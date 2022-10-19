У нашей собеседницы много рабочих историй, пожалуй, хватит на книгу. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Что такое полиграф, может, многие россияне и не ответят, а вот если заменить название на более привычное нашему уху «детектор лжи», то станет понятнее. Эта техника часто мелькает в сериалах про полицию и следователей, а в последнее время «сделала карьеру» и в передачах о шоу-бизнесе. Но за этой мишурой скрывается то, что делает полиграф важной деталью в пазлах раскрываемых преступлений. Как именно она иногда полностью завершает картину, «КП»-Мурманск» рассказала старший специалист отдела криминалистики СУ СКР по Мурманской области Оксана Денисенко.

Редкая профессия

Истории о том, что Оксана еще в детстве зачитывалась детективами и мечтала стать полиграфологом, не будет. Путь к этой профессии был более витиеватым. Сначала наша героиня получила юридическое образование в колледже, а с дипломом решила идти работать тогда еще в милицию. Судьба привела ее в подразделение, которое занималось исправлением несовершеннолетних нарушителей, потом - на обучение в ведомственный вуз, и уже после него в новое подразделение, где работали с полиграфом. Правда, там он использовался для решения оперативных вопросов, но этот опыт зацепил Оксану, и она на базе университета повышения квалификации выучилась на полиграфолога.

Профессия в те годы была редкая, ее представителей на всю страну были всего лишь десятки, а грамотных специалистов и того меньше. В 2009 году, спустя 8 лет работы в милиции, наша героиня перешла работать в СК.

- Тогда только шло становление этой профессии в комитете, у них еще не было полиграфологов. Ведь изначально с полиграфами работали только представители ФСБ в закрытых лабораториях. Помню, что меня уговаривали около полугода, я была единственным кандидатом, который прошел все этапы отбора, - улыбается Оксана Денисенко. – Почему так долго думала? В том подразделении милиции был очень хороший коллектив, меня все знали, четко исполняли мои поручения, помогали. А пройти все заново было сложно, к тому же для следователей полиграф был новым оборудованием, в его важность для раскрытия дел не особенно верили. Но все-таки я сделала выбор.

Подобрать правильный ключ

С начала своей карьеры Оксана работает на отечественной технике, которая по качеству не уступает зарубежной. Само оборудование с годами мало меняется, в отличие от программного обеспечения. «Мозги» полиграфа становятся сложнее, но при этом проще для использования. Например, одна из последних новинок – справочник с описанием влияния фармакологических препаратов на результат проверки. Кроме того, наши изобретатели полиграфов не просто улучшают западные образцы, но и придумывают уникальные методики.

К слову, результат тестирования на полиграфе не учитывается в судебном разбирательстве. Тогда возникает резонный вопрос, зачем же его проводить?

- Это - быстрее, чем многие экспертизы, например, генетическая или судебно-медицинская. И такие данные помогают быстрее распутать уголовное дело.

Настоящее тестирование на полиграфе отличается от того, что нам показывают в ток-шоу. На нем всегда присутствуют только два человека: сам специалист и тот, кого проверяют. Общие и однотипные вопросы не используются. Полиграфолог предварительно всегда изучает того, с кем будет работать, и подбирает вопросы только под него. И такие, чтобы ответ был «да» или «нет», а не развернутые. Даже проходящим по одному уголовному делу задают разные вопросы, учитывая их возраст, образование, профессию и много других факторов.

Все это можно сравнить с тем, что перед специалистом – замок, а в руках у него сотни ключей, и только один может открыть замок. И этот ключ – набор правильный ответов.

Некоторые тестируемые пытаются убедить и себя, и следователей, что они не виноваты в преступлении. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В практике Оксаны был случай, когда несколько лет назад из полиции поступили материалы о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних подружек. Они ушли из домов и пропали, а когда их нашли, то рассказали полицейским, что отцы (в одном из случаев - отчим) к ним приставали. В случае с отчимом информация подтвердилась, и мужчина понес наказание. А вот родному отцу проверка на полиграфе далась тяжело, потому что он ни в чем не был виноват, любил дочь, заботился о ней и не понимал, зачем она так сделала. Девочка же соврала, надеясь, что ее не будут ругать за уход из дома.

К полиграфу допускают нарушителей от 14 лет (при согласии взрослых), а вот другой возрастной границы нет. При этом проходить его можно не всем, так, до него, например, не допускаются девушки на любом сроке беременности. Также к тестированию могут не допустить, например, того, у кого сейчас наблюдаются серьезные проблемы с давлением.

Как рассказывает Оксана, чаще всего ей приходится работать с теми, кто совершил тяжкие преступления против личности: насильниками, убийцами, педофилами. С последними общаться особенно тяжело, ведь на работе она - старший специалист и подполковник, а дома – мама троих детей.

Кто умнее: техника или человек?

Вопрос, который интересует многих, - можно ли обмануть полиграф?

- Эта техника фиксирует много показателей тела: от движения до изменения в дыхании (вплоть до глубины вдоха и выдоха) и артериальном давлении. Но она не определяет, врет человек или врет. Самое главное в полиграфе – это полиграфолог, который должен быть хорошим психологом. Если он неправильно подготовил вопросы, то не получит правды. Конечно, есть те, кто пытается обмануть технику, например, используя фармакологический способ – это лекарства, седативные препараты, попытка выпить много кофе. Но такие изменения всегда видны или по внешнему виду человека, или по его физиологическим показателям, - рассказывает Оксана. – Также в сети можно найти советы, что обмануть полиграф можно, причинив себе боль, например, прикусив язык. Но советчики не учитывают, что есть датчики движения. Самый тяжелый вид противодействия – психологический. Такие люди обычно владеют различными тренингами. Всего один раз в жизни я встретила человека, серьезно занимающегося йогой, который стал уходить в себя и сбивать ответы. Тогда я скорректировала вопросы так, что они стали для него как удары хлыстом.

Некоторые тестируемые пытаются убедить и себя, и следователей, что они не виноваты в преступлении. Например, педофилы доказывают, что их жертвы сами соблазняли их. Но такие фокусы не проходят.

Благодаря Оксане и полиграфу, уже многие преступники оказались в колонии. Однажды техника подсказала, в каком озере Ковдорского района лежит труп – за полгода до того, как тело нашли. В другой раз удалось раскрыть преступление, которое Оксана называет своим любимым, потому что там никто не умер и никого не изнасиловали.

Так, в одном из музеев Мурманской области хранили редкие советские ордена – одного из них в нашей стране сохранилось всего три, другого – порядка трех тысяч экземпляров. Стоимость наград исчисляется десятками тысяч долларов. Однако выяснилось, что в музее хранятся очень качественные подделки, а настоящие ордена кто-то украл. Оказалось, что к этому преступлению были причастны двое – коллекционер и исполнитель кражи.

У нашей собеседницы много рабочих историй, пожалуй, хватит на книгу. И думается, что написать такую когда-нибудь Оксане Денисенко будет хорошей идеей – потому что многие из нас даже не представляют, насколько это интересная работа – полиграфолог.

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