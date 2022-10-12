От Толстого до Гроссмана

Константин Хабенский поделился своими мыслями о спектакле на пресс-конференции Фото: Виталий Голубев

Фестиваль проходит в двух городах – Петрозаводске и Костомукше. На сцене Музыкального театра фестиваль открылся спектаклем Московского

Художественного театра им. А.П. Чехова «Сережа» (в основу сюжета пьесы взят роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина»). Также фестиваль представит зрителю дилогию «Мертвые души» и «Мертвые души. Том второй», постановка режиссера Олега Липовецкого в Лесосибирском театре «Поиск».

В Костомукше зритель увидит музыкальные спектакли «Тук-тук», «Осенние цветы» Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии и «Мертвые души» из Лесосибирска.

По словам директора Музыкального театра Республики Карелия Елены Ларионовой, сотрудничество с Национальной Премией и Фестивалем «Золотая маска» – важное и очень почетное направление творческой деятельности.

– Благодаря этим отношениям, с годами получившим как профессиональное,

так и человеческое развитие, мы становимся частью российского театрального процесса, не чувствуем себя культурной провинцией. Это обогащает карельское профессиональное искусство, и конечно, развивает и наполняет театральную публику. Неоценима роль образовательной программы Фестиваля, и мы благодарны коллегам за возможность учиться профессиональному мастерству у лучших его представителей, – поделилась Елена Ларионова.

Если говорить и размышлять о спектакле «Сережа», то здесь довольно сложно обозначить жанр сценического действа. Комментарий «по мотивам романа Л.Н. Толстого» может звучать несколько условно,

а сноска «эксперимент режиссера» Д. Крымова приобретает слишком субъективное понимание замысла автора. Трагикомический фарс о жизни и судьбе героев своего времени? Возможно, и так. Любая версия обсуждаема и любопытна для непростого аналитического разбора спектакля.

– На мой взгляд, «Сережа» –это блестящий спектакль, который с успехом идет на сцене МХАТ. Когда я был введен в спектакль на роль Каренина,

то здесь для меня важным стала возможность почувствовать и осмыслить персонаж изнутри. Тот дух, то изначальное отношение к спектаклю,

которое возникло до моего ввода, поразили меня больше, чем сам спектакль после первого просмотра. То, что делают мои коллеги для того, чтобы

спектакль состоялся для зрителя, – это дорогого стоит. И, на мой взгляд, в этом выражено настоящее отношению к живому театру, – поделился Константин Хабенский на пресс-конференции с журналистами перед спектаклем.

Значимая часть спектакля представлена как эксперимент, своеобразная галерея из живых характеров, ставшая фантазийным представлением режиссера об истории Анны Карениной и авторским ее прочтением. Подобно картинам из мира современного искусства, зритель, сидящий в зале может изучать, отрицать или оправдывать художественные ходы спектакля, составляя собственную логическую цепь в осмыслении материала.

Актеры произносят импровизационные диалоги из времени нынешнего, периодически вплетая в текстовой лист реплики из толстовского романа.

Спектакль "Серёжа " прошёл на сцене Музыкального театра РК. Фото: Виталий Голубев

Действо можно сравнить с воронкой человеческих судеб. Чем острее, иррациональнее персонажи проживают, действуют, чувствуют и рефлексируют, тем короче и трагичнее становится их путь к финалу. Сын Анны Карениной Сережа – ключевая фигура в спектакле. Через действия куклы-ребенка отображены живые чувства главных героев.

Процессы человеческой жизни прожиты актерами посредством сценических метафор и метаморфоз: рождение ребенка от Вронского показан посредством образа бесконечной веревки, нити Ариадны, олицетворяющей пуповину героини, в которой запутались и ищут выход несчастные герои спектакля. Константин Хабенский, исполняющий роль Алексея Каренина, «забывает» текст в тот момент, когда Анна признается в том, что чувств больше нет, что ее сердце принадлежит другому мужчине. Актер на минуту снимает маску персонажа, и актер Константин Хабенский растерянно, с сердцем, невольно ассоциирующимся с бомбой замедленного действия, подходит к суфлеру. С ощущением данности судьбе, берет листы с текстом и прочитывает оригинальный монолог Алексея Каренина.

Фрагмент из легендарной пьесы Немировича-Данченко, где звучат голоса актеров 1930-х годов МХАТ Хмелева и Тарасовой, озвучивает временное пространство – приподнятую сцену, где сыграна история о кукле по имени Сережа и всех, кто играет вокруг нее, играет за нее и, на мой взгляд, ради нее.

Теннис, в который играет Каренина и Вронский, отражает хрупкость и иллюзорность мира, созданного героями. Миниатюрная девчонка Анна Каренина, представленная Марией Смольниковой, говорит о трагикомическом сюрреализме в ее страстном желании жить, любить и быть любимой. Лирический мальчишка Вронский, сыгранный актером Виктором Хориняком, выбивает из колеи Каренину, себя и всех главных героев пьесы. Константин Хабенский в роли трогательного, ранимого и правильного Каренина, представлен как израненный персонаж. На мой взгляд, здесь он является единственный по-настоящему любящим персонажем. Здесь Каренин – это герой, который пытается не просто прочувствовать свою боль от потери любви, но и осмыслить причину этого крушения.

В финале главная героиня читает монолог из Гроссмана «Жизнь и судьба». Перенос из века XIX в XX – это необходимость для драматурга задать вопрос. Вернее, 40 вопросов были обращены Анной Карениной к каждому, кто сидел в зале. Этот режиссерский ход, возможно, воплощает зловещий стук колес, которые решили для Анны Карениной вопрос конца жизни и начала смерти.

О чем бы думал и что чувствовал Лев Николаевич, если бы посмотрел этот спектакль, оправдал бы он вызов режиссера XXI века, который живет в реальности для него неизвестной?

После просмотра появилось желание перечитать роман. Эти мысли не единожды посещали меня во время спектакля. Здесь место фантазии и импровизации для каждого из нас. А это невероятно ценно, не так ли?

НАША СПРАВКА

Фестиваль «Золотая маска» в городах России проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Генеральные партнеры

Программы – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер. Постоянный партнер фестиваля – компания «Северсталь». Немаловажное участие в организации фестиваля принимают Музыкальный театр Республики Карелия и Министерство культуры Республики Карелия.

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