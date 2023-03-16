Каждый день делали перевязки и уколы от бешенства. Школьник из Апатитов спас двух девочек от дикой собаки

Минувшим летом в Апатитах чуть не произошла трагедия, которую чудом удалось избежать благодаря неравнодушному восьмикласснику. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минувшим летом в Апатитах чуть не произошла трагедия, которую чудом удалось избежать благодаря неравнодушному восьмикласснику. 9 июля Даниил Кульпин, учащийся кадетского класса МЧС, защитил двух одноклассниц от одичавшей собаки.

В тот день девочки отправились в поход и решили устроить привал. Доставая бутерброды и газировку, они заметили, как из леса мчится огромный пес, похожий на овчарку, и вот-вот на них набросится. К счастью, рядом оказался храбрый юноша, который принял удар на себя.

- Данил преградил путь зверю. Пес вонзил зубы в правую руку мальчика, но тот смог отбить атаку животного, собака в итоге убежала. Перепуганные девочки, как могли, оказали своему спасителю первую помощь - у него были рваные раны предплечья, затем вызвали «скорую», - рассказывают героическую историю в Почетной книге «Горячее сердце».

В больнице юному апатитчанину ежедневно делали перевязки и ставили уколы от бешенства. При этом сам он себя героем не считает.

- Он очень скромный, считает, что поступил так, как должен был поступить. Отзывчивый и хороший парень, всегда готовый прийти на помощь. Мы гордимся, что в нашей школе сегодня учатся настоящие защитники, - поделилась с «КП»-Мурманск» директор апатитской школы №4 Наталья Бровко.

За свой самоотверженный поступок Данил стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце», попав в Почетную книгу за 2022 год. В ней собраны 140 отважных историй ребят,

Апатитчанина наградят нагрудным знаком «Горячее сердце» за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим.

Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов пройдет 17 мая в зале Славы музея Победы в Москве.

К слову, сам северянин о своем достижении рассказывать не хочет, считает, что в этом нет ничего особенного - просто человеческий поступок.

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