С ноткой легкости и иронии. В Мурманском областном театре пройдет премьера спектакля "Безымянная звезда"

Премьерные показы спектакля состоятся 11 и 12 ноября.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Мурманский областной драматический театр продолжает радовать северян новинками в своем репертуаре. Так, в октябре состоялась премьера спектакля "Малая Кузема" про колонию бывших землян, а в ноябре храм Мельпомены представит зрителям постановку "Безымянная звезда" по пьесе Михаила Себастьяна.
Это дебютная постановка режиссера Николая Гадомского, который с начала 84-го театрального сезона работает на постоянной основе в мурманской облдраме. Театральный деятель приехал к нам из Забайкальского края.
Театральный деятель приехал к нам из Забайкальского края.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Спектакль "Безымянная звезда" расскажет историю о том, как волею случая в жизнь одного одинокого молодого человека, учителя, увлеченного астрономией, врывается богемная девушка, избалованная красавица света. Представление наполнено нежностью, тонким юмором и романтичностью с ноткой грусти. Его готовили к показу чуть больше двух месяцев.
- Пьеса сама по себе необычная, она была написана во время Великой Отечественной войны в еврейском гетто в Румынии. Я давно мечтал ее поставить. Фильм по ней я смотрел последний раз в 80-е годы, и специально старался не апеллировать к кино, а пошел от самого произведения. Постановка получилась очень легкая, ироничная, светлая. Мне кажется, что она затронет струны души наших зрителей, - отметил Николай Гадомский.
Пьеса была написана во время Великой Отечественной войны в еврейском гетто в Румынии
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Премьерные показы спектакля "Безымянная звезда" пройдут 11 и 12 ноября на малой сцене театра. Все билеты уже распроданы.
В дальнейших планах у нового режиссера - создание спектаклей по рассказам Чехова "Предложение" и "Медведь", а также постановка "Шутки на грани нервного срыва". Премьеры должны состояться в январе.
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