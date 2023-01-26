Продал квартиру и отдал 15 миллионов рублей «на инвестиции». Жителям Мурманской области рассказали о двух самых распространенных способах мошенничества

В 2022 году дистанционно злоумышленники обманули порядка трех тысяч северян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это люди с высшим, средним образованием, или даже без него, мужчины и женщины всех возрастов, различного социального положения, - рассказывает начальник ООДУУПиПДН полковник полиции Сергей Колбушков.

Речь идет о жертвах телефонных мошенников. Именно такой способ обмана стал одним из самых распространенных в последнее время и набирает обороты. В 2022 году дистанционно злоумышленники обманули порядка трех тысяч северян.

- Два самых распространенных вида мошенничества - это звонки с предложениями стать инвесторами и сообщения о проблемах с деньгами на счетах, якобы попытках перевода их сторонними лицами, - продолжает Сергей Колбушков. – 99% пострадавших говорили, что знали о таких видах обмана, но думали, что с ними такого не случится, посчитали, что им говорят правду.

Как отмечает начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области подполковник полиции Станислав Сидоров, 90% таких преступлений совершается за пределами нашего региона. Причем не только в других субъектах РФ, но и в разных точках мира - Европе, СНГ, США и даже Африке. Это одна из причин, почему так сложно раскрывать такие преступления: украденные деньги переводятся в криптовалюту и уходят на различные счета.

Гораздо проще помочь обманутым, если деньги у них забирают курьеры. Таким приемом часто пользуются те, кто звонит жертвам под видом сотрудников правоохранительных органов или больниц и сообщает, что их родственник попал в беду (например, в ДТП) и срочно нужны деньги на лечение или взятку, чтобы не возбудили уголовное дело.

- Раньше такими курьерами были северяне, сейчас все чаще это жители других регионов, которые приезжают в Мурманскую область на пару дней, - уточнил Станислав Сидоров.

На днях полицейские задержали такого курьера – мужчина приехал из Оренбурга. Он надевал медицинскую маску, чтобы скрыть лицо, и приходил за деньгами.

Сотрудники УМВД, Центробанка и психолог приняли участие в брифинге на тему дистанционного мошенничества. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Суммы, которые выманивают мошенники у своих жертв, растут. Так, житель Мурманской области отдал 15 миллионов рублей, думая, что зарабатывает на инвестициях. Северянин продал машину и другое имущество, набрал кредитов, а потом «брокеры» пропали.

- Мошенники следят за трендами и применяют их в своих схемах. Персональные данные, которые они используют для обмана, выманивают разными способами, например, под видом потенциальных работодателей, - рассказывает ведущий инженер сектора защиты информации отдела безопасности Отделения банка России по Мурманской области Михаил Гетманов. – Также в последнее время злоумышленники стали практиковать звонки через мессенджеры, прикрываются сборами средств на благотворительность, в том числе для лечения тяжелобольных детей. Вернуть деньги очень сложно - все зависит от банка и от того, какая операция была проведена. Если договор на кредит был оформлен с явными нарушениями, то его могут расторгнуть.

Но шансов на то, что мошенников найдут, а деньги вернут, крайне мало. Поэтому лучшее, что может сделать человек, если ему звонят с незнакомого номера и начинают что-то говорить про деньги, кредит и банки, - это положить трубку.

- Надо понимать, что попасть на их удочку может любой, даже если человек ранее слышал о таких способах обмана. Если вы все-таки переживаете, что действительно могла случиться беда, и не прервали разговор, то прежде всего надо успокоиться. Если что-то случилось, то несколько минут уже не изменят ситуацию. Мошенники будут пытаться запугать вас, торопить, чтобы вы приняли необдуманные решения, поэтому в начале разговора глубоко подышите и начинайте говорить медленно. Узнавайте детали, записывайте их – действуйте по своему сценарию, а не по тому, что вам навязывают. Не бойтесь задавать вопросы и перепроверять детали, например, имя и должность звонящего. Часто мошенники сами начинают путаться и нервничать. Некоторых из них готовят к разговору, в том числе психологи, но часто это не очень профессиональные люди, - рассказывает профессиональный психолог Инна Воронова. – Моя дочь работает в салоне сотовой связи, и периодически к ним приходят жертвы мошенников, которые попали под такое сильное влияние, что не поддаются уговорам успокоиться и призывам не переводить деньги.

Один из способов обезопасить себя – установить на телефон приложения с определителями номеров. Они будут показывать, были ли на звонящего жалобы. Но главный совет – класть трубку и перезванивать в банк/полицию/больницу по официальным телефонам, если все-таки есть сомнения.

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