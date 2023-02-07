Секрет семейного счастья? Активность и любовь!

Соревнования прошли для детей от полугода и до 10 лет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Взгляд не по-детски серьезный, выражение личика невозмутимое - малыш с интересом смотрит на взрослых, которые машут перед ним игрушками, улыбаются, суетятся и явно чего-то от него хотят. Но вот чего? Мамы, папы и бабушки ответ на этот вопрос знают – кроха должен доползти от старта до финиша, и как можно быстрее. Так в спортивном центре «МГАТП» в Мурманске 4 февраля прошел традиционный «День здоровья с «Комсомолкой».

Взрослые тоже могли почувствовать себя в роли своих малышей и проползти дистанцию. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Семейный фестиваль для многих северян стал уже традицией: в редакцию «КП»-Мурманск» регулярно звонят и пишут с вопросом: а когда же пройдет мероприятие? Поэтому, хотя последний праздник состоялся только в октябре прошлого года, мы не могли не провести его еще спустя всего пять месяцев.

Для самых маленьких северян, от полугода до трех лет, прошли соревнования «Карапузы, на старт!», где надо было преодолеть дистанции от 6 до 10 метров ползком. Казалось бы, что трудного в этом, ведь детки любят ползать? Но на самом деле это то еще испытание! Так, самый юный участник – Миша Васильев, которому исполнилось всего семь месяцев, невозмутимо смотрел на все старания родителей привлечь его внимание к любимому паровозику.

Семья Серденко - постоянные участники праздников от «Комсомолки». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Знаете, дома он только так за ним ползает, а тут не захотел. Но ничего, еще придем! Миша у нас начал ползать рано – с пяти месяцев, парень активный! – улыбается мама Валентина Васильева.

А вот детки постарше, которым, например, уже полтора года или два, не очень-то заинтересованы в том, чтобы ползти. «Я уже вообще-то ходить умею, и даже бегать!» - словно думали наши спортсмены и пытались добежать до финиша на ногах. Родители только и успевали их ловить. Еще одна сложность была в том, что вокруг так много интересного - игрушки, фотографы, да и, в конце концов, другие дети, а с ними так здорово познакомиться! Поэтому некоторые малыши уже прямо перед финишем меняли траекторию и уверенно ползли к соперникам на соседние дорожки: призы призами, а новые друзья важнее!

Семейный праздник – это день, который будут вспоминать много лет. На память остаются яркие фотографии, эмоции, и дети понимают особенно отчетливо, что семья – это их главная опора. Некоторые участники приходили с внушительной группой поддержки и даже самодельными плакатами. Так, было сложно не заметить энергичную сербско-русскую семью Шевич. Йован, которому почти через два месяца исполнится два года, неплохо выступил в своей возрастной категории. А у своих родителей он первый.

Мурманчане часто звонят в редакцию "КП" с вопросами, когда будет праздник. Почему? Потому что теплое и счастливое событие года! Фото: Дарья ЦЕБРИК

- В нашем садике некоторые родители и воспитатели уже участвовали в «Дне здоровья» и очень советовали сходить и нам. Мы вообще активная семья - это один из секретов нашего счастья. И, конечно, поддержка, взаимопонимание и бабочки в животе, - говорят северяне.

Евгения и Веролюб познакомились в сети, перед этим Веролюб приехал в Мурманск из Сербии на работу. «Случилась большая любовь!» - улыбается пара, у которой уже двое детей.

Еще одной яркой семьей на нашем празднике стали Серденко. Евгений и Кристина со своими детками Викой, Ильей и Ксюшей почти никогда не пропускают мероприятия от «Комсомолки». Сначала ребята участвовали в состязаниях «Карапузы, на старт!», а сейчас уже подросли и заявились на «Забег в сандалиях», который проходит для юных северян от 3 до 10 лет. Здесь как раз уже можно и нужно бежать к финишу, а для деток постарше – еще и вернуться на старт.

Семья Шевич считает, что секрет семейного счастья - в любви, поддержке и активности. Фото: Дарья ЦЕБРИК

- Но мы придем и на соревнования по ползанию – скоро у нас ожидается прибавление, - поделилась радостной новостью Кристина Серденко. – Заодно и над костюмами подумаем. Папа у нас любит военную тематику, но сегодня уговорили его прийти в костюмах единорога.

«День здоровья» - это не только соревнования, но еще и возможность получить бесплатную консультацию врачей и специалистов: на празднике работали представители различных центров и профорганизаций. Так, сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОЦСВМП» проверяли и у взрослых, и у детей давление, уровень сахара и холестерина в крови, сатурацию легких, также можно было сделать тест на ВИЧ-инфекцию и узнать индекс массы тела. А заодно рассказывали, как на Крайнем Севере стать долгожителями.

- Мы всегда говорим о здоровом образе жизни и питании, профилактике гиподинамии, факторах хронических и инфекционных заболеваний. Даже если человек себя хорошо чувствует, стоит проходить врачей, диспансеризацию, например, можно не почувствовать, что у тебя повышены давление или уровень холестерина. Или же мы пропускаем сигналы нашего организма, не подозревая, что усиление жажды может означать развитие сахарного диабета. Самые распространенные проблемы со здоровьем у северян – сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и сахарный диабет. Если все это выявить на ранней стадии, то шансы на выздоровление очень высокие, - рассказывает врач центра Юлия Смирнова.

На празднике все желающие могли бесплатно проверить свое здоровье, например, уровень сахара и холестерина в крови. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Когда речь идет о здоровье детей, то надо помнить, что каждые полгода надо ходить с ребенком к стоматологу и окулисту. Даже если кажется, что повода для этого нет.

- Если ребенок начинает щуриться или, наоборот, расширять глаза, не реагирует, когда ему что-то показывают, - это повод проверить зрение. Также взрослым стоит внимательно подходить к выбору очков. Сейчас большой выбор линз разного спектра - синего, зеленого, розового, желтого. Одни помогают снизить нагрузку на глаза во время работы на компьютере, от искусственного света, другие защищают глаза от солнечного света, - отмечает Евгения Маненок, коммерческий директор «Оптики высокого качества».

Жителям Крайнего Севера надо обязательно пить витамины. С едой мы получаем их недостаточно, поэтому стоит обратить внимание на специальные комплексы. Для зрения важны витамины группы В, для активности даже в условиях полярной ночи и во время выхода из нее – железо. Как отмечает Ольга Колосова, директор, врач пульмонолог-сомнолог центра «Август», почти у всех северян есть нехватка витамина D.

С поддержкой взрослых ничего не страшно! Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Поэтому мы на «Дне здоровья» старались рассказать и детям, и взрослым, зачем нужен витамин D, как его получить. И еще одной важной темой разговора стала аллергия. К сожалению, у большого количества детишек аллергия на пыль и шерсть животных, а также на цветочную пыльцу – этот вопрос очень актуален на фоне приближающихся весны, лета и отпусков, - пояснила Ольга Колосова.

С праздника никто из участников не ушел с пустыми руками. Благодаря партнерам «Леовит» и «Лео кидс» гости получили запас витаминов и различных добавок, а также БАДов для поддержания здоровья, в том числе и в сезон простуд. «Бабушкино Лукошко» угостило детвору вкусной, полезной и натуральной продукцией, которую удобно есть даже на ходу. «Apteka.ru» предоставила термокружки и бутылочки, которые так удобно брать на прогулку.

И дети, и взрослые могли измерить объем легких. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Некоторые детки унесли домой еще и созданные собственноручно картины на мастер-классе по левополушарному рисованию от детского центра «МАМАрада». Также партнерами праздника стали медицинский центр «Вита», «Мир упаковки», МРОО Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор».

«КП»-Мурманск» благодарит своих друзей из спорткомплекса «МГАТП», детско-юношеской спортивной школы № 19 и Дома культуры Ленинского округа за помощь в проведении праздника и создание особенной атмосферы!

Северянам рассказали, что такое цветные линзы и зачем они нужны. Фото: Дарья ЦЕБРИК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария ПАШЕНКОВА, «Комсомольская правда»-Мурманск»:

- Особенность «Комсомолки» в том, что мы не только пишем о событиях, но и создаем их. За минувший год мы приняли участие в проведении квиза и конкурса о саамской культуре, воплотили экологический просветительский проект «Арктическая среда», организовали посадку деревьев и кустарников, субботники, проводим «Школу журналистики» и многое другое. «День здоровья» - одно из самых любимых наших мероприятий, в новом формате оно проводится второй раз, а так более десяти лет мы объединяем семьи на соревнованиях. Мы умеем и любим дарить радость.

НА ЗАМЕТКУ

Фоторепортаж с праздника будет размещен в группе «КП»-Мурманск» в «ВКонтакте».

Партнеры праздника представили вкусные и полезные подарки. Фото: Дарья ЦЕБРИК

«ЛЕОВИТ»

Более 25 лет компания «ЛЕОВИТ» является экспертом в лечебном и профилактическом питании. Сегодня на основе последних научных разработок компания выпустила линейку продуктов для детей с 1 года LEOKids leokids.leovit.ru.

Компания производит лечебные и профилактические кисели: «Успокаивающий», «При простуде», «При кашле», «Общеукрепляющий», «Желудочный» и «Витаминный для глаз».

А также фруктовые батончики - идеальный перекус в дороге или на прогулке.

Не является лекарственным средством.

«Бабушкино Лукошко»

«Бабушкино Лукошко» — бренд натурального детского питания с 20-летней историей.

Собственное производство на заводе «Фаустово», экспертные лаборатории по контролю качества каждой партии и разработке рецептур на основе натуральных овощей, фруктов, мяса и рыбы.

Польза в каждой ложке!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru