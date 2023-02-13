Инвестиции в будущее: зачем детям учиться программированию и нужно ли становиться айтишником

Программирование открывает перед юными школьниками сразу несколько широких перспектив, о которых речь пойдет ниже. Фото: "Компьютерная Академия TOP" Мурманск".

Сегодня программирование открывает перед молодыми людьми все дороги. Айтишники могут претендовать на высокооплачиваемую работу и поддержку государства: в нынешнем цифровом мире умение кодить ценится весьма высоко. Азы программирования лучше постигать в детстве. В этом программирование похоже на изучение языков: мозг быстрее всего запоминает необходимые алгоритмы в юном возрасте. Так что чем раньше ребенок приступит к изучению программирования, тем больше шансов у него вырасти в достойного профессионала.

Впрочем, не только заботой о будущем ценно погружение в IT-сферу. Программирование открывает перед юными школьниками сразу несколько широких перспектив, о которых речь пойдет ниже.

Итак, изучение программирования - это хорошая возможность развить логическое мышление. Умение мыслить логически пригодится в разных сферах жизни. Айтишники, постигая определенные наборы алгоритмов, как правило, учатся мыслить структурно, последовательно и четко. А это весьма полезный навык. Человек, умеющий логически мыслить, не будет применять заведомо проигрышные и бесперспективные решения.

Кроме того, программирование связано с творчеством или, как сейчас принято говорить, креативностью. Не нужно думать, что сфера IT - это только цифры и коды. Напротив, для создания мобильных приложений и игр нужна богатая фантазия. Как раз ее и будут развивать уроки программирования, тем более что в детстве ребенок может придумать такое, на что у взрослого не хватит смелости. Даже если юные айтишники не станут настоящими программистами впоследствии, умение фантазировать и креативить поможет в любой сфере и профессии.

Многие думают, что во время посещения IT-школ дети учатся только кодам и алгоритмам. Отнюдь: здесь также закладываются основы социализации. Школьники учатся работать как самостоятельно (над своим проектом), так и в команде. Происходит и тесный контакт с преподавателями, которые подскажут и исправят ошибки. Ребенок учится прислушиваться к чужому мнению, уважать критику, а также узнает основные работы в коллективе. Это тоже важная составляющая любой будущей профессии.

На умении уважать критику необходимо остановиться подробнее. Разговор пойдет об ошибках - как и в любом другом деле, в программировании они неизбежны. Важно научиться их вовремя находить, принимать и исправлять. Во время образовательного процесса ребенок учится спокойно относиться к маленьким неудачам, у него формируется стрессоустойчивость.

Кроме того, обучение IT-технологиям позволит со временем приобрести уверенность в себе и собственных силах. Ошибка рождает истину, и рано или поздно у юного ученика повысится концентрация. Начав с недочетов, ребенок в процессе учебы сможет вырасти в идеального программиста. Адекватный анализ недоработок также лучше всего закладывать в детстве. Только тогда ученик сможет рассчитывать на высокие результаты. Одно из основных правил любой IT-школы хорошо известно: не ошибается тот, кто ничего не делает.

Сегодня программирование открывает перед молодыми людьми все дороги. Фото: "Компьютерная Академия TOP" Мурманск".

Ну и наконец, всегда нужно думать о будущем. Программист - это высокооплачиваемая профессия, она приносит не только радость, но и хороший доход. Поэтому изучение программирования с детства - это попросту хорошая инвестиция в будущее. Тем более когда оно становится все более и более цифровым. Нейросеть, искусственный интеллект, боты - все это детища айтишников.

Кстати, не стоит думать, что IT-сфера дает какую-то одну профессию (ту, которую обычно называют «программист»). Напротив, понятие «айтишник» сегодня включает в себя множество специальностей. Это и web-разработчики, и прикладные программисты, и сисадмины, и разнообразные тестировщики, разработчики игр, специалисты по информационной безопасности, аналитики и т.д. Освоив языки и научившись создавать игры и приложения, ребенок сможет выбирать - мир IT огромен.

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