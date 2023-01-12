Посадил рядом собаку и поехал. Житель Кандалакши угнал машину «скорой» и попал на ней в ДТП

Мужчина попал под уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фото: УМВД по Мурманской области

Жителя Кандалакши после бурной и затяжной встречи Нового года посетила «гениальная идея». Вообразив себя то ли героем боевиков, то ли комедии, он сел за руль... кареты скорой помощи. Хотя никакого отношения к здравоохранению не имеет.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 января возле городской больницы. Водитель спецтранспорта ненадолго отлучился по своим делам, без задней мысли оставив автомобиль заведенным с ключами в замке зажигания. Наш герой, возвращаясь домой из гостей вместе с собакой, решил воспользоваться таким удобно подвернувшимся случаем. Не долго думая, он решил угнать «скорую», чтобы быстрее добраться до дома и не идти пешком.

Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское, однако в подобных ситуациях ждет лишь разговор с полицейскими и уголовное дело. После сообщения об угоне на розыск автомобиля были ориентированы все патрульные экипажи полиции. В тот же день правоохранители обнаружили транспорт, который предприимчивый мужчина успел повредить, на одной из улиц города. Оказалось, что северянин попал на нем ДТП.

- Пьяный кандалакшанин сел за руль, посадил рядом свою собаку и поехал. Однако он не справился с управлением и врезался в легковушку, припаркованную на обочине дороги около одного из частных домов. После аварии злоумышленник бросил микроавтобус и скрылся, - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По горячим следам и изъятым отпечаткам пальцев угонщика задержали. Им оказался неоднократно судимый за разбой, кражи и преступления, связанные с наркотиками, местный житель. Еще у 38-летнего северянина не было водительских прав.

Мужчина попал под уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Также ему грозит административная ответственность за управление автомобилем без водительского удостоверения. Сейчас любитель машин с мигалками находится под подпиской о невыезде.

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