В скандинавском стиле и с заполярным колоритом

Комплекс в Туломе построили за полгода. Фото: www.hibiny.com

В конце декабря 2022 года в Туломе торжественно открыли этнографический саамский комплекс. Его создали при поддержке губернатора Андрея Чибиса - главу региона год назад попросили об этом представители саами, и уже в июне было подписано постановление. До этого в селе не было места для встреч коренного народа Севера.

Комплекс возвели за полгода, а на строительство ушло чуть меньше 15 миллионов рублей. В итоге получилось одноэтажное здание в скандинавском стиле площадью 120 квадратных метров. Также была благоустроена прилегающая территория центра.

- Внутренние помещения оборудовали под творческие мастерские по изготовлению изделий саамских ремесел из рога, дерева и кожи. Здесь же установлены стенды для организации выставок. В центре есть даже кухня, где туристы смогут отведать национальные саамские блюда, - сообщили в администрации Кольского района.

Изюминкой национального музея стал стилизованный загон для оленей, в котором поселились три ростовые фигуры рогатых.

Изюминкой национального музея стал стилизованный загон для оленей. Фото: www.hibiny.com

В начале 2023 года этнографический комплекс посетили участники проекта «Арктическая лаборатория туризма». Экспертная группа выехала с целью оценить готовность включения нового комплекса в туристическую среду Кольского Заполярья и понять, что необходимо саамскому центру, чтобы соответствовать запросу самого взыскательного туриста.

Экскурсию для экспертной группы провела руководитель этнографического комплекса Ирина Павленко. Она показала экспертам все то, что центр может предложить туристу сегодня, а также рассказала о том, что планируется к открытию в самое ближайшее время.

- Этнографический саамский центр – перспективное место для привлечения приезжающих в наш регион туристов. Комплекс был построен и открыт в кратчайшие сроки. Мастер-классы по изготовлению традиционных изделий – пример вовлечения туристов в быт коренного народа Кольского полуострова. Тем не менее проекту есть куда расти. Совместно с турбизнесом предложили центру рассмотреть возможность увеличения количества интерактива, например, в традиционных жилищах, которые здесь представлены. С помощью этого приема можно будет добиться максимального погружения гостя в культуру народа, – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В 2022 году в Мурманской области уничтожили 1,2 тонны рыбы неизвестного происхождения. Виновникам выписали штрафы на полмиллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru