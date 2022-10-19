Живая, умная и доброжелательная: Гид по интересным библиотекам Мурманска

Интеллект-центр № 24 - первая модельная библиотека страны. Фото: Администрация города Мурманска

Если вы думаете, что библиотека – это только взять книгу, то, значит, вы давно туда не приходили. В наши дни «книжный дом» - это еще и место, где можно не только почитать в спокойной и уютной обстановке, но и провести время за интересными занятиями, - от программирования до музыки. Для северян мы составили путеводитель по библиотекам, там, где можно открыть в себе таланты, прокачать свои навыки, обрести новые, и найти единомышленников. Интеллект-центры и филиалы открыты во всех округах.

В 2023 году Мурманск станет новой библиотечной столицей России. Всего с 2019 года в столице Заполярья в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» созданы пять модельных муниципальных библиотек (одна взрослая и четыре детские). В том же, 2019-м, именно в Мурманске была открыта первая в России модельная библиотека на базе информационного интеллект-центра № 24 Центральной библиотеки (ул. Шабалина, 59). А чуть позже появилась первая детская модельная библиотека на улице Баумана, 24.

Информационный интеллект-центр № 24 Центральной городской библиотеки города Мурманска» (ул. Шабалина, 59).

Эту библиотеку открыли в 1982 году, а с 6 сентября 2019 года она стала первой в Мурманске и в России модельной библиотекой. Изменения, которые здесь произошли, - это не только ремонт от фасада до помещений и обновление фонда (он составляет свыше 37 тысяч книг).

Библиотека оснащена современным мультимедийным оборудованием: проектором, шлемом виртуальной реальности, графическими планшетами, мультстудией, экшн-видеокамерами, аудиосистемой, световым столом для рисования песком и акваанимации, экосенсорным столом и многим другим. Также есть 3D-принтер, принтер для печати шрифтом Брайля, 3D-ручки, робототехнические наборы и прочее.

В библиотеке действует несколько функциональных зон: чиллаут-зона для общения и работы с ресурсами, зона коворкинга, современный зал выдачи литературы, творческая мастерская, лекционный зал, выставочная и справочная зоны. Для северян с ограничениями по здоровью создан социальный отдел, где они (а также пенсионеры) могут обучиться компьютерной грамотности.

На базе библиотеки действует проект по созданию точек концентрации талантов «Гений места», в рамках которого проходят бизнес-мастерские «Лаборатория успеха» и другие мероприятия, направленные на развитие творческих и интеллектуальных способностей молодежи. В библиотеке организованы: клуб интеллектуального досуга «Эрудит», студия творчества «Креатив», клуб для людей старшего возраста «Визиты внимания».

В «Удобной библиотеке» можно почитать роботу Феде. Фото: Администрация города Мурманска

«Доброжелательная библиотека» - филиал № 12 Центральной детской библиотеки Мурманска» (ул. Баумана, 24)

Это - первая детская модельная библиотека. В год ее посещает свыше 4,5 тысячи человек. И не только ради того, чтобы взять книгу, которых здесь больше 19 тысяч.

Здесь, на базе учреждения, проходят занятия в рамках социального проекта творческой мастерской «РобоСТАРТ. Ребята занимаются сборкой, моделированием и конструированием различных наборов Lego, работают с пневматическими приводами, программируют электронные модули управления, обучаются начальным командам моделей из программного комплекса Lego Education Mindstorms EV3. Дети осваивают основы физики и технологии природных процессов, которые развивают математическое, пространственное, логическое мышление, творческое воображение и мелкую моторику.

Кроме того, в библиотеке проводится комплексная краеведческая программа «С чего начинается Родина...», направленная на ознакомление юных читателей с историей родного края, уважительное отношение к своим корням, культуре, традициям и обычаям, а также - на воспитание чувства гордости за славное прошлое своих земляков. Для юных северян с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана комплексно-развивающая программа «Я познаю мир».

«Удобная библиотека» - филиал № 15 Центральной детской библиотеки (пр. Ленина, 94)

Эта библиотека изменилась в 2020 году. Для посетителей здесь, в игровой зоне, проходят занятия театрального кружка «Северные звездочки» с использованием интерактивного пола и интерактивной панели. Еще в филиале есть робот Федя, благодаря которому юные мурманчане могут отправиться в видеопутешествие «Федя путешествует по библиотекам мира…», или поучаствовать в акции «Почитай книгу роботу».

В «Живой библиотеке» есть много растений и зоны для творчества. Фото: Администрация города Мурманска

«Живая библиотека» – филиал № 17 Центральной детской библиотеки (ул. Скальная, 13)

Она начала работать в 1986 году, пользователями являются более 3 тысяч человек, фонд составляет более 19 тысяч экземпляров документов.

Библиотека находится в спальном микрорайоне, и туда очень любят ходить и дети, и взрослые. Это - центр экологического просвещения, в ней есть настоящий «живой уголок», а программа филиала «Мир на ладошке» победила во всероссийском экологическом конкурсе. Читатели, узнав об этом, подарили библиотекарям канарейку, позже появился аквариум, потом кто-то передал в библиотеку маленького кролика, а позже принесли морскую свинку. Так сформировался живой уголок.

Творческие, креативно настроенные сотрудники библиотеки придумали много различных мероприятий с участием животных, которые помогали в продвижении книги и чтения. Постепенно тема экологического просвещения обросла различными формами: появились творческая лаборатория «Экомастерилка», проект по выращиванию растений «Экодворик», стала выпускаться газета «Яблочко», и даже открылся библиотеатр, в котором ребята ставят спектакли о животных.

Библиотека – это живой организм, который растет и развивается. В 2022 году ее модернизировали в рамках нацпроекта «Культура». Проект теперь носит название «Живая библиотека».

Концепция проекта – это построение настоящего, наполненного энергией, яркого и выразительного пространства, которое создает все условия для живого общения. У читателей есть возможность взаимодействия с природой в «живом уголке», в котором находятся представители флоры и фауны. С помощью современных технологий 3D видеомэппинга создана «живая комната». Все это делает библиотеку комфортной территорией для развития и самореализации.

В «Умной библиотеке» проходят просветительские мероприятия. Фото: Администрация города Мурманска

«Умная библиотека» – филиал № 4 Центральной детской библиотеки (ул. Капитана Пономарева, 9, корпус 5)

Приоритетными направлениями в работе библиотеки являются продвижение книги и чтения, формирование и популяризация краеведческих знаний, патриотическое воспитание, формирование знаний по этике и эстетике, а также развитие творческого потенциала детей.

Для малышей работает краеведческий кружок «Умка», где на занятиях ребята узнают много интересного о природе, истории и экологии родного края.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» реализован проект «Умная библиотека». Это - место, которое подстраивается под своего читателя, создавая ему максимально комфортные условия. Здесь создана территория для встреч и общения, где всех желающих обучат пользоваться любыми цифровыми гаджетами и использовать удаленные электронные услуги.

В результате трансформации пространства появилась территория традиционного чтения – зал, в котором размещен основной библиотечный фонд в соответствии с возрастными категориями читателей. Также теперь здесь есть событийный зал – основная территория для проведения массовых мероприятий. Зал оснащен проектором, имеет передвижную мебель, складные столы и стулья, все это позволяет увеличить основное пространство библиотеки. Также зал можно трансформировать на две самостоятельные территории с помощь акустической шторы.

Для читателей доступен и медиа-зал – территория с зонами для работы на компьютерах, а также зоной виртуальной реальности и wi-fi.

В библиотеке будет реализован цикл просветительских мероприятий по работе с различными компьютерными приложениями, начнет работать программа виртуальных экскурсий и продолжит работу популярная творческая лаборатория «Очумелые ручки», для ее развития приобретено новое современное оборудование: интерактивный стол, глобус, песочные планшеты и другое.

Библиотеки - это уже не только книги. Фото: Администрация города Мурманска

А В ЭТО ВРЕМЯ

В областном центре появится «зеленая библиотека»

Филиал № 5 Центральной городской библиотеки на улице Чумбарова-Лучинского, 40/3 стал победителем конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура». В 2023 году он получит средства из федерального бюджета на закупку современной мебели, компьютерного и мультимедийного оборудования, а средства муниципального бюджета пойдут на ремонт внутренних помещений и фасада библиотеки.

Обновленная библиотека площадью 350 квадратных метров будет разделена на несколько многофункциональных пространств: две фитолаборатории, площадка для творческого досуга, холл с выставочной зоной, релакс-площадка с живыми растениями, сенсорная комната для детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ, игротека и коворкинг. Фонд библиотеки пополнится новыми изданиями: детскими книгами и книгами для семейного чтения, новинками художественной и отраслевой литературы.

Ведущей идеей для оформления библиотеки выбрана экологическая концепция (обилие зеленых растений, создание лабораторий, где можно выращивать цветы и зелень).

Одним из важных направлений станет экологическое воспитание: просветительские мероприятия, работа в фитолабах, игровые уроки, посвященные окружающему миру и краеведению.

Посетители (в первую очередь младшего и среднего школьного возраста) смогут наблюдать жизненные циклы растений, исследовать влияние на них света, тепла, воздуха и воды. Фитолаборатория предоставит возможность учащимся развивать исследовательскую деятельность: создавать проекты, наблюдать, анализировать, делиться результатами в процессе коллективной работы.

Также здесь будет организована уникальная для Мурманска релаксационная «зеленая» площадка для чтения и отдыха. В одном из помещений библиотеки стены и передвижные перегородки будут оформлены живыми растениями, будет поддерживаться оптимальный уровень освещенности и влажности. Такая площадка позволит создать максимально комфортную и привлекательную для посетителей обстановку, привлечет в библиотеку новых читателей.

В микрорайоне располагаются коррекционная школа и отделение дневного пребывания молодых инвалидов, поэтому было принято решение сделать приоритетным направлением работы создание условий для развития детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Модернизация библиотеки создаст благоприятные условия для общения и досуга пользователей с ограниченными возможностями здоровья, интеллект-центр станет площадкой для организации творческих проектов, в том числе инклюзивных, открытым пространством для общения и обмена идеями.

Появление модельной библиотеки будет способствовать обеспечению качественного культурного досуга жителей микрорайона, развитию творческих способностей детей и молодежи, а также создаст дополнительные возможности для социализации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

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