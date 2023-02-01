Какие оправы для очков в моде?

салон оптики «Юнона оптика», г. Петрозаводск. Фото: Наталья Шарай

На сегодняшний день очки – значимая деталь образа, которая придает элегантности, шарма и немного загадочности. Даже непримечательные повседневные луки становятся гораздо интереснее с этим аксессуаром. В том числе способствуют тому необычные оправы для очков. Какие самые модные можно выделить в сезоне 2023?

Актуальные расцветки

Черная. Безоговорочная стильная классика. Одноцветная оправа черного цвета уместна в любом образе, смотрится презентабельно, даже если это самый обычный пластик. Одинаково подходит и блондинкам, и брюнеткам.

Фиолетовая. Этот красивый и женственный оттенок давно завоевал любовь модниц. Стильные фиолетовые оправы можно носить и летом, и зимой.

Белая. Еще один цвет, который никогда не выходит из моды. Белая оправа помогает подчеркнуть утонченность и женственность дамы. Великолепно смотрится на лице светловолосых девушек.

Синяя. Не слишком броский оттенок, но смотрится гораздо интереснее коричневого или серого. Синяя оправа хорошо будет гармонировать с нарядом в тон, а также голубой блузкой, водолазкой или рубашкой в деловом образе.

Красная. Отличный выбор на сезон весна-лето 2023. Подойдет для девушек, которые стремятся завоевать чье-то внимание.

Коричневая. Универсальный вариант на разные случаи жизни.

Актуальные формы

Круглые. Форма, которая считается в 2023 году едва ли не самой популярной, причем не только в сегменте очков для зрения, но и солнцезащитных очков. Ширина круглой оправы может варьироваться от самой тонкой и едва заметной до массивной. Что касается размера, то он имеет значение. Слишком маленький диаметр – антитренд. Такие очки могут нарушать пропорции лица, делая его визуально более крупным.

Кошачий глаз. В 2021-2022 году этот тренд немного «притих». Но в 2023 мы вновь можем наблюдать его возвращение на модный пьедестал. Модницы так до конца и не смогли отказаться от этой игривой, очаровательной формы. В текущем сезоне стилисты советуют выбирать лаконичные, немного вытянутые одноцветные модели, лишенные всяческого декора. Они будут смотреться не менее интересно, но одновременно с этим элегантно.

Оверсайз. Еще один безоговорочный и долгоиграющий тренд. Он позволяет добавить немного наивности в образ. Очки для зрения-оверсайз с оправой в половину лица сделают девушку похожей на студентку-зубрилу, смотрящую на окружающий мир чистым взором. Форму выбирайте круглую или квадратную, но не массивную. Включайте данную модель в романтические образы, чтобы подчеркнуть свою непосредственность.

Деревянные. Модные женские оправы для очков-2023 могут быть не только пластиковыми или металлическими. Набирают популярность и деревянные. Непременно присмотритесь к данной модели, так как она отличается особой эстетической привлекательностью. Деревянная оправа – новинка сезона. Она такая же легкая как пластик, и такая же стильная как металл. Интересные варианты таких очков можно увидеть в коллекциях некоторых брендов.

Лекторские. Сложно придумать что-то более элегантное и утонченное, чем очки «лектор». Маленькая узкая оправа прямоугольной формы не мешает заниматься повседневными делами, надежно фиксируется на лице, добавляет образу строгости. Такая модель лучше всего подойдет для женщин, находящихся на руководящем посту, бизнес-леди и преподавателей. В тренде модели с широкими душками, которые могут быть украшены принтом или иметь контрастную расцветку.

По материалам портала «Модная дама»