Доска, весло, насос для накачивания, гидрокостюм - для SUP-серфинга надо не так много. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На машине от Мурманска до Минькино ехать всего 15-20 минут, и ты оказываешься в уютном уголке с частными домиками и выходом на береговую линию Кольского залива. Отсюда северянам предлагают начинать прогулку на сапах.

SUP-доски (сапы) стали популярны в России не так давно. Сначала надувные доски стали активно осваивать на Черноморском побережье, потом в других курортных регионах, а теперь поплавать на них можно и на Крайнем Севере.

Прогулка по Кольскому заливу занимает около двух часов и не оставляет равнодушным. Плыть надо в сторону Белокаменки мимо рыболовецких и транспортных судов, и рядом с некоторыми из них кажешься себе совсем маленьким. Финальной точкой путешествия становится деревянный маяк Анна-корга. Название, вероятно, произошло от искажения тони Анокорга. Сейчас маяк уже не используется, но сохранился как памятник истории кольского края – ему ведь более сотни лет.

Для того чтобы заняться SUP-серфингом, особая физическая подготовка не нужна. На доске можно стоять во весь рост или опуститься на колени, для большей устойчивости. Сам SUP (хоть надувной, хоть жесткий) очень устойчивый и хорошо балансирует, в том числе за счет «плавника», уменьшая вероятность того, что человек упадет в воду. Но даже падение в воду не является критичным. Конечно, в Черном море это приятнее, чем в водах Заполярья, где температура воды и летом не превышает +20 градусов, а обычно всего +8-10 градусов.

Маяк Анна-корга не так просто увидеть с суши, но до него можно доплыть. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Доска крепится к ноге специальным страховочным тросом – лишем, который не дает ей далеко уплыть от человека. Поэтому даже те, кто плавает плохо или вообще не умеет, могут схватиться за доску и с ее помощью держаться на плаву. На Севере SUP-серфингом лучше заниматься в гидрокостюме и специальной обуви, которые отталкивают воду.

Развиваться SUP-движению в Мурманской области помогает мурманчанка Александра Низовец. Сама она попробовала SUP в 2017 году во время поездки в родную Республику Беларусь, оценив его как разумный и безопасный экстрим.

- Мне дали покататься бесплатно, сказав, что доска просто лежит и никто ею не интересуется, это «пенсионерская» тема, - улыбается Александра Низовец.

Но ей так понравилось, что она решила купить три доски, для себя и близких, и попробовать кататься уже на заполярных водоемах, например, на тихом Русалочьем озере.

- Со временем я поняла, что не всем нравится возиться с SUPами, накачивать их, покупать и везти все оборудование. Многим нужны организованные прогулки, где от человека нужно минимум хлопот. Так мы решили создать свое движение, - рассказывает наша собеседница.

Впрочем, то, что считают «пенсионерским» развлечением в других регионах и странах, в Заполярье становится уже чем-то более экстремальным. Поэтому команда Александры озаботилась сертификацией, документами, например, от Красного Креста, обучением от МЧС и амбассадоров SUP-движения в России и мире.

SUP-серфинг становится все популярнее в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оказалось, что северянам интересны не только разовые прогулки, но и обучение SUP-серфингу. Полный комплекс для него, включая гидрокостюм, можно приобрести примерно за 30 тысяч рублей, если воспользоваться акциями и скидками в спортмагазинах. Такая стоимость привлекает многих жителей Мурманской области, которые любят активный отдых. К тому же надувной SUP легко хранить – в сдутом состоянии он умещается в рюкзак, весло тоже не занимает много места.

Планы на развитие движения в Мурманской области большие, например, открыть местную федерацию серфинга. Также для туристов и северян хотят создать больше туров выходного дня. Один такой Александра с командой уже создала – почти на 12 часов участники выходят в море на судне и могут плавать на SUPах в открытом море.

SUP-станций в Мурманской области становится все больше, одна недавно открылась в Ловозерском районе, также доски покупают различные турбазы, ориентируясь на спрос приезжающих. Соревнования по этому виду спорта проводят крупные компании Мурманской области во время своих мероприятий. Встать на доску могут и дети, и северяне «серебряного» возраста. Этим летом на Семеновском озере в Мурманске состоялся первый фестиваль водных видов спорта. Так что скоро на водоемах Заполярья мы будем видеть надувные не только лодки, но и доски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru