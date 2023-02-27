Почему Хибины плоские, а Апатиты не стали Поцелуйском

На презентации автор поделился некоторыми интересными моментами из книги. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Хибины, узнаваемый бренд Мурманской области, можно покорять и изучать лежа на диване. По крайней мере, это реально для читателей только что вышедшей книги «Хибины. Природа и человек», под редакцией зам. директора КНЦ РАН Евгения Боровичева.

Горы, доступные каждому

Свежее издание о неповторимых горах Заполярья презентовали в Мурманской областной научной библиотеке.

В издание книги внес свой вклад целый ряд авторов: геологи, ботаники, зоологи, краеведы, природоохранники. Всего – 17 специалистов. Они собрали наиболее современные и полные сведения о природе и истории Хибинских гор, создав практически энциклопедию.

Так, например, читатели смогут узнать, почему у Хибин не могло быть острых вершин, отчего минерал апатит называют обманщиком, почему в этих горах так много рек и ручьев, какая хибинская река самая длинная и многое другое. Книга будет интересна путешественникам, учащимся, исследователям и всем тем, кто интересуется природой Кольского полуострова.

- Хибины - самый высокий горный массив в Европейской части России. О них много разной литературы, особенно монографий и научных трудов, но, к сожалению, общедоступным языком писали мало. Наш труд мы редактировали целый год. Про растительный мир и историю освоения Хибин получились довольно простые тексты, а с главой про геологию и минералогию пришлось повозиться. Издание мы писали с посылом, что Хибины - это горы, доступные каждому. Маршруты есть для туристов с любой физподготовкой, а книга поможет лучше узнать эту местность, - рассказывает Евгений Боровичев.

Издание писали с посылом, что Хибины - это горы, доступные каждому. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Секреты Хибин и Апатитов

На презентации автор поделился некоторыми интересными моментами из книги. Так, например, история освоения Хибин началась не с Александра Ферсмана, а с ученого Николая Широкшина, который побывал в Заполярье в начале XIX века и первым описал его геологически. Затем покорять наши горы приехал французский географ Шарль Рабо. Правда, вскоре о Хибинах забыли, и все изменилось только после 1916 года, когда появилась железная дорога.

- В 1920 году в Апатиты вместе с Ферсманом приехали академики. Они поднялись на гору, и исследователю начали приносить разные минералы, о которых он не знал. Он понял, что наткнулся на что-то неизведанное, - говорит лектор.

После этого началась экспедиция, которую краеведы прозвали чудной, потому что Ферсман взял с собой десять девушек-студенток. Оказалось, что мужчины тогда были заняты в других походах. Исследователя затянули Хибины, в кратчайшие сроки он убедил советскую власть, что там надо строить комбинат и основывать научную станцию.

Со временем в горах был обнаружен кладезь природных богатств - около 600 минералов, притом что всего в мире известно порядка 6 тысяч минералов. Главным сокровищем стал апатит, а за то, что он очень разный, его даже прозвали обманщиком.

Евгений Боровичев также развеял один из мифов о Хибинах. Так, распространено ошибочное мнение, что, мол, Хибины 30 миллионов лет назад были, как Кавказские горы, с острыми пиками. Однако это всегда был довольно низкогорный массив - ледник сыграл свою роль и сгладил вершины.

После презентации книги состоялся мастер-класс, на котором представителям турсообщества рассказали, как в Апатитах проводить полноценные экскурсии и какие достопримечательности стоит показать путешественникам. Так, к сильным сторонам города в туристическом плане можно отнести богатую историю освоения, наличие активных амбассадоров и то, что это научная столица Мурманской области. Что же там посмотреть туристам, помимо академгородка?

В книгу внес свой вклад целый ряд авторов. Всего над ней трудились 17 специалистов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- В Апатитах есть Сад камней, где находится необычная скульптура комара под зонтиком. Также можно отметить памятники Ферсману и Пушкину. А телеведущий Андрей Малахов привез в город некоторые уникальные вещицы. Например, арт-объект «Непроходимая чаща», который показывает, как непросто было жить инвалидам в ковидный год. Еще есть «улыбающийся апатит», который встречает гостей и жителей на въезде в город. Причем апатит сделали такого цвета, каким он бывает только в Африке, - поделился лектор.

Что интересно, Апатиты мог стать самым романтичным городом Мурманской области: в прошлом веке, когда ему выбирали название, одним из вариантов был Поцелуйск.

- Среди названий были также Северосиянск, Ферсманоград, Апатитоград, Северокомсомольск. Победило же название Апатиты, которое предложили работницы одного из предприятий, - отметил Евгений Боровичев.

КОНКРЕТНО

О чем расскажет книга

В ней описаны особенности географического положения и климата, история формирования горного массива, рельеф, геологическое строение, преобладающие горные породы, реки и озера, растительный и животный мир. Отдельные разделы посвящены истории освоения и топонимике Хибин, а также современному состоянию охраны природы.

В приложении приведены русские и латинские названия видов животных, растений и грибов, упомянутых в тексте, а также список полезной литературы, в который включены некоторые имеющиеся путеводители по Хибинским горам.

Где прочитать

Электронная версия издания доступна на сайте «Заповедные Хибины», в разделе «Библиотека».

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