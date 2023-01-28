Уникальная возможность. Жители Мурманска могут увидеть то, чему нет аналогов в мире

Выставка «Сделаны из Никеля» проходит в Центре современного искусства. Фото: Тимофей ТИМОШИН

В столицу Заполярья приехала выставка «Сделаны из Никеля» художника Александра Хромых, увидеть которую можно в Центре современного искусства по адресу улица Софьи Перовской, 21 (здание Мурманской областной научной библиотеки). О ней рассказал куратор Центра и по совместительству заведующий сектором информации по культуре и искусству Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Валерий Сакович.

Выставка - результат арт-резиденции «Полярный день», которая проводится в Никеле дважды в год. Все экспонаты сделаны из медно-никелевого шлака. Ему до сих пор не нашли применение, и он лежит рядом с закрытым в 2020-м году плавильным цехом, создавая мрачную картину. Именно поэтому Александр решил поднять этот острый вопрос через свою выставку-эксперимент.

– Медно-никелевый шлак не предназначен для того, чтобы из него делали скульптуры. Сам по себе материал очень рыхлый, и его нужно плавить при высоких температурах в специальных печах. У Александра в мастерской есть только печь для обжига керамики, в ней он и обжигал сырье. Именно поэтому все экспонаты выставки получились недостаточно плотными и пористыми. Подобных объектов из медно-никелевого шлака нигде в мире нет, но художник решил рискнуть, все экспонаты – творческий поиск художника. Все объекты делались Александром в течение полугода. Некоторые экспонаты, к примеру, бюсты девушек, цветки и саркофаги, изготавливались по 2-3 месяца, а некоторые - всего несколько дней, - рассказывает Валерий Сакович.

Экскурсию по выставке проводит куратор Центра Валерий Сакович. Фото: Тимофей ТИМОШИН

После 29 января выставка поедет в Никель. Жители и гости поселка еще не видели работы Александра Хромых и смогут посетить экспозицию с начала февраля. В Мурманске «Сделаны из Никеля» оказалась случайно, и у всех есть уникальная возможность посетить выставку, потому что во второй раз она вряд ли приедет.

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