп наиболее опасен для маленьких детей, так как является основной причиной ложного крупа. Кроме того, еще существуют аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, сезонные, ранее известные коронавирусы.

До 2000-х годов коронавирусы были достаточно безобидными респираторными вирусами, которые дрейфовали в общей циркуляции, вызывая чаще всего ОРВИ с легким течением. Часто к ОРВИ относятся достаточно легкомысленно, считая ее обычной простудой, которая «сама пройдет». Но возбудители ОРВИ заметно отличаются и по тяжести заболевания, и по возможным осложнениям. Установить, какой из вирусов стал причиной заболевания, можно только при проведении лабораторного тестирования мазков из носа и зева, - пояснили в Роспотребнадзоре.

КОНКРЕТНО

Кто находится в зоне риска

- дети с 6 месяцев;

- учащиеся 1 - 11 классов;

- обучающиеся вузов и колледжей;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг);

- лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

- работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- беременные;

- взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Проводите больше времени на свежем воздухе, и ваш иммунитет будет вам благодарен. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

НА ЗАМЕТКУ

Как защитить себя от гриппа

- часто и тщательно мойте руки;

- избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;

- регулярно проветривайте помещения;

- реже посещайте места скопления людей;

- рекомендуется использовать маску в местах скопления людей;

- избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах;

- не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками;

- придерживайтесь здорового образа жизни;

- в случае появления заболевших в семье обратитесь к врачу

Поцелуи и объятия - это, конечно, хорошо, но в сезон гриппа небезопасно. Фото: Мария ЛЕНЦ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Плетемся в хвосте

Мурманская область находится в аутсайдерах по вакцинации от гриппа. По данным на конец ноября, только 23,7% населения региона сделали прививку. Также в хвосте находятся Смоленская область (31,7%), республики Карелия (29,9%) и Коми (28,9%), Псковская область (27,4%).

Лучше всего дела обстоят в Ханты-Мансийском автономном округе (53,7%), Тюменской области (53,5%), Ямало-Ненецком АО (52,9%), Республике Мордовия (51,7%), Астраханской области (49,7%).

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