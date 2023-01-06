Праздник встретят в 39 храмах. Расписание богослужений в Мурманской области на Рождество Христово

В ночь с 6 по 7 января в Мурманской области пройдут богослужения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ночь с 6 по 7 января в Мурманской области пройдут богослужения, посвященные Рождеству Христову. Праздник встретят в 39 церквях, монастырях и храмах региона, сообщил руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Эрик Хисматуллин.
В Мурманске Божественная литургия пройдет в Свято-Никольском кафедральном соборе в 00.00 7 января. Вечернее богослужение, запланированное на 23.00 6 января, в храме отменили.
В мурманском храме Спаса на водах Всенощное бдение начнется в 21.00 6 января. 7 января в 00.00 - Божественная литургия, в 09.00 - исповедь.
В Свято-Вознесенском кафедральном соборе Мончегорска Всенощное бдение и Божественная литургия начнутся в 22.00 6 января.
В храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Апатитах Всенощное бдение пройдет в 22.00 6 января. В 00.00 - Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста.
В Свято-Андреевском морском кафедральном соборе в Североморске праздничная Божественная литургия с архиерейским служением начнется в 23.30 6 января.
В храме преподобного Димитрия Прилуцкого в Оленегорске богослужение будет в 00.00 7 января.
В храме Рождества Иоанна Предтечи в Кандалакше богослужение - в 00.00 7 января.
В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле всенощное бдение начнется в 22.00 6 января. Божественная литургия - в 00.00 7 января.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru