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Общество25 августа 2022 14:01

Подгузники, детские поделки и стекло. Во что мурманчане превратили бывший парк аттракционов на улице Буркова

За час на площадке собрали около центнера опасного мусора
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Субботник на улице Буркова прошел в рамках проекта «Арктическая среда» при поддержке «Православной инициативы».

Субботник на улице Буркова прошел в рамках проекта «Арктическая среда» при поддержке «Православной инициативы».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Площадка у Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой сейчас выглядит как пустырь. А ведь мурманчане помнят ее совсем другой – здесь возвышалось знаменитое колесо обозрения, другие аттракционы, звучал детский смех. Теперь же о былом веселье напоминает лишь уцелевший фрагмент одной из конструкций. Сейчас площадку на улице Капитана Буркова облюбовали собачники и любители выпить на свежем воздухе. И если первые в большинстве своем заботятся о чистоте этого места, то культура поведения последних хромает.

«Комсомольская правда»-Мурманск» в рамках проекта «Арктическая среда» (проходит при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива») провела на площадке субботник. К нашей уборке присоединились участники Мурманского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды».

Плакаты с просьбой бережно относиться к природе не особо действуют на северян.

Плакаты с просьбой бережно относиться к природе не особо действуют на северян.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Казалось бы, раз на территории бывшего парка аттракционов часто гуляют с собаками, то здесь должно быть много «мин». Но тут северян стоит похвалить – собачники аккуратно убирают за собой. А вот просто отдыхающие…

У бетонных блоков, оставшихся от аттракционов, мы находим целую свалку. Пока убираем все в пакеты, удивляемся: как этот мусор мог оказаться вдалеке от жилых домов? Этот зеленый уголок находится явно дальше, чем мусорные контейнеры… Что заставило жильцов нести сюда свои отходы? К слову, принадлежат они явно семье с ребенком: использованный подгузник, блистеры от лекарств, пустые упаковки от кошачьего корма и прочее…

На площадке северяне оставили много бытового мусора.

На площадке северяне оставили много бытового мусора.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Но больше всего оказалось опасного мусора.

- Очень много битого стекла, как будто специально разбивают бутылки, - рассказывает Полина Иванова, командир Мурманского регионального отделения студотрядов. – Я знаю, что здесь часто выгуливают животных. У меня у самой собака, и я знаю, как опасно битое стекло.

В высокой траве прячется много мусора.

В высокой траве прячется много мусора.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Особенно много следов распития спиртных напитков в укромных местах, под сенью деревьев. Там северяне весело проводят время, а бутылки и упаковку из-под продуктов оставляют в кустах и траве. Очистить эти уголки трудно – кругом высокая крапива, но мусор отставлять нельзя. Также в кустах участники субботника нашли старые покрышки, спинку от дивана и ржавую арматуру.

К субботнику «КП» присоединились студотряды.

К субботнику «КП» присоединились студотряды.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

А вот на что рука не поднялась выкинуть – это детские поделки, которые мы обнаружили прямо на земле. Судя по всему, сделали их воспитанники детских садов города ко Дню рыбака. А потом организаторы выставки не позаботились о том, чтобы их аккуратно утилизировать, и детские работы оказались на улице под дождем.

Субботник на Буркова стал очередным в списке «зеленых» мероприятий «Комсомолки». Ранее мы уже наводили порядок рядом с Мурманским строительным колледжем им. Н. Е. Момота, в Долине Уюта. И каждый раз на наши акции откликались инициативные северяне.

Участники студотрядов в Мурманске активно участвуют в субботниках, чтобы город стал чище.

Участники студотрядов в Мурманске активно участвуют в субботниках, чтобы город стал чище.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я ежемесячно принимаю участие в субботниках и экологических акциях. Согласно принятой в студенческих отрядах Мурманской области корпоративной культуре, руководители на личном примере демонстрируют преимущества активной гражданской позиции и небезразличие к общественным инициативам, поэтому в подобных активностях я всегда занимаю место в первых рядах. Подобные мероприятия, безусловно, меняют к лучшему жизнь людей, ведь для участников, особенно самых маленьких, это трудовое воспитание и формирование ответственного отношения к природе и окружающему нас миру, а для всех остальных - порядок и красота повседневности опрятного города, - рассказывает председатель правления Мурманского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Артур Фортес. - Самыми опасными видами мусора считаю те бытовые и пищевые отходы, которые могут причинить вред детям, людям, животным, - это различные токсичные смеси, осколки, вовремя не вывезенный строительный мусор, использованные шприцы. Поражает и возмущает намеренное вредительство – битые ради развлечения стеклянные бутылки, развороченные клумбы и птичьи кормушки, вандализм на детских площадках и общественных пространствах.

Поделки юных северян ко Дню рыбака оказались на улице среди мусора.

Поделки юных северян ко Дню рыбака оказались на улице среди мусора.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

За час уборки участники субботника собрали больше десятка набитых доверху мешков. За вывоз отходов мы благодарим регоператора по обращению с ТКО - Мурманский филиал АО «Ситиматик», который активно участвует в наших экологических акциях.

В зеленом уголке на Буркова стало чище, но надолго ли? Участники студотрядов подсказали хорошую мысль – здесь не мешает поставить камеры видеонаблюдения и мусорные контейнеры. Хотя…

На площадке на улице Буркова остается много мусора от любителей распаивать спиртные напитки на свежем воздухе.

На площадке на улице Буркова остается много мусора от любителей распаивать спиртные напитки на свежем воздухе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Считаю, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Субботники, с точки зрения воспитательной функции, хороши везде - для территорий предприятий, социально значимых объектов, дворовых территорий. Но, благоустраивая городские пространства, нельзя забывать и о природе - лесных массивах, прибрежных районах и водоемах. К сожалению, за подобными местами следят гораздо реже, поэтому здесь субботники не теряют своей актуальности, - уверен Артур Фортес.

Странно, что какой-то мусор мурманчанам легче отнести далеко от дома, чем в ближайший контейнер.

Странно, что какой-то мусор мурманчанам легче отнести далеко от дома, чем в ближайший контейнер.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мы присоединяемся к словам Артура и надеемся, что северяне будут бережнее относиться к хрупкой природе Крайнего Севера.

Благодарим за помощь в проведении акции МРОО Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор».

Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Фото: «Православная инициатива»

Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Фото: «Православная инициатива»

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