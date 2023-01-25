Алло, мы ищем инженеров, электрогазосварщиков и водителей

В Мурманской области на данный момент вакансий открыто больше, чем есть соискателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2020 году рынок труда Мурманской области испытал серьезное потрясение из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Но сложный период дал точки роста, стимул к переосмыслению различных ситуаций и трендов. Так, сейчас в Заполярье уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8%.

В 2022 году был задан курс на снижение уровня безработицы во всех муниципалитетах на 30%. Где-то этот план даже перевыполнили: так, в Видяево, Североморске, Кандалакшском, Ковдорском, Ловозерском районах, Заозерске, Полярных Зорях показатель сократился на 35%. Всего в регионе зарегистрировано 3102 работодателя, а размер средней предлагаемой зарплаты – 36 - 50 тысяч рублей.

Фото: Правительство Мурманской области

В 2022 году 62,2 тысячи северян обратились в центры занятости, 29 тысяч получили помощь, а 16 тысяч были трудоустроены. На учете состоят 3454 человека. В минсоцтруда региона составили портрет безработного в Заполярье: 53% северян, у которых в трудовой книжке пока нет никакой отметки, это женщины; средний возраст – 37 лет; 41% не имеет профессионального образования; 51% уволился по собственному желанию; 52% в среднем находятся без работы 3,5 месяца.

- Отмечу, что потребность в квалифицированных специалистах превышает потребность в работниках с высшим образованием в 1,5 раза. Всего в Мурманской области создано свыше 23 тысяч вакансий, при этом претендентов из числа безработных недостаточно, нет специалистов нужной квалификации или их навыки и образование не соответствуют требованиям. У тех, кто сейчас зарегистрирован в службе занятости, наблюдается низкая мотивация к труду в основном из-за невысокого уровня заработной платы и завышенных ожиданий, - отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. – Наши специалисты ведут превентивный мониторинг, чтобы отслеживать ситуацию на рынке труда. Так, на сегодняшний момент планируется сокращение примерно полутысячи работников предприятий, при этом 40% будут трудоустроены на другие места. Система занятости с каждым предприятием находится в тесном контакте, ведутся консультации и предлагается трудоустройство к другим работодателям. На трехлетний период просчитывается баланс трудовых ресурсов.

Фото: Правительство Мурманской области

Тем, кто остался без работы, помогают. Так, некоторым нужна социально-психологическая помощь, другие получают образование или повышают навыки – за 2022 год такое профессиональное обучение прошли 916 человек. Также большой пласт – это профориентация молодежи, которая на данный момент затронула уже свыше 20 тысяч старшеклассников.

- В качестве стимулирования трудоустройства молодежи идет субсидирование расходов на заработную плату таких работников. В 2022 году по данной программе в регионе трудоустроили 817 человек в возрасте до 35 лет. Это интересная, новая работа с предприятиями, они должны быть зарегистрированы на портале «Работа в России», и тогда идет компенсация расходов из федерального бюджета, - рассказал Сергей Мякишев.

Благодаря пандемии в Мурманской области появились общественно полезные работы: в 2022 году было создано 5563 места, на которых трудились 7505 человек, в их числе – подростки, студенты и безработные. Зарплатный фонд составил 143 миллиона рублей. Как уточнил профильный министр, с июля прошлого года центры занятости Заполярья начали адресную работу с предприятиями оборонного комплекса, создано более 500 вакансий на 21 предприятии, на них подобрано 618 кандидатов.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых востребованных профессий для северян

Инженер – 2847

Электрогазосварщик – 1978

Водитель автомобиля – 1236

Стрелок – 799

Специалист (различные сферы) – 748

Монтажник технологических трубопроводов – 743

Специалист по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 718

Врач - 648

КСТАТИ

В каких сферах создано больше всего вакансий

Строительство – 36,9%

Государственное управление и обеспечение военной безопасности – 21,6%

Обрабатывающее производство - 12%

Транспорт и хранение – 5,7%

Здравоохранение – 4,8%

Образование – 3,2%

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