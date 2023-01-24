В 2022 году в Мурманской области уничтожили 1,2 тонны рыбы неизвестного происхождения

Виновных привлекли к административной ответственности. Фото: gov-murman.ru/

В прошлом году в Мурманской области была введена в обращение рыбная продукция неизвестного происхождения. Нарушения выявили специалисты Североморского управления Россельхознадзора, которые вместе с прокуратурой провели внеплановые проверки в отношении двух юрлиц и пяти индивидуальных предпринимателей.

- Были установлены нарушения требований законодательства ЕАЭС в сфере технического регулирования - хранение обезличенной продукции, выпуск в обращение пищевой рыбной продукции неизвестного происхождения, прослеживаемость которой не может быть подтверждена, в условиях отсутствия производственного контроля и деклараций о соответствии, - сообщили в ведомстве.

В итоге был уничтожен 1281 килограмм рыбной продукции неизвестного происхождения. Виновных привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43, ч. 2 ст. 14.43, ст. 19.33 КоАП РФ с назначением штрафов на 450 тысяч рублей. Один предприниматель получил предупреждение.

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