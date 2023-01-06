Праздник встретят в 39 храмах. Расписание богослужений в Мурманской области на Рождество Христово

В ночь с 6 по 7 января в Мурманской области пройдут богослужения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 6 по 7 января в Мурманской области пройдут богослужения, посвященные Рождеству Христову. Праздник встретят в 39 церквях, монастырях и храмах региона, сообщил руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Эрик Хисматуллин.

В Мурманске Божественная литургия пройдет в Свято-Никольском кафедральном соборе в 00.00 7 января. Вечернее богослужение, запланированное на 23.00 6 января, в храме отменили.

В мурманском храме Спаса на водах Всенощное бдение начнется в 21.00 6 января. 7 января в 00.00 - Божественная литургия, в 09.00 - исповедь.

В Свято-Вознесенском кафедральном соборе Мончегорска Всенощное бдение и Божественная литургия начнутся в 22.00 6 января.

В храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Апатитах Всенощное бдение пройдет в 22.00 6 января. В 00.00 - Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста.

В Свято-Андреевском морском кафедральном соборе в Североморске праздничная Божественная литургия с архиерейским служением начнется в 23.30 6 января.

В храме преподобного Димитрия Прилуцкого в Оленегорске богослужение будет в 00.00 7 января.

В храме Рождества Иоанна Предтечи в Кандалакше богослужение - в 00.00 7 января.

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле всенощное бдение начнется в 22.00 6 января. Божественная литургия - в 00.00 7 января.

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