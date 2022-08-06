«Нечистые» женщины, роды в одиночку, красота не важна: Как веками складывалась семейная жизнь саами

Ребенка клали в люльку, сделанную из выдолбленного куска дерева, обтянутую снаружи и изнутри выделанной оленьей кожей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уклад жизни среднестатистических российских семей всем нам хорошо знаком. А как зарождался быт коренного народа Крайнего Севера саами? Как и у каждой малочисленной народности, у него были свои особенности семейной жизни.

В жилище были места, куда не могла заходить женщина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Равноправие, но не совсем

В конце XIX века саамы жили простой малой семьей. Сыновья после женитьбы отделялись от отца и заводили свое хозяйство. Но если у родителей был один сын, он оставался с ними до смерти. Характерной традицией было то, что нередко, прежде чем основать свое хозяйство, молодой муж должен был определенное время, иногда целый год, отработать в хозяйстве у тестя.

Между тем девушка после свадьбы становилась хозяйкой, хранительницей домашнего очага и, как правило, не попадала в униженное положение и не становилась рабой мужа, а ее влияние на детей иногда было даже большим, чем у отца. Правда, на женщину, как на существо, по старым представлениям саамов, «нечистое», налагался ряд запретов и ограничений.

- Так, женщина не могла заходить в переднюю часть вежи, где находилось «чистое» место. Когда в доме были гости, она не участвовала в общей трапезе, а только подавала угощения. Ей запрещалось также близко подходить к местам святилищ, она не смела прикасаться к шаманскому бубну, - рассказывает в своем исследовании этнограф Татьяна Лукьянченко.

Большую часть времени семья проводила на своих промысловых участках. Жена была единственной помощницей мужа и не только выполняла необходимую работу по дому и воспитывала детей, но и занималась рыбной ловлей, оленеводством, рубила дрова. При этом и муж часто мог выполнять так называемые «женские» обязанности – готовил еду и чинил одежду. Можно сказать, что их положение было равным.

В современной семье главой может быть как мужчина, так и женщина. Внутрисемейные отношения строятся обычно на равенстве. Во многих семьях, по словам саами, муж, помогая жене, занимается закупкой продуктов, участвует в уборке квартиры, заготовке продовольствия на зиму, то есть выполняет не только специфические мужские работы. Жена в свою очередь, помимо работы по дому, почти всегда участвует в рыболовном промысле. Распределение семейного бюджета чаще всего также происходит с общего согласия обоих супругов.

В XIX-XX веках саамская семья была очень многодетной: 10-11 детей было обычным явлением. А в современной семье обычно только 2-3 ребенка.

Женщинам на этой фотографии 22, 30 и 25 лет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Поцелуй с носами

В конце XIX - начале XX века вопрос о браке своих детей решали родители, хотя в то же время обычно учитывалось возможное несогласие молодых людей. Чтобы избежать родственных браков, старались делать так, чтобы жених и невеста были родом из разных погостов. При выборе невесты большое значение имел достаток ее родителей и самой девушки. В частности, обращалось внимание на то, сколько она имела оленей.

- По саамскому обычаю ребенку при рождении дарили несколько оленей, приплод от которых в дальнейшем считался его собственностью. Поэтому девушка, у которой было так называемое «оленное» счастье, могла иметь ко времени выхода замуж довольно большое количество оленей и сравнительно легко находила себе жениха. Красота и прочие достоинства невесты имели меньшее значение, так как люди, живущие в таком суровом климате, больше заботились о пропитании, источником которого главным образом являются олени, чем обо всем остальном, - пишет исследователь.

Свадебный обряд саамов имел множество местных вариантов, но всегда состоял из сватовства, «рукобитья» и венчания, причем решающее значение имело «рукобитье», после которого брак считался заключенным и молодая переходила в дом к мужу.

Жених в день «x» надевал новую суконную юпу, а невеста - белые юпу и каньги. Потом жених подходил к невесте и приветствовал ее поцелуем. При поцелуе саамы не только прижимают губы к губам, но еще и нос к носу. Без этого поцелуй у них считается «ненастоящим». Поцеловавшись с невестой, жених делал ей подарки, преподносил изысканнейшие лакомства - олений язык, бобровое мясо. Кроме того, он дарил ей платок и кольцо. Если невеста была согласна выйти замуж, она принимала подарки, если нет - бросала ему обратно.

Завершающим этапом было «рукобитье». В давние времена оно сводилось к шуточной ловле женихом невесты-уточки (такое название невесты было, вероятно, связано с культом водоплавающей птицы) и напоминало о былом похищении невест. Позже при «рукобитье» отец невесты и сват били друг друга по рукам, что означало - брак заключен. После этого обряда до свадьбы проходило от одной-двух недель до нескольких месяцев. Жених должен был приготовить к свадьбе довольно дорогие подарки - оленей, меха, различные предметы и украшения из серебра, деньги. Подарки, которые в виде платы за невесту делал жених ее родителям и родственникам, возвращались к нему равными по стоимости ценными «отдарками».

Свадебный пир по традиции устраивали в доме невесты. На столе обычно в изобилии была хорошая еда - разными способами приготовленное оленье мясо, оленьи языки, грудинка и рыба, в том числе лососевых пород (семга, кумжа). Из напитков - чай, водка.

В наши дни браки заключаются, как правило, по выбору и решению самих молодых людей. Знакомство происходит в клубе, на танцах, во время праздников, народных гуляний и так далее. Молодая пара стремится получить собственный дом и жить отдельно от родителей.

Женщины и мужчины занимались разными бытовыми обязанностями, но помогали друг другу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Изоляция для рожениц

Саамы с большой любовью относятся к детям. Все авторы, писавшие когда-либо об этом народе, отмечали стремление саамов иметь потомство. И если семья оставалась все-таки бездетной, это считалось большим позором и воспринималось как наказание за совершенные в прошлом грехи.

В родильном обряде саамы соблюдали определенные правила гигиены и проводили различные магические действия, направленные на благополучный исход родов. В первый период жизни ребенка также заботились о необходимой гигиене и о полноценном питании матери и новорожденного. Кроме того, происходило как бы естественное закаливание, так как ребенок с младенчества очень много времени проводил на свежем воздухе и волей-неволей привыкал переносить холод, неудобства переездов, случавшиеся перерывы в кормлении.

- Роженице с приближением родов отводили особое место, обычно ближе к двери, и отгораживали его от остальной части куском парусины или брезента. В XVII веке для роженицы строили отдельное, но холодное жилище, где она (если роды случались зимой) была вынуждена рожать в леденящем холоде. Горящий в центре жилища очаг не мог согреть ее. Помогала во время родов старая и знающая женщина. Изоляция беременной женщины делалась, с одной стороны, с целью уберечь ее от «сглаза», с другой стороны, беременная женщина, по представлениям саамов, была существом нечистым и общение с ней могло принести окружающим ее людям вред. Для «очищения» во время беременности она должна была окуривать себя дымом от подожженной оленьей шерсти или бобрового волоса, - говорится в статье.

Новорожденного ребенка обтирали холодной водой (а иногда и снегом) и, когда он начинал дышать, окунали его в теплую воду. После этого новорожденного завертывали в теплый заячий мех и укладывали рядом с матерью. Через три дня, когда отпадала пуповина, ребенка голеньким клали в люльку, сделанную из выдолбленного куска дерева, обтянутую снаружи и изнутри выделанной оленьей кожей. Дно колыбели устилали мягким мхом красноватого цвета, который в большом количестве растет в Лапландии, а поверх клали кусочек шкурки молодого оленя. К люльке мальчика саамы подвешивали обычно маленькие лук и стрелы, сделанные из олова или оленьего рога, а для девочки — кусочки цветного сукна, украшения из бисера, перламутровые пуговки, крылышки и лапки белой куропатки.

Кроме того, в люльку и мальчику, и девочке в качестве оберега клали зубы лося, иголку и серебряные монетки, а также немного овсяной крупы для обеспечения достатка в их будущей жизни. Во время недолгих передвижений мать носила люльку с ребенком у себя за спиной. При летних перекочевках колыбель с ребенком подвешивали к седлу вьючного оленя, а при зимних переездах брали с собой в кережу.

Вскоре после появления ребенка на свет в доме новорожденного собирались родственники, приносившие подарки - серебряные деньги, перламутровые пуговки и прочее. От отца новорожденный получал в подарок важенку (оленью самку), а от матери - овцу.

Одежду шили из натуральных материалов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

От предков - детям

В прошлом все полезные знания и навыки дети получали от своих родителей, причем отец больше занимался с сыновьями, а мать обучала дочерей. Отцы учили своих сыновей искусству стрельбы из лука (позже из огнестрельного оружия) и метанию копья, умению ставить ловушки на пушных зверей, охотиться на дикого оленя, приемам оленеводства и т.д. Если мальчики с раннего детства любили соперничать друг с другом в силе, ловкости, беге на лыжах, то саамские девочки играли в куклы и, подражая матери, шили им одежду из оленьего меха, шапочки, обувь. В процессе игры девочка училась также приготовлению пищи и другим женским работам. В 10 лет девочка могла уже самостоятельно печь хлеб, а в 14 лет - шить себе одежду. Мать учила дочь и такой работе, как сборка и разборка походного жилища саамов — куваксы, а также ловле зимой силками белой куропатки, рыбной ловле.

В 1930-е годы саамы были переведены на оседлость. Мужчины большую часть года продолжали находиться в тундре, выпасая оленей, а их семьи стали жить оседло в поселках. Маленьких детей отдавали в ясли и детские сады. Дети школьного возраста находились в интернатах на полном государственном обеспечении. Они мало времени проводили в тундре, и им было трудно перенимать навыки и умения родителей.

Однако особенности быта саами, которые кажутся утраченными, в определенной мере сохраняются и сейчас, особенно в тех семьях, где кто-то занят в оленеводстве.

- В таких семьях необходима одежда из оленьего меха и сохраняется умение изготовлять ее так же, как и навыки изготовления различных орудий труда (аркана, саней), умение традиционной разделки оленьей туши, навыки ориентировки и поведения в тундре. В этих семьях хорошо сохраняется и родной язык, - уверена этнограф.

Погремушки для детей саами делали из гортани лебедей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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