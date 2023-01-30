Проезд дорожает, проездные меняются. В Мурманске вводят два тарифа на поездки в общественном транспорте

С 1 февраля 2023 года пассажиров общественного транспорта Мурманска ждут изменения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 февраля 2023 года пассажиров общественного транспорта Мурманска ждут изменения. Во-первых, поездки станут дороже - стоимость проезда составит 37 рублей для обладателей Единой карты жителя Мурманской области и 40 - для тех, у кого ее нет. А во-вторых, придется задуматься о смене проездных билетов. Рассказываем, как это будет работать.

Ниже себестоимости

Как отметил гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков, в этом году тарифы серьезно отличаются от тех, которые устанавливались ранее, так как впервые будет две цены на поездки.

- Рост цен на проезд составил 5,7%, что значительно ниже индекса роста потребительских цен в РФ, который составляет 11,9%. Это большая ответственность для правительства Мурманской области, минтранса и предприятий-перевозчиков, работать будет непросто, - отметил Сергей Коробков.

Несмотря на увеличение цен, по стоимости проезда мы находимся примерно на одном уровне с другими городами Северо-Запада. А с учетом логистики по доставке материалов, запчастей, напряженного положения с кадрами, ценами на топливо себестоимость услуг в районах Крайнего Севера, несомненно, выше, чем в абсолютном большинстве городов России.

Так, в 2022 году в Мурманске она составляла 56 рублей, притом что стоимость проезда была 35 рублей. Затраты на топливо составили более 100 миллионов рублей. Прогнозируется, что в дальнейшем себестоимость перевозок может возрасти не менее чем на 10%. Все зависит от того, сколько будут стоить запчасти и другие материалы.

Несмотря на увеличение цен, по стоимости проезда мы находимся примерно на одном уровне с другими городами Северо-Запада. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Старые проездные действуют

Если не хочется платить за проезд 40 рублей (а такая цена действует и за наличный расчет, и по терминалу), нужно завести Единую карту жителя Мурманской области (ЕКЖ). Она выдается бесплатно и может быть как в банковском, так и в небанковском формате. Получить ее можно в отделениях банков-эмитентов «ВТБ» и «Совкомбанк», скоро к ним добавятся еще три банка. Через транспортное приложение на карте можно оплачивать поездки в автобусах и троллейбусах. Цена составит 37 рублей, однако есть один нюанс.

- Для оплаты проезда с помощью банковской ЕКЖ нужно будет приложить ее к валидатору два раза. После первого раза будет написано: «Недостаточно средств», поэтому нужно приложить карту второй раз, и устройство зафиксирует оплату проезда по банковской карте со скидкой, - объяснил Сергей Коробков.

А что насчет проездных билетов? С 1 декабря 2022 года Единый социальный проездной билет в новой эмиссии выдается только в форме ЕКЖ Мурманской области. До 2025 года будет идти переходный период, чтобы не устраивать столпотворений и ажиотажа в МФЦ, поэтому сейчас пользователи социального проездного могут оставить старый образец, но через пару лет все же придется поменять его на новый.

Обучающиеся получают по ЕКЖ скидку 50% на разовую поездку в общественном транспорте и 60% - на проезд в пригородном транспорте. В то же время родители беспокоятся: что делать, если у ребенка нет ЕКЖ? Сможет ли он получить льготный проезд?

- Продажа льготных проездных билетов в бумажном виде как была, так и осталась. Мы все понимаем, что должен быть переходный период, когда все школьники смогут получить ЕКЖ. Единый социальный проездной также продается. До конца января 2024 года будут действовать проездные и старого образца, и новые. Также продолжает работу «Карта 51», на нее распространяется тариф 37 рублей, - объяснила гендиректор Кольского геологического информационно-лабораторного центра Инна Шахова.

Единая карта жителя Мурманской области удобна тем, что больше не придется ходить в ларек за проездным билетом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Другие бонусы

К слову, с помощью небанковской ЕКЖ можно не только платить за транспорт. Так, школьникам карта дает возможность прохода в учебные заведения. Родителю приходит СМС, что ребенок пришел в учреждение. Также будет развиваться сервис для волонтеров, можно получать бонусы от партнеров.

Также Единая карта жителя Мурманской области удобна тем, что больше не придется ходить в ларек за проездным билетом. Транспортное приложение ЕКЖ можно пополнить онлайн через приложение «Фрисби», на «Почте России», в «ПочтаБанке».

Всего с конца октября 2022 года, когда начался проект, было выдано более 5 тысяч ЕКЖ, и количество желающих растет, как и количество точек их выдачи. При этом все карты выдаются бесплатно, неважно, банковская она или нет. И они не являются кредитными.

К слову, в маршрутках скидки действовать не будут, так как те работают по нерегулируемым тарифам.

- Государство не вправе влезать в их деятельность и диктовать условия. Однако маршруточники тоже могут проявить инициативу и подключиться к программе, - отметил зам. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

Все карты выпускаются на базе платежной системы «МИР». В министерстве также отметили, что в Мурманской области будет продолжена акция со скидкой на проезд от платежной системы, которая действовала в 2021 году. Держатели ЕКЖ получат дополнительную скидку, то есть проезд будет стоить для них меньше 37 рублей. Подробная информация об этом появится чуть позже.

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