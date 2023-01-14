МЧС Мурманской области получит вертолеты Ми-8 для работы в условиях Арктики

Два Ми-8 поступят в Мурманскую область летом 2023 года. Фото: Андрей МАЛАХОВ

МЧС России приняло для несения службы семь вертолетов Ми-8, которые будут направлены в Арктические регионы для выполнения задач в сложных условиях. В июне-июле 2023 года МЧС по Мурманской области получит два таких вертолета Ми-8.

- Их надо будет «обкатать», чтобы только сработанные экипажи могли приземлиться на нашу кольскую землю. Существует сложность по части конкуренции, потому что авиационных звеньев много у разных ведомств и министерств, лишних рук не бывает. Нужно подобрать экипажи, обучить с учетом определенной специфики - на это требуется времени. По части ветровой нагрузки К-32 лучше, но Ми-8 – универсальный солдат, его отличает большая дальность полетов, большая нагрузка, ремонтопригодность. Базироваться машины будут в Мурмашах. Экипажи будут реагировать на вызовы со всей территории Мурманской области, при необходимости мы сможем направлять вертолеты в другие регионы, например, в Карелию и Вологодскую область, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Изначально Мурманская область должна была получить один Ми-8, но так как Архангельская область не смогла вовремя подготовить инфраструктуру для их базирования, поэтому нашему региону направили вторую машину.

Ранее для задач министерства привлекались вертолеты других ведомств и организаций, входящих в систему РСЧС. Поставка Ми-8 позволит чаще привлекать авиацию, например, для поиска пропавших людей, которых сейчас чаще всего ищут только наземные группировки.

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