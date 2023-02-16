Про краеведческий и художественный областные музеи в Мурманске знают все, а про музей торгового порта? Фото: Ксения ГУСЕВА

Про краеведческий и художественный областные музеи в Мурманске знают все, а про музей торгового порта? Нет? Тогда самое время совершить виртуальную экскурсию.

Музей истории Мурманского морского торгового порта, открывшийся в сентябре 2015 года, расположен по адресу: Портовый проезд, 19а. Рядом находится аллея, погуляв по которой можно познакомиться с историей появления порта. Она занимает немаленькую территорию и была реконструирована к столетию города.

Музей истории Мурманского морского торгового порта, открывшийся в сентябре 2015 года, расположен по адресу: Портовый проезд, 19а. Фото: Ксения ГУСЕВА

В аллее находится памятник погибшим портовикам, или официально: «Обелиск в память о портовиках, погибших в годы Великой Отечественной войны», он является третьим вариантом мемориала. Первый памятник был поставлен в мае 1945 года, сразу после Победы, и был деревянным. 9 Мая каждый год возлагаются цветы к памятнику в память о тех, чьи жизни унесло лихолетье.

Припортовую территорию ждет развитие. Планируется построить набережную, чтобы мурманчане могли погулять и подышать свежим воздухом.

Сам музей состоит из зала, в котором можно узнать, как происходило становление предприятия, экскурсию проведет методист зала истории Алексей Бакунов.

Сам музей состоит из зала, в котором можно узнать, как происходило становление предприятия, экскурсию проведет методист зала истории Алексей Бакунов. Фото: Ксения ГУСЕВА

Всем, кто действительно хочет больше узнать об истории морского порта, нужно сходить в этот музей. Вход свободный, график работы: со вторника по субботу с 13 до 18 часов.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста "Первый шаг"» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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