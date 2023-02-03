Интерес к жизни

Мой Палнаволок - грусть и надежда!.. Фото: Александр Иванов

В следующем году 100 лет исполнится одной из старейших дорожных организаций Карелии - ООО «Олонецавтодор». 50 лет на предприятии работает Александр Иванов - строитель по призванию, родившийся на олонецкой земле и выросший здесь в высококлассного профессионала, энергичного и чувствующего пульс времени руководителя.

Зимний пейзаж в одном из уголков Олонецкого района. Фото: Александр Иванов

Свой путь

- Устроился сюда на работу в 12 февраля 1973 года. Вернулся после службы в армии и через неделю оформился водителем, - рассказывает Александр Иванов. - Вот с тех пор трудовая книжка все время в одном месте.

Пять лет Александр провел за рулем грузового автомобиля и именно тогда, выполняя разные задачи, понял, что дорожное хозяйство - это его дело. Одновременно поступает на заочное отделение Петрозаводского автотранспортного техникума. По окончании обучения назначили мастером дорожного участка, который как раз охватывал его родную деревню Палнаволок (Михайловское сельское поселение). И в первый же день работы случилось ЧП! Двигавшийся через 25-метровый свайный мост трактор провалился. Пришлось извлекать мощную машину из воды, а потом и строить новый мост.

Простой деревенский парень никогда не отступал перед трудностями, а сразу брался за работу и делал ее. И уже вскоре его заметили и назначили прорабом, а потом… Вот как сам Александр Иванов об этом говорит:

- Что во мне увидели, кто настоял - не знаю до сих пор. В 1983 году предложили стать главным инженером. Согласился. В итоге на этой должности я проработал 18 лет, а с 2002 года стал генеральным директором предприятия. Фактически 22 года руководитель (еще до назначения почти два года исполнял обязанности директора).

Обеспечение безопасного проезда, особенно в зимнее время, - главное правило в работе. Фото: Александр Иванов

Расчетливый энтузиазм

- Самое сложное в работе было и есть - держать предприятие в тонусе, - продолжает Александр Иванов. - И нам вместе с коллективом удавалось делать это даже в самые трудные периоды. Помню, в середине 90-х было так, что полгода люди работали без зарплаты. Сложно, приходилось уговаривать, просил потерпеть, личным примером показывал преданность делу и брался за любую работу.

А о наиболее успешном периоде для предприятия Александр Иванов затруднился вспомнить. Наверное, до 1990 года, когда работала еще советская плановая экономика. Но и итоги других лет, уже в рыночных условиях хозяйствования, были «либо в ноль, либо с прибылью».

Помогают «Олонецавтодору» жить заложенные изначально принципы. Это, во-первых, подбор команды. Будучи главным инженером, Александр Иванов вместе с директором принимал людей на работу, и на его глазах уже сменилось не одно поколение дорожников. Так появился спаянный коллектив. Те, кто хочет заниматься настоящим делом, любит избранную профессию, находят свое место на предприятии, а если уходят - то разве что на пенсию.

Во-вторых, нынешнее предприятие и то, которое было 50 лет назад - два совершенно разных. Даже в самые сложные периоды здесь стремились обновлять технику и оборудование, а имеющиеся - всегда содержать в исправном состоянии. К примеру, асфальтобетонные заводы сейчас, конечно, есть и мощнее, и технологичнее, но и имеющийся старенький завод по качеству смеси не уступает современным. Покрытия, уложенные из теплых смесей, стоят уже 30 и более лет! Ну и производственная база: раньше это был деревянный дощатый гараж и одноэтажная деревянная конторка, но постепенно были построены необходимые помещения и значительно улучшены условия труда для работников. Люди должны чувствовать, что их ценят. Это всегда идет на пользу предприятию.

Для дорожников метеосводка - это руководство к действию. Фото: Александр Иванов

О чем болит душа

В дорожно-строительном комплексе непростая ситуация. В особенности у тех, кто занят содержанием трасс. А у ООО «Олонецавтодор» это 100 процентов контрактных обязательств.

- Такие контракты хорошо работают в том случае, если цены на песок, соль, щебень и другие материалы в целом стабильны, - рассказывает Александр Иванов. - Мы же в последние годы попали в ситуацию, когда их стоимость значительно возрастала уже в период реализации контракта. Как-то сэкономить, ужаться невозможно. На развитие почти ничего не остается. Есть определенные требования, которые необходимо неукоснительно соблюдать. Обеспечение безопасного проезда по дорогам, особенно в зимнее время, для меня главное правило в работе. Но есть еще очень важная сторона ответственности директора - это прибыльная работа предприятия, несмотря ни на какие конъюнктурные обстоятельства. А вот это условие в наше время выполнить гораздо труднее…

Сегодня предприятие содержит более 360 километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Александр Иванов знает их досконально и может рассказать, кем и как строилась каждая из них, какие и где есть проблемные участки, даже где и когда были ДТП и что сделано для ликвидации таких опасных мест. Когда он начинал работать, автомагистраль «Кола», которая проходит через Олонецкий район, представляла собой гравийную дорогу, вместо моста через Свирь - паром, а зимой налаживалась ледовая переправа. Предприятие «с нуля» участвовало в строительстве федеральной дороги, а затем в ее модернизации, ремонтах. Первыми в Республике Карелия внедрили метод поверхностной обработки с устройством защитного слоя, позволяющий значительно увеличить срок службы асфальтового покрытия и облегчающий зимнее содержание таких участков дорог. По этой технологии даже работали в соседних регионах.

- У меня три мечты и две из них уже сбылись, - замечает Александр Иванов. - Первая - это привести в порядок автодорогу из Санкт-Петербурга в Мурманск. С приходом в регион ЗАО «ВАД» все получилось. Сегодня достаточно проехать по этой замечательной автомагистрали - и это будет лучше всяких слов. Второе - сделать хорошую дорогу вдоль побережья Ладоги из Олонца в Сортавалу. Сегодня такая трасса есть и ею активно пользуются все, кто хочет кратчайшим путем проехать от федеральной автомагистрали Р-21«Кола» до А-121 «Сортавала». И третье - чтобы и в родную деревню шла красивая и качественная дорога. В прошлом году было уложено «ВАДом» 25 километров нового асфальтобетонного покрытия. Автодорога Усланка – Мегрега - Обжа протяженностью 69 километров входит в опорную сеть республики, поэтому есть уверенность, что будет вся приведена в нормативное состояние.

Теплые гаражи для обслуживания техники. Фото: Александр Иванов

Непрерывное совершенство

Пожалуй, ни в каком другом районе Карелии за последние годы не было построено и отремонтировано столько дорог. Благодаря поддержке главы республики Артура Парфенчикова в несколько раз увеличились объемы ремонтов, нового строительства. Именно такие виды работ позволили ООО «Олонецавтодор» улучшить и качество их содержания.

В прошлом году, к примеру, «Олонецавтодор» участвовал в ремонте 25-километрового участка автодороги Видлица – Кинелахта - Ведлозеро, соединяющей Олонецкий и Пряжинский районы. Предприятием выполнена укладка на 5 км асфальтобетонного покрытия. Много делается в плане благоустройства населенных пунктов. Работали в районном центре, занимались благоустройством зоны торговой площади и устройством пешеходных дорожек в Видлице.

По стажу и возрасту Александр Иванов уже давно мог бы уйти на заслуженный отдых. Но такой уж беспокойный характер! Отец и мать, родная деревня научили добиваться всего трудом, а армейская служба в погранвойсках - глубокому пониманию ответственности и любви к Родине. Много полезного для земляков сделал он благодаря своей неиссякаемой любознательности.

- Вот с тех самых времен, когда устроился работать водителем, неустанно познаю новое, обучаюсь, осваиваю новые профессии, - продолжает генеральный директор. - Выписывал много научно-технических журналов именно с целью найти что-то полезное и внедрить. Первую телеантенну в Михайловском сделал и поймал сигнал из Петрозаводска. Первыми в Карелии оснастили автомобили ДРСУ радиосвязью. Потом пошли дальше, совершенствовались. Одним из первых в республике стал устанавливать спутниковые антенны в начале 90-х - работал по выходным дням.

В многоквартирном жилом доме дорожников, где проживает Александр Иванов вместе с супругой, сделал все, чтобы в нем было удобно и комфортно жить: подключение к спутниковому телевидению, спортзал, освещение на датчиках движения и т.п. Сам дом был построен и сдан в январе 1993 года с помощью «Карелавтодора», сам же Иванов, тогда главный инженер, исполнял обязанности технадзора.

Николай Кунильский. Фото: Александр Иванов

С позитивным настроем

Работа дала знакомство с замечательными людьми и района, и республики. Можно много рассказывать и об отдельных работниках, и о целых семейных династиях в организации: Ростуновы, Камковы, Шумиловы, Гошкиевы, Мельниковы и Никоновы. Люди с особым характером, но все - болеющие душой за дело. Всегда Александр Иванов поддерживал и тех, кто в своем хобби старался совершенствоваться, представлять его как можно большему числу людей. К примеру, более 50 лет знаком с автором и исполнителем, заслуженным работником культуры Республики Карелия Николаем Кунильским, бывшим работником предприятия. Выпустили уже 6 компакт-дисков с песнями и даже представили свое творчество и Олонец на телеигре «Поле чудес», попав в число ее участников. Там удалось выиграть автомашину «Нива». Или, к примеру, давняя дружба с Николаем Бобровым - уральцем, поэтом, человеком особой закалки, влюбившимся в Карелию, работавшим руководителем УПТК в дорожно-строительной отрасли республики и оставшемся здесь жить навсегда.

У самого Александра Иванова много увлечений. В их числе - рыбалка, охота, фотография и с конца 80-х годов - видеосъемка. Эти увлечения требуют выносливости, зоркости, меткости и умения по-особому видеть природу и людей. Долгое время вел стрелковый тир в системе местного ДОСААФ. Фотографии, рассказывающие о красоте карельской природы и жизни людей на этой земле, представлены и на постоянной выставке в конторе «Олонецавтодора», и в уникальных фотоальбомах «Сказка Русского Севера» и «Карелия глазами путешественника», ставших одними из визитных карточек республики - в их выпуске он принимал непосредственное участие.

А еще Александр Иванов говорит: «Сельская работа - своего рода психологическая разгрузка. Люблю запах свежескошенной травы…». Каждый год в сезон на выходные он приезжает для этого в родную деревню и преображает ее, превращая в аккуратную «альпийскую лужайку» около двух гектаров территории общего пользования.

Так что занятий даже на пенсии у Александра Иванова будет много. Кроме того, он депутат и заместитель председателя Олонецкого районного Совета, член Консультативного совета при Законодательном собрании Республики Карелия, входит в общественный совет Петрозаводского автотранспортного техникума и в общественный совет Министерства дорожного хозяйства РК.

- В семь часов утра всегда на работе. Без будильника, организм уже сам настроился на самоотдачу, - подчеркивает Александр Иванов. - Желаю всем, кто трудится в отрасли, оптимизма и удовольствия от своей работы. Чтобы укреплялась материально-техническая база, чтобы радовали жителей республики новыми и отремонтированными трассами, качественным их содержанием!

Сформированный накат на проезжей части дороги. Фото: Александр Иванов

СКАЗАНО

Александр ИВАНОВ, генеральный директор ООО «Олонецавтодор»:

«Горжусь тем, что судьба подарила мне работу в дорожной отрасли с людьми, неравнодушными ко всему, что происходит в районе, республике и стране».

Александр Иванов. Фото: Личный архив

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