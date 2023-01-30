Где «Тайфун» и «Вихрь». В Мурманской области впервые прошла гонка «Герои Севера»

Проходить в снегопад препятствия было непросто. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Военно-патриотический парк «Патриот» находится примерно в 25 километрах от Мурманска, рядом с Кильдинстроем. Здесь каждый год к различным праздникам и мероприятиям, например, ко Дню России и форуму «Армия», проходят выставки вооружения и техники, показательные выступления военнослужащих. Но теперь он может стать местом притяжения для северян не только в эти даты. 28 января презентовали обновленный парк «Патриот», где теперь есть полосы «Тайфун» и «Вихрь».

Некоторые точки дистанции покорились не всем участникам гонки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Благодаря поддержке главы региона и командующего Северным флотом в Мурманской области появилась новая площадка для активного отдыха северян. Планируем проводить в парке большое количество физкультурных, спортивных и, что особенно важно сейчас, патриотических мероприятий. С наступлением сезона в «Патриот» может приехать любой желающий, чтобы под руководством профессионального инструктора пройти полосы препятствий, двенадцать маршрутов веревочного парка или подняться на вершину скалодрома, - отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Первыми полосы препятствий опробовали участники показательных соревнований «Герои Севера», которые объединили северян от 14 лет, в том числе курсантов Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, воспитанников различных военно-патриотических и спортивных объединений, военнослужащих.

Одним из самых сложных испытаний стало прохождение сквозь автопокрышки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Протяженность «Тайфуна» - 650 метров, «Вихря» - уже 5200. На «Тайфун» могут выходить даже дети от четырех лет, но, как показала гонка «Герои Севера», дается эта дистанция непросто даже подготовленным спортсменам.

- Это не первая моя гонка с препятствиями, но зимой в Мурманске я это делаю впервые. Сложность дистанции в том, что это спринт – расстояние между точками короткое, не удавалось отдохнуть в беге. К тому же из-за снега скользили перчатки на кольцах и других элементах, где надо было хвататься. Но в целом все очень понравилось, обязательно хотим приехать еще, - поделилась впечатлениями Оксана Киселева из мончегорского клуба функциональной подготовки «Путь сильных».

Оксана Киселева смогла пройти всю трассу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Оксана одна из тех, кто прошел «Тайфун» от начала до конца. Некоторым не удалось проползти через ряды автопокрышек – кого-то буквально пришлось протаскивать через них. Кому-то с трудом дались комбинированные упражнения с преодолением препятствий на высоте и киданием тяжестей, вес которых 30 килограммов и выше. Также не каждый смог взбежать на деревянную стену и «Эверест». Как отметил главный судья гонки, председатель Федерации гонок с препятствиями в Мурманской области, президент Федерации функционального многоборья в регионе Сергей Корж, победителей выбирали из числа тех, кто прошел все 14 точек трассы, при одинаковом результате учитывалось время прохождения.

Трасса «Тайфун» считается не очень сложной, пройти ее могут даже... дети от четырех лет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Для спортсменов среднего уровня подготовки это не самая трудная дистанция, хотя достаточно много препятствий надо преодолевать на руках, и со старта, и в середине участников ждут достаточно сложные упражнения. Лично для меня самыми сложными и неудобными были автомобильные колеса и первое испытание, где надо было перебираться по сеткам, потому что сложно поймать баланс. Но в целом я бы назвал трассу любительской. Уверен, что северяне будут приезжать сюда семьями и с пользой проводить время. Профессиональное спортивное сообщество также планирует проводить здесь соревнования и мероприятия, - уточнил Сергей Корж.

В ближайшие два месяца «Патриот» станет базой для тренировок спортсменов, а 25 марта здесь в рамках Праздника Севера пройдет «Гонка Героев», участники которой преодолеют 5200 метров полосы препятствий. На «Вихре» их ждут 25 различных препятствий, и пройти все, от старта до финиша, будет очень непросто.

Первыми на дистанцию вышли нахимовцы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Еще одной изюминкой обновленного «Патриота» стал 12-метровый скалодром.

- Появление такого парка в регионе очень важно. Особенно мы это понимаем сейчас, когда стали обращать большое внимание на патриотическое и духовное воспитание молодежи, - сообщила депутат Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты выделили 23 киберриска, которые подстерегают детей в виртуальном мире. Некоторые из них родители недооценивают (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru