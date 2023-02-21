Исследование ПОРА: половина жителей АЗРФ планируют оставаться жить и работать в Арктике

Проектный офис развития Арктики провел исследование «Социально-психологические факторы совершения миграции в регионах АЗРФ». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проектный офис развития Арктики провел исследование «Социально-психологические факторы совершения миграции в регионах АЗРФ». Исследователи изучили, насколько люди довольны своей жизнью в Арктике, какая у них мотивация для переезда и для того, чтобы оставаться жить в высоких широтах, а также чем хороша Арктика по мнению респондентов и чего не хватает для счастья в арктических городах и поселках. Ниже – краткие выводы по результатам опроса.

1. Около половины всех опрошенных планируют жить и работать в Арктике

Более половины респондентов (59%) ответили, что не планируют менять работу и будут продолжать работать в Арктике. 43% опрошенных не планируют менять место проживания на другой, неарктический регион, из них 19% считают, что их дети выберут для проживания неарктический регион. Когда речь идет о работе, то намерения о смене работы на неарктический регион высказываются чуть менее активно, чем в отношении смены места жительства (27% собираются поменять работу через несколько лет, 31% высказывают намерения уехать из Арктики через несколько лет).

54% опрошенных не ответили на вопрос: «Почему вы готовы покинуть Арктику?», что вполне соответствует доле респондентов, не собирающихся менять место работы на неарктический регион (59%), а также не планирующих уезжать в ближайшее время (55%). Из тех, кто ответил на данный вопрос, большинство считают, что основной причиной является отсутствие перспектив для детей (43%).

2. В условиях неудовлетворенности опрошенные меняют не работу, а место жительства

Вопрос о правильности принятия решения переехать в Арктику коррелирует с миграционными планами респондентов. Среди тех, кто не планирует уезжать, 83% считают решение переехать в Арктику правильным, а среди тех, кто собирается уехать в ближайшее время – лишь 38% не сомневаются в правильности своего решения. Респонденты, собирающиеся уехать в ближайшее время, чаще других выбирают в качестве цели переезда семейные обстоятельства (39%).

3. Выбор места работы в Арктике обусловлен разными причинами (случайными, но скорее материальными)

Результаты исследования показывают, что 78% тех, кто собирается уехать из Арктики в ближайшее время, не согласны с тем, что приехали сюда, чтобы реализовать дело своей жизни. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Арктика сама по себе не является фактором, повышающим ценность места работы.

4. Родившихся в Арктике и приезжих удерживают на Севере разные причины

Среди родившихся в Арктике в три раза чаще встречаются респонденты, которые причиной продолжать жить в Арктике считают чувство патриотизма и любви к своей малой родине. Приезжие (те, кто приехал менее 20 лет назад) в два раза чаще местных отвечают: «Хороший доход у меня только здесь».

5. Семья делает северян оседлыми

Проживающие с семьей в арктических регионах более «укоренены» и реже хотят уезжать. Среди тех, кто не планирует мигрировать из Арктики, 90% постоянно проживают со своей семьей - это на 19% больше, чем среди тех, кто собирается уехать в ближайшее время.

7. Арктика - не худший регион для жизни в России

При оценке жителями социально-психологических составляющих жизни в Арктике более 80% ответили, что наслаждаются красотой и богатством природы; общение с хорошими людьми ценят 78% опрошенных; более половины респондентов ответили, что чувствуют себя на своем месте (63%); чувство безопасности в связи с низким уровнем преступности ценят почти 60%; чувствуют себя сильным и смелым, поскольку эти качества нужны для жизни в Арктике, 57%; чувствуют себя счастливым 54%; могут реализоваться профессионально 52%. Среди тех, кто не планирует мигрировать из Арктики, доля согласных с положительными высказываниями о социально-психологических составляющих жизни в Арктике выше. Так, например, чувствуют себя на своем месте 88% в подгруппе; чувствуют себя счастливыми 75% не собирающихся мигрировать.

- Чтобы удерживать людей в Арктике, нужно стимулировать межрегиональную мобильность в Арктике. Важно, чтобы люди могли, не теряя арктический стаж, найти себя в другом регионе, где будет востребован их арктический опыт. Привлекать людей в Арктику нужно не пафосом места, романтикой, вызовом. Необходимо использовать два фактора – патриотизм и любовь к малой родине, хорошее материальное вознаграждение. Кроме того, мы спрашивали, что нравится и не нравится в жизни на Крайнем Севере. Среди плюсов лидируют полярный день, доступность и качество детских образовательных учреждений, а также качество местной пищи. А вот среди минусов – плохая транспортная доступность и общая оторванность от цивилизации, небогатые возможности для досуга и плохая доступность медицинских услуг. Решать эти проблемы можно распределением, административными рычагами воздействия, а можно госпрограммой по «избыточному» финансированию проблемных сфер – высокие подъемные, высокие зарплаты, специальные ипотечные программы. Опрос показывает, что важно предпринимать меры по удержанию и привлечению в Арктику молодежи, в том числе молодых семей, - говорит Александр Стоцкий, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики.

Всего исследователи Проектного офиса развития Арктики опросили 962 респондента – жителя Арктической зоны РФ методом интернет-опроса по формализованной анкете.

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