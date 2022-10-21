Даже если вы просите знакомых и близких не обсуждать с вами новости, они все равно прорываются в вашу жизнь. Фото: Андрей АБРАМОВ

В здоровом теле – здоровый дух. С этим утверждением трудно поспорить. Многие из нас могут подробно описать различные диеты, упражнения для спины, как выбрать витамины, но, если разговор зайдет о ментальном здоровье, то, как его поддерживать, ответит далеко не каждый. За последние годы северяне, как и все жители нашей страны, столкнулись с различными испытаниями: от пандемии коронавируса до событий во внешней политике. «КП»-Мурманск» узнала у специалистов, как сохранить гармонию внутри себя.

Даже если вы просите знакомых и близких не обсуждать с вами новости, они все равно прорываются в вашу жизнь. Современному человеку, который не так уж мало времени проводит в интернете, в информационном вакууме не оказаться. Но можно расставить акценты.

- Столкнувшись с неопределенностью, наша психика зачастую ведет себя так, как от нее не ждут. Что делать и как преодолеть тревожные переживания? Ищите свое общество: это может быть чат взаимоподдержки, клуб единомышленников или несколько друзей, знакомых, коллег. Избегайте токсичных людей. Если чувствуете дискомфорт от общения, эмоциональное истощение, такой контакт сводите к минимуму или прекращайте совсем. Чувствуете в себе силу? Ненавязчиво дайте поддержку тому, кто нуждается в ней, - рассказывает психолог из Мурманска Екатерина Вашакидзе.

На фоне всех глобальных потрясений кажется, что жизнь изменилась и прежней она не будет. Но, как советуют специалисты, в такие моменты важно не бросать работу, хобби, семейные дела и прочее. Привычные вещи становятся островком стабильности, который поможет устоять на ногах (читайте «Конкретно»). А вот некоторые привычки, наоборот, стоит ограничить. Например, время в соцсетях, – проверять их и читать новостные ленты (если совсем не можете от них отказаться) стоит не чаще двух раз в день, а после 18.00 лучше не выходить в интернет.

Еще одна соломинка, за которую стоит хвататься, это планирование, – постарайтесь представить в деталях, чем будете заниматься с утра и до вечера. Причем лучше действовать по принципу маленьких шажков: серьезные задачи разбивайте на маленькие, включайте в план даже рутинные вещи, например, прием пищи.

Также важно понять, что испытывать различные эмоции, не только радость, но и гнев, печаль, страх, – это нормально. Главное, не утонуть в этом. Как отмечают специалисты, в обычных условиях порядка 30% людей испытывают тревожность.

- Знайте, волноваться - это нормально. Тревога помогает справиться с кризисом, защитить себя и близких. Только не позволяйте ей взять вверх над собой. Не осуждайте мнение и выбор других людей, которые не разделяете сами. Каждый человек имеет право сохранить себя так, как подсказывает ему сердце. Не принимайте на свой счет чужую критику. Не оставайтесь наедине со своей тревогой. Помните, что за ситуацией неопределенности в мире, все еще прячутся рядовые задачи, которые также требуют внимания и решения. Если методы саморегуляции не снимают напряжение, тревога все равно берет вверх, - обратитесь к психологу, - советует Екатерина Вашакидзе.

Иногда все мы можем почувствовать себя бароном Мюнхгаузеном, который сам себя вытащил из болота за волосы. Попробуйте дыхательные практики, которые помогают успокоиться, радуйте себя мелочами, например, вкусной едой, пейте травяные чаи с ромашкой или мятой. А вот самостоятельно принимать седативные препараты, даже если кто-то из вашего окружения говорит об их эффективности, нельзя. Их может прописать только врач. К слову, многие, привычные нам продукты помогают бороться со стрессом. Может, кого-то удивит, но это - лук, перец чили, сельдерей, чеснок и пастернак.

КОНКРЕТНО

Простые советы по борьбе с тревогой

Двигайтесь!

Ставьте для себя ежедневные задачи и стремитесь к их реализации: уборка дома, спортивная ходьба, танцы, работа. Любуйтесь природой.

Отвлекайтесь!

Читайте книги или слушайте аудиоформат, рисуйте, лепите. А может быть, сейчас самое время научиться вязать?

Осознавайте свои мысли, чувства и желания!

Планируйте будущее, по возможности, на день, три, неделю, месяц. Представляйте, каких целей и когда хотели бы достичь.

Обращайте внимание на разные, значимые мелочи: шум дождя, теплый ветерок или шквалистый ветер. Замечайте, как осторожно делает шаги соседский малыш, и улыбку маленькой девчонки в магазине. Играйте с детьми, заряжайтесь позитивом. Важно! Не превращайте детей в ваших «докторов», берегите их маленький мир.

Дышите!

Концентрируйте внимание на дыхании, на работе легких. Выполняйте медитации на расслабление, снятие напряжения.

Обнимайтесь!

Тактильный контакт помогает снять напряжение и зарядиться спокойствием.

Кушайте!

Если есть сложности с аппетитом, нужно съедать хотя бы небольшие порции - голод значительно повышает тревогу.

Ищите точки опоры!

Есть крыша над головой, еда, деньги на какое-то время – это хорошо. Продолжайте делать привычные дела.

Спите!

Постарайтесь максимально, насколько это возможно, соблюдать режим сна, труда и отдыха. В особенности - сна: спите столько, сколько получится. Избегайте употребления кофе, энергетиков и сигарет. Стимуляторы в большом количестве не успокаивают, а, наоборот, повышают тревогу, истощают нервную систему.

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