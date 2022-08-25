Подгузники, детские поделки и стекло. Во что мурманчане превратили бывший парк аттракционов на улице Буркова

Субботник на улице Буркова прошел в рамках проекта «Арктическая среда» при поддержке «Православной инициативы». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Площадка у Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой сейчас выглядит как пустырь. А ведь мурманчане помнят ее совсем другой – здесь возвышалось знаменитое колесо обозрения, другие аттракционы, звучал детский смех. Теперь же о былом веселье напоминает лишь уцелевший фрагмент одной из конструкций. Сейчас площадку на улице Капитана Буркова облюбовали собачники и любители выпить на свежем воздухе. И если первые в большинстве своем заботятся о чистоте этого места, то культура поведения последних хромает.

«Комсомольская правда»-Мурманск» в рамках проекта «Арктическая среда» (проходит при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива») провела на площадке субботник. К нашей уборке присоединились участники Мурманского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды».

Плакаты с просьбой бережно относиться к природе не особо действуют на северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Казалось бы, раз на территории бывшего парка аттракционов часто гуляют с собаками, то здесь должно быть много «мин». Но тут северян стоит похвалить – собачники аккуратно убирают за собой. А вот просто отдыхающие…

У бетонных блоков, оставшихся от аттракционов, мы находим целую свалку. Пока убираем все в пакеты, удивляемся: как этот мусор мог оказаться вдалеке от жилых домов? Этот зеленый уголок находится явно дальше, чем мусорные контейнеры… Что заставило жильцов нести сюда свои отходы? К слову, принадлежат они явно семье с ребенком: использованный подгузник, блистеры от лекарств, пустые упаковки от кошачьего корма и прочее…

На площадке северяне оставили много бытового мусора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Но больше всего оказалось опасного мусора.

- Очень много битого стекла, как будто специально разбивают бутылки, - рассказывает Полина Иванова, командир Мурманского регионального отделения студотрядов. – Я знаю, что здесь часто выгуливают животных. У меня у самой собака, и я знаю, как опасно битое стекло.

В высокой траве прячется много мусора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Особенно много следов распития спиртных напитков в укромных местах, под сенью деревьев. Там северяне весело проводят время, а бутылки и упаковку из-под продуктов оставляют в кустах и траве. Очистить эти уголки трудно – кругом высокая крапива, но мусор отставлять нельзя. Также в кустах участники субботника нашли старые покрышки, спинку от дивана и ржавую арматуру.

К субботнику «КП» присоединились студотряды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А вот на что рука не поднялась выкинуть – это детские поделки, которые мы обнаружили прямо на земле. Судя по всему, сделали их воспитанники детских садов города ко Дню рыбака. А потом организаторы выставки не позаботились о том, чтобы их аккуратно утилизировать, и детские работы оказались на улице под дождем.

Субботник на Буркова стал очередным в списке «зеленых» мероприятий «Комсомолки». Ранее мы уже наводили порядок рядом с Мурманским строительным колледжем им. Н. Е. Момота, в Долине Уюта. И каждый раз на наши акции откликались инициативные северяне.

Участники студотрядов в Мурманске активно участвуют в субботниках, чтобы город стал чище. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я ежемесячно принимаю участие в субботниках и экологических акциях. Согласно принятой в студенческих отрядах Мурманской области корпоративной культуре, руководители на личном примере демонстрируют преимущества активной гражданской позиции и небезразличие к общественным инициативам, поэтому в подобных активностях я всегда занимаю место в первых рядах. Подобные мероприятия, безусловно, меняют к лучшему жизнь людей, ведь для участников, особенно самых маленьких, это трудовое воспитание и формирование ответственного отношения к природе и окружающему нас миру, а для всех остальных - порядок и красота повседневности опрятного города, - рассказывает председатель правления Мурманского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Артур Фортес. - Самыми опасными видами мусора считаю те бытовые и пищевые отходы, которые могут причинить вред детям, людям, животным, - это различные токсичные смеси, осколки, вовремя не вывезенный строительный мусор, использованные шприцы. Поражает и возмущает намеренное вредительство – битые ради развлечения стеклянные бутылки, развороченные клумбы и птичьи кормушки, вандализм на детских площадках и общественных пространствах.

Поделки юных северян ко Дню рыбака оказались на улице среди мусора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За час уборки участники субботника собрали больше десятка набитых доверху мешков. За вывоз отходов мы благодарим регоператора по обращению с ТКО - Мурманский филиал АО «Ситиматик», который активно участвует в наших экологических акциях.

В зеленом уголке на Буркова стало чище, но надолго ли? Участники студотрядов подсказали хорошую мысль – здесь не мешает поставить камеры видеонаблюдения и мусорные контейнеры. Хотя…

На площадке на улице Буркова остается много мусора от любителей распаивать спиртные напитки на свежем воздухе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Считаю, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Субботники, с точки зрения воспитательной функции, хороши везде - для территорий предприятий, социально значимых объектов, дворовых территорий. Но, благоустраивая городские пространства, нельзя забывать и о природе - лесных массивах, прибрежных районах и водоемах. К сожалению, за подобными местами следят гораздо реже, поэтому здесь субботники не теряют своей актуальности, - уверен Артур Фортес.

Странно, что какой-то мусор мурманчанам легче отнести далеко от дома, чем в ближайший контейнер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мы присоединяемся к словам Артура и надеемся, что северяне будут бережнее относиться к хрупкой природе Крайнего Севера.

Благодарим за помощь в проведении акции МРОО Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор».

Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Фото: «Православная инициатива»

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