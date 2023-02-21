Забудьте про 90-60-90. В Мурманске сломали шаблоны о конкурсах красоты, среди участниц - военнослужащие, бабушки и многодетные мамы

К финалу участницы готовятся три месяца. Фото: Конкурс «Мисс и Миссис Великая Русь»

Движения как у роботов, неискренние улыбки, приторные фразы, девушки словно манекены - это можно сказать о многих конкурсах красоты, как в России, так и в других странах. И сейчас речь тоже о таком мероприятии, но с той разницей, что на нем не надо притворяться идеальной куклой, а можно показать, что красота – это и морщинки, и лишние килограммы, и седые волосы, а еще ум, доброта. Как у Чехова: в человеке все должно быть прекрасно…

24 февраля в Коле состоится финал конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь», который проходит в разных городах, но начало ему было положено именно в Мурманске. Сначала в городе провели конкурс со схожим названием, в команде которого была Ксения Чурсина.

- Из того мероприятия я вынесла опыт. Я работала журналистом на телевидении, ушла в декрет со вторым ребенком, и опыта проведения конкурсов красоты у меня не было. Попробовать меня уговорила знакомая. Сейчас, вспоминая, я могу посмеяться, но тогда для меня это было страшно, - рассказывает Ксения Чурсина. – При этом тогда была заложена база под «Мисс и Миссис Великая Русь»: я уже понимала, с какими специалистами хочу работать, какие есть возможности в городе.

Философия конкурса очень изменилась: от красавиц по лекалу 90-60-90 в вечерних платьях и купальниках перешли к тому, чтобы показать, что женщина прекрасна и в том случае, если она не подходит под общепринятые стандарты. Возможность выйти на сцену получили северянки, которым уже за 30 лет (обычно после 25-27 лет девушкам участие в конкурсах красоты закрыто), с детьми, внешностью не как с обложки журнала.

- Иногда женщина, у которой не модельная фигура, выходит, и все взгляды прикованы к ней. Разве она не королева? Со своей харизмой, энергетикой, женственностью она буквально влюбляет всех в себя, - продолжает Ксения. – Мы никому не говорим, что обязательно надо похудеть на столько-то килограммов, перекрасить волосы и т.д. Можно даже в зал не ходить, если все устраивает. Часто девушки и женщины не принимают себя, и мы помогаем им улыбаться себе, глядя в зеркало. Поверьте, это надо абсолютно всем.

Ксения Чурсина и ее команда помогают девушкам и женщинам полюбить себя. Фото: Конкурс «Мисс и Миссис Великая Русь»

Название конкурса - «Мисс и Миссис Великая Русь» - вовсе не означает, что его участницами могут стать только обладательницы славянской внешности.

- Россия – это разные народы, национальности, конфессии. Поэтому с нашим проектом мы заходим в разные регионы, - поясняет наша собеседница. – Жестких требований к участницам по внешности у нас нет. На кастингах у нас не поют, не танцуют, не демонстрируют походку. Мы больше смотрим на то, зачем они идут в проект, что хотят получить. Отмечу, что после пандемии стало больше заявок от женщин старше 40 лет. Видимо, тот период остро показал, что не надо откладывать жизнь на потом, надо пользоваться моментом. Очень радостно видеть, когда приходят участницы старше 50 лет, уже порой бабушки, и говорят, что хотят быть для родных образцом красоты, женственности, энергии. И в финале их дети, внуки смотрят на них с горящими глазами.

Одной из участниц в Мурманске – Оксане Андрейченко - 50 лет, но на свой возраст она не выглядит – гораздо моложе. Северянка говорит, что ухаживает за собой. «Мисс и Миссис Великая Русь» стал для нее первым опытом участия в подобных мероприятиях:

- Здесь, на конкурсе, я могу и петь, и танцевать, и изучать актерское мастерство. Это были мои неосуществленные мечты детства, стала инженером. Почему бы не осуществить их в 50 лет? Знаете, муж сначала был категорически против моего участия, а сейчас он всюду меня сопровождает, очень поддерживает.

Подготовка к финалу длится три месяца. В этот период участницы заняты не только своей внешностью, хотя и ей уделяется большое внимание, например, эксперты рассказывают о правильном питании и о том, как заниматься спортом, чтобы не навредить здоровью. Но все же даже писаная красавица с невероятной внешностью может зацепить лишь глаз, но не сердце. Поэтому с участницами занимаются специалисты по актерскому мастерству, психолог, стилисты и многие другие. Также северянки посещают выставки, встречи, тренинги, туристические локации, расширяя свой кругозор. Как отмечают организаторы, такое саморазвитие не проходит бесследно: к финалу участницы подходят порой совсем другими людьми.

Участниц конкурса не ограничивают жесткими требованиями к фигуре, внешности и возрасту. Фото: Конкурс «Мисс и Миссис Великая Русь»

- Я заметила, что порой люди, даже долго проживая в одном регионе, мало о нем знают, не путешествуют по нему. Наших участниц обязательно знакомят с культурой и историей родного края. Также у них расширяется круг общения, жизнь становится более насыщенной: рисование, танцы, обучение… Для многих это шанс круто изменить свою жизнь, обрести цель, счастье. Конечно, и победа важна, хотя вначале некоторые и говорят, что им важнее процесс. Но и элемент соревнования, порой даже не с кем-то, а с самим собой, важен для преображения личности. Ведь если просто привести человека в проект и сказать, что надо меняться, расти над собой, он может не захотеть это делать. Но если он видит, как меняются другие, становятся лучше, появляется мотивация. Важно общаться с людьми, даже незнакомыми, чтобы посмотреть на себя со стороны, увидеть сильные и слабые стороны, - говорит Ксения Чурсина.

Для 39-летней Анастасии Кануткиной конкурс – возможность не утонуть в бытовых вопросах. А у нее… четверо детей и самые младшие – двойняшки!

- Оказалось, что заявку я подавала еще в 2017 году, но я об этом забыла. Осень 2022 года была очень сложной для меня, моя энергия была на нуле, и тут я увидела запись в сети о наборе участниц, решила попробовать снова. И для меня это очень большой ресурс, зарядилась так, что готова свернуть горы. Муж видит, что с занятий я возвращаюсь окрыленная, - говорит Анастасия.

Еще одна участница, Марина Балязна, говорит, что не боится пробовать новое:

- Я всегда за новую версию себя. Что и другим советую!

С одной стороны, такие конкурсы – стресс, ведь надо выйти из зоны комфорта, вписать в свой размеренный, уютный график из домашних дел, работы, отпуска по расписанию и встреч с близкими и родными новые мероприятия, найти силы, чтобы выйти на сцену. С другой стороны, для участниц это отдушина.

Каждая неделя участниц насыщена событиями. Фото: Конкурс «Мисс и Миссис Великая Русь»

Анастасии Поповой 27 лет, и она военный психолог, участвовала в спецоперации, получила ранение, в боях погибли ее жених и брат. После того как вернулась из зоны СВО, поняла, что нужно восстанавливать душевное равновесие.

- После того, что видишь там, очень хочется отвлечься, нужна красота. Общение с девочками, теплота, которая исходит от них, очень помогают. Все эти занятия открывают что-то новое во мне. Как психолог я понимала, что нужно резкое переключение с одной сферы деятельности на другую, - поясняет Анастасия.

Также среди участниц есть жены военнослужащих – участников СВО. Для них такое мероприятие – возможность справиться с тревогой за близких, не падать духом.

Любой конкурс красоты неизбежно сталкивается с критикой. Самая главная претензия – «у вас все куплено!».

- Конечно, и мы не избежали этого. Также было много сложных моментов. Например, в прошлом году финал одного из конкурсов проходил 25 февраля, и были мысли: уместно ли его делать, не стоит ли отменить? Но все же (пусть кто-то скажет, что это наивно и глупо) я думаю, что красота спасет мир. Вокруг столько плохих событий и поводов для грусти, что если есть возможность сделать что-то хорошее для участниц и их семей, это надо делать, - уверена Ксения. – Когда мы впервые провели конкурс в Вологде, в зале было много пожилых людей, которые очень скептически были настроены к происходящему. Но в конце они подходили и благодарили, говорили, что получили много положительных эмоций и такое мероприятие стало для них глотком воздуха. В целом конкурсов красоты становится меньше, но не потому, что они не нужны. Просто порой перегорают сами организаторы или команда опускает руки, потому что что-то не получается, пугают сложности. Провести мероприятие длиной в несколько месяцев – это под силу не каждому.

К слову, конкурсы красоты во всем мире претерпевают серьезные изменения, в моде – позитив, участие не только женщин, но и мужчин, и т.д. В России все это тоже можно заметить. Но все же организаторы стараются придерживаться традиций.

Финал «Мисс и Миссис Великая Русь» состоится 24 февраля в ДК Колы: ул. Защитников Заполярья, 7. Начало в 19.00. А пока в группе конкурса проходит голосование за приз зрительских симпатий.

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