В Центре современного искусства прошла выставка «Сделано из Никеля»

Все работы на выставке были выполнены из медно-никелевого шлака. Фото: Екатерина ГАЛКИНА

В Центре современного искусства в Мурманске прошла экспериментальная выставка «Сделано из Никеля». Это результат летней арт-резиденции «Полярный день», которая проходит в Никеле дважды в год.

Александр Хромых – автор выставки, художник, который подарил Мурманской области знаменитую инсталляцию в виде хвоста кита в Териберке под названием «Океаны».

Объекты, представленные на выставке, сделаны из медно-никелевого шлака, который является отходами старейшего плавильного цеха в Никеле, закрытого два года назад из-за угрозы для экологии.

В Мурманске можно было увидеть уникальную экспозицию-эксперимент. Фото: Екатерина ГАЛКИНА

- В окрестностях Никеля я увидел черные горы - шлак от производства никеля. Выглядит впечатляюще, похож на черный вулканический песок, мне захотелось с ним поработать, и я начал экспериментировать, – говорит художник.

Шлак – радиоактивный материал. Если долго контактировать с ним, то можно наблюдать радиационный фон, но на экспозиции он не превышает норму.

Никелевый шлак сам по себе выглядит как черный крупный песок, не предназначенный для того, чтобы делать из него какие-то скульптуры, но после обжига он уже не такой хрупкий, как песочный замок.

- Суть в том, что для переработки этот шлак нужно плавить при высокой температуре, а у художников из мастерской нет ничего более мощного, чем речь для обжига керамики. В силу того, что автор обжигает материал с помощью обыкновенной печи, получается не совсем плотный по текстуре объект, – повествует Валерий Сакович, заведующий отделом информации по культуре и искусству Мурманской областной научной библиотеки и по совместительству куратор Центра современного искусства.

Куратор Центра современного искусства Валерий Сакович. Фото: Екатерина ГАЛКИНА

Также на выставке присутствуют объекты не только из шлака, но и с добавлением латуни, художественного гипса, силикона – это все результат творческих поисков художника.

На выставке Валерий показал бюсты двух реальных девушек, живущих в наши дни. Одна из них работала непосредственно с Александром, а другая приезжала из Якутии в мастерскую познакомиться с художником.

- Сначала Александр сделал слепки из гипса, позже сделал силиконовый слепок, залил в форму медно-никелевый шлак, плавил его в своей печи, после чего получает результат, - рассказывает Валерий о сложном и увлекательном процессе создания бюстов девушек.

Есть также «абсурдные» объекты, например слоники, какие-то завитушки из коряг, кажущиеся совсем непонятными. Но у каждого объекта есть своя история.

Так как подобных объектов не делает никто в мире, автор пытается показать весь процесс создания скульптур. Иногда из-за непредсказуемого поведения шлака тот высыпается, и скульптуры получаются неудачными.

На выставке можно было увидеть неудавшиеся работы автора. Фото: Екатерина ГАЛКИНА

На выставке представлены бюсты, которые напоминают автору саркофаги. Они сделаны в основном из шлака, а также керамики. Такие объекты очень легкие и хрупкие, покрыты глазурью. Некоторые керамические арт-объекты являются фантазиями художника на тему Севера и легким намеком на арктические ледяные цветы.

По словам Валерия Саковича, художник делал объекты в течение полугода, при этом большая часть мелких экспонатов была сделаны незадолго до выставки, а крупные объекты создавались за 2-3 месяца. По мнению куратора центра, на скульптуру человека может уходить до полугода.

Валерий назвал выставку «Сделано из Никеля» эксклюзивом, так как после ее окончания все объекты отправятся в Никель и вряд ли снова появятся в Мурманске.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста "Первый шаг"» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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