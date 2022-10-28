В драмтеатре Мурманска состоится премьера спектакля "Малая Кузема"

Премьера постановки состоится 28 и 29 октября. Фото: vk.com/murmandrama

В Мурманском областном драматическом театре пройдут премьерные показы спектакля "Малая Кузема", который поставлен по пьесе Дамира Салимзянова.

Сюжет постановки схож с гоголевским "Ревизором": в далеком будущем на маленькой планетке живет колония бывших землян, которые ждут прибытия инспектора с Земли. Он проверит Малую Кузему на соответствие традиционным человеческим ценностям.

- Это фантастическая сказка для взрослых с элементами сатиры. Будут и музыкальные номера, и новые технические элементы мы использовали. Я думаю, взрослым нужно иногда отрываться от реальности, особенно если они давно этого не делали и особенно сейчас. Ждем всех на спектакль! - поделился режиссер-постановщик спектакля Вадим Данцигер.

Премьера постановки состоится 28 и 29 октября.

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