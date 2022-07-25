День ВМФ-2022 в Мурманской области и Североморске: дата, программа, нужен ли пропуск, кто выступит

В ближайшее воскресенье, а именно 31 июля, в Североморске отметят День военно-морского флота России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее воскресенье, а именно 31 июля, в Североморске отметят День военно-морского флота России. Рассказываем, как будет проходить праздник.

В 10.00 на Приморской площади начнется парад войск Североморского гарнизона, затем пройдут военно-морской парад и военно-спортивные мероприятия. Участие в них примут около 2,5 тысячи военнослужащих и порядка 30 кораблей и судов обеспечения.

Флагманом парада станет атомный крейсер «Петр Великий», также перед зрителями пройдут три подводные лодки, две из которых являются атомными. Те, у кого нет пропуска в Североморск, смогут посмотреть праздник в онлайн формате.

- Чтобы полюбоваться мощью Северного флота мог любой желающий, будет организована трансляция с мероприятия в соцсетях. А гости, которые будут лично присутствовать на празднике, смогут посетить корабли, выставку вооружения и военной техники Североморского музейно-выставочного комплекса и Военно-морского музея Северного флота. Предусмотрена и праздничная программа, ярмарка и аттракционы, – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

С 16.00 развернется городской праздник для военнослужащих и жителей города. В программе: выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, концерт творческих коллективов учреждений культуры Североморска, дискотека.

Праздник завершится в 22.00 праздничным салютом на Приморской площади.

Также в преддверии Дня ВМФ, 30 июля, в Кильдинстрое в парке «Патриот» состоится гонка героев «Заполярный рубеж».

- Для «Заполярного рубежа» уже оборудована многофункциональная трасса протяженностью пять километров и 20 искусственных препятствий. В этих открытых командных соревнованиях по бегу по пересеченной местности с преодолением препятствий может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних россиян, которые не имеют ограничений по медицинским показателям, – отметил губернатор и пригласил активных и спортивных северян присоединиться к физкультурной гонке.

Регистрация команд начнется 30 июля в 9.00 в парке «Патриот».

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