В Мурманской области подорожают перелеты на вертолете в отдаленные поселения

В Мурманской области с 1 января 2023 года вырастут цены на перевозки пассажиров, грузов и багажа вертолетом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с 1 января 2023 года вырастут цены на перевозки пассажиров, грузов и багажа вертолетом. В отдаленные уголки региона северян возит на воздушном транспорте АО «Вологодское авиационное предприятие».

Как сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области, тарифы по маршруту Мурманск-Островной вырастут на 6%, что соответствует годовой инфляции.

- Так же утверждены предельно максимальные тарифы по маршрутам регулярного сообщения Ловозерского и Терского районов. Утверждение конечных тарифов на перевозку по данным направлениям относится к полномочиям муниципалитетов, - отметили в ведомстве.

Напомним: с 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет проезд в общественном транспорте. Впервые в регионе будет установлен единый тариф для всех муниципалитетов, а также стоимость поездки будет различаться в зависимости от наличия единой карты жителя Мурманской области.

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