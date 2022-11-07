Профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки

Эффективной профилактикой рака шейки матки является вакцинация от вируса папилломы человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рак шейки матки (РШМ) – прямая угроза здоровью женщины. Вероятность заболевания возрастает у пациенток старше 30 лет и резко увеличивается после 40 лет. Опасность заболевания заключается в отсутствии клинических проявлений на начальных этапах. Иными словами, рак дает о себе знать, когда вылечить его очень сложно или невозможно. Вот почему так важно не допустить его развития.

К факторам, оказывающим влияние на проявление злокачественной активности, относят табакокурение (в табачном дыму содержатся канцерогены – вещества, которые способствуют превращению здоровых клеток в раковые), раннее начало половой жизни и незащищенный половой контакт (необходимо использование презерватива, как профилактика заболеваний передающихся половым путем), наличие большого количества половых партнеров, хронические воспалительные заболевания шейки матки, в том числе вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ), о которых, чаще всего, женщины знают, но не обращаются за помощью.

На ранних стадиях рака шейки матки специфических симптомов не возникает. Женщина не замечает никаких изменений или неприятных ощущений. Первые признаки появляются, когда опухоль достигает определенных размеров и поражает соседние органы. Поэтому так важно ежегодно проходить профилактический осмотр.

В Мурманской области для этой цели организованы смотровые кабинеты в каждой поликлинике (поликлиническом отделении центральной городской или центральной районной больницы), где подготовленными специалистами (акушерками, врачами-акушерами-гинекологами, фельдшерами) ежегодно проводится осмотр женщин с 18 лет, берутся мазки на цитологическое обследование. В женских консультациях практически здоровым женщинам, не нуждающимся в диспансерном наблюдении и женщинам с риском возникновения патологии репродуктивной системы, рекомендуются профилактические осмотры 1 раз в год.

Кроме этого, при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения женщинам с 18 до 64 лет проводится осмотр фельдшером (акушером), включая взятие мазка (соскоба) на цитологическое исследование с частотой 1 раз в 3 года.

Цель всех этих мероприятий - определение групп риска по развитию рака шейки матки, выявление контингента женщин с предраковой патологией шейки матки и направление их для углубленного обследования и лечения.

Современные методы лечения, при выявлении заболевания на ранних стадиях, позволяют сохранить репродуктивные органы (матку и яичники), и, как следствие, пациентки, которые успешно справились с болезнью, сохраняют свою сексуальность и могут успешно забеременеть и родить.

Таким образом, к мерам профилактики рака шейки матки относятся: здоровый образ жизни, борьба с вредными привычками, в том числе табакокурением, гигиена половой жизни, своевременное лечение фоновых и предраковых заболеваний, вакцинация против ВПЧ.

К сожалению, вакцинация против ВПЧ

в России пока не входит в национальный календарь прививок, но может быть проведена за счет личных средств граждан.

Рекомендуется вакцинировать девочек младше 15 лет (оптимально - в возрасте 9 - 13 лет до начала половой жизни) и в период 18 - 26 лет. Привиться вакциной против ВПЧ можно в частных медицинских центрах г. Мурманска.

Рак - не приговор, и, чтобы побороть болезнь, особенно важны ранняя диагностика и профилактические мероприятия.

Берегите себя и своих близких.

Врач-онколог ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Емельяненко Наталья Александровна.

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