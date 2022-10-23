Потомкам – в порядке

Водопроводная вода в дома северян поступает из водоемов. И порой нужны особенные методы ее очистки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Краем тысячи озер и рек называют Заполярье, и это не преувеличение. Если лететь над Кольским полуостровом, то можно наблюдать картину того, что зеленое море лесов разбавлено синевой бесчисленных водоемов: от совсем маленьких до таких, как Имандра – одного из самых крупных озер России.

Как слеза

Из большинства рек и озер воду можно пить. Так, исследования КНЦ РАН показали, что родниковая вода соответствует нормативам питьевой централизованного и нецентрализованного водоснабжения, водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.

- Комплексное исследование родников началось в 2021 году. Молодые ученые института химии исследовали родники Мурманской области на тяжелые металлы, кислотность. В этом году мы проведем микробиологический анализ и сделаем заключение о качестве воды. Также посмотрим содержание химических элементов в грибах и ягодах, которых собирают рядом с родниками, - если в них будет большое количество загрязняющих веществ, то не будем рекомендовать, - рассказывает Евгений Боровичев, заместитель генерального директора КНЦ РАН по научной работе.

Результаты изучения самых популярных родников в Заполярье можно найти по ссылке www.ksc.ru/issledovaniya/rodniki.

Ученые КНЦ РАН с 2021 года изучают качество родниковой воды. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

И все же, какой бы кристальной не казалась вода, северяне знают, что проблемы с ее чистотой случаются. Все-таки Заполярье – это промышленный регион, да и других проблем хватает. Для их решения работает региональная программа «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Мурманская область вошла в число 10 субъектов страны со 100-процентным освоением выделенных федеральных средств.

Задача программы - повысить долю населения России с доступом к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения, речь идет почти о пяти миллионах человек. В Мурманской области провели реконструкцию водозаборных сооружений в Туломе, жители которой много лет жаловались на воду из-под крана, которая была цвета ржавчины и с неприятным запахом. Новая станция отличается несколькими этапами очистки: сначала вода проходит через соли алюминия, затем обеззараживается гипохлоридом натрия и пропускается через песчаный фильтр.

Также в рамках проекта новые водозаборные сооружения предусмотрены для Териберки. К слову, «Чистой водой» заинтересовалась белорусская сторона по итогам рабочей поездки делегации Мурманской области в Минск.

Большая уборка

Чистые воды Заполярья – это еще и защита их от загрязнения почвы, ведь из-за этого страдают грунтовые воды, а также береговые линии водоемов. По нацпроекту «Экология» рекультивируют самую большую свалку в Мурманской области – в Дровяном. На момент, когда остановили ее рост, она почти выходила на пролегающую рядом дорогу.

- Свалка была создана в 1971 году по решению органов местного самоуправления без учета экологических, санитарных и противопожарных правил и норм. Разработка проектной документации для такого рода объектов законодательно не предусматривалась. На свалке размещался большой спектр отходов производства и потребления от III до V классов опасности. На момент закрытия свалки ее площадь составляла порядка 36 гектаров, объем накопленных отходов - 2,8 миллиона кубометров. Выбранное и реализуемое проектное решение по устройству активной системы дегазации является уникальной для региона. Проект должен быть завершен к августу 2023 года, за которым последуют биологический и пострекультивационный периоды, направленные на работу очистных сооружений, системы дегазации и восстановление окружающей среды, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Рекультивация свалки в Дццровяном завершится в августе 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На данный момент работы выполнены более чем наполовину, сформировано «тело» свалки, на восточной части почти готово рекультивационное покрытие и отсыпка «тела» свалки, продолжаются работы по устройству дренажа и очистных сооружений.

Также борьбе с мусором способствовало концессионное соглашение между региональным правительством и АО «Управление отходами» (сейчас – региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик») по строительству полигона ТКО мощностью не менее 250 тысяч тонн в год, мусоросортировочного комплекса и сети мусороперегрузочных станций. Общий объем инвестиций в соответствии с проектом составляет 1,8 миллиарда рублей.

За два года работы в экотехнопарк в Междуречье поступило около 180 тысяч тонн ТКО. Извлечено более 50 тысяч тонн полезных фракций, пригодных для переработки. Строительство экотехнопарка обеспечило перевыполнение за 2019 и 2020 годов показателей нацпроекта «Экология», связанных с сортировкой и утилизацией ТКО.

Когда речь заходит о рекультивации свалок и земель, то это означает и их озеленение, чтобы там, где раньше был мусор и «пустыня», выросли деревья. Подробнее о сохранении лесов в рамках нацпроекта «Экология».

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