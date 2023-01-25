Мы в ответе за то, что не долечили

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Средняя продолжительность жизни в России с 2019 по 2021 годы сократилась на 3 года: с 73 до 70 лет [1]. При этом к 2030 году она должна составить 78 лет. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 18 июля 2022 года напомнил президент России Владимир Путин.

Один из ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни, – это сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Многие недооценивают всю серьезность этих патологий – куда большие опасения у людей вызывают рак, ВИЧ, ковид, хотя от них умирают реже, чем от ССЗ [2]. При этом статистика говорит о том, что именно ССЗ несут самую большую угрозу жизни и являются основной причиной смертности. Только в 2021 году сердечно-сосудистых заболеваний погибло 934 тысячи человек [2].

Почему так происходит?

Кольнуло в сердце, трудно дышать, кружится голова, быстрая утомляемость, - из-за ритма современной жизни мы вряд ли обращаем внимание на такие мелочи. А зря! Весьма вероятно, что эти симптомы могут быть первым звоночком, что с сердцем что-то не так [3].

Сердечно-сосудистые заболевания развиваются незаметно, поэтому важно прислушиваться к своему здоровью и регулярно проходить профилактические осмотры, а при наличии симптомов, указывающих на проблемы с сердцем, - немедленно обратиться к врачу.

При этом не стоит забывать о том, что, какой бы высокопрофессиональной ни была помощь медиков, основная ответственность за сохранение здоровья и жизни лежит на нас самих.

С 2020 года в России действует федеральная программа, по которой пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт и другие острые сердечно-сосудистые события, в течение двух лет обеспечиваются бесплатными лекарствами. Охват программы растет: если в 2020 году бесплатные препараты по льготной федеральной программе получили 450 тысяч россиян, в 2021 году – уже более 612 тысяч пациентов [4]. В 2022 году Министерство здравоохранения России расширило льготный перечень препаратов: теперь там не 23, а 31 наименование [5].

Как сообщили в областном Минздраве, в Архангельской области обеспечение лекарствами в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» осуществляется бесперебойно: «Министерство регулярно закупает препараты, сформирован необходимый запас на уполномоченном аптечном складе. В рамках данной программы реализован электронный рецепт, что позволяет оперативно обеспечивать граждан препаратами, своевременно формировать остатки в аптечных организациях». Также, согласно распоряжению министерства, граждане, которые выписываются из медицинских учреждений с «сердечно-сосудистыми» диагнозами, в течение двух лет могут получать лекарства бесплатно.

Не бросать!

Несмотря на возможность получать необходимые препараты бесплатно, многие пациенты через 2-3 месяца после перенесенного инфаркта начинают чувствовать себя лучше и прерывают курс приема препаратов, а некоторые и вовсе перестают их принимать.

Так, исследование, проведенное Всероссийским союзом пациентов (ВСП), показало, что в 2021 году треть пациентов преждевременно прекращали прием препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний [6]. Аналогичный опрос среди врачей показал, что ситуация еще хуже – 51% врачей указали на высокую распространенность ситуаций, когда пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями не выполняют назначения [6].

Между тем наличие в анамнезе инфаркта является одним из основных факторов риска повторного сердечно-сосудистого события [7]. Именно поэтому специалисты-кардиологи рекомендуют таким пациентам еще более пристально относиться к своему здоровью и соблюдать все рекомендации по реабилитации, включая прием назначенной терапии [7].

ВАЖНО!

Как получить препараты пациенту, перенесшему инсульт или инфаркт миокарда

Льготное лекарственное обеспечение осуществляется в амбулаторных условиях.

Условия получения льготных лекарств:

– пациент должен состоять на диспансерном наблюдении в поликлинике;

– пациент не должен являться федеральным льготником, т.е. быть получателем социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи» как в виде лекарственного обеспечения, так и в виде ежемесячной денежной компенсации.

Порядок действий:

– после того как пациента выписали из стационара, важно как можно скорее с больничной выпиской или заключением обратиться к лечащему врачу по месту регистрации;

– лечащий врач определит план вашего дальнейшего наблюдения и лечения;

– при наличии показаний врач выпишет рецепт. На рецепте должны быть штамп медицинской организации, подпись и печать лечащего врача, печать «Для рецептов»;

– обратитесь с рецептом в аптечную организацию и получите льготный препарат.

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Номер одобрения: RU-15585

Дата одобрения: 19.01.2023

Дата истечения: 19.01.2025