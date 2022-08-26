На берегу Кольского залива в районе авторынка предлагают сделать набережную

Сейчас правый берег залива мало подходит для прогулок. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Активисты из Мурманска предлагают продумать новый пешеходный маршрут, чтобы у северян было место для прогулок у воды.

- Можно было бы сделать набережную или маршрут у Кольского залива в районе авторынка, - рассказал «КП»-Мурманск» руководитель Мурманской региональной общественной организации «За безопасность окружающей среды» Павел Петрин.

Сейчас это место плохо подходит для променада: много мусора, в том числе и опасного - битого стекла и железа - фрагментов разобранных судов, бегают стаи бездомных собак. С учетом авторынка, различных предприятий это скорее промзона. Но активисты надеются, что этот уголок Мурманска с красивым видом на Кольский залив можно привести в порядок. Тем более, что здесь уже есть Арктический пляж.

Сейчас Павел Петрин с единомышленниками работает над благоустройством экотропы вокруг Семеновского озера, а также разрабатывают новый маршрут, который будет начинаться у родника за гимназией №10 и проходить до горы Горелой, где в прошлом году оборудовали экотропу.

Напомним: чтобы северянам было удобнее добираться до мест прогулок, общественники предлагают пустить автобус до «Алеши».

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