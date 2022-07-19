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Туризм19 июля 2022 9:05

Единственная и неповторимая «Клавдия Еланская»: Как на нее попасть путешественнику?

Путь туда, куда нет дороги, проложит только этот теплоход
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
«Клавдию Еланскую» построили в Югославии, много лет она работает в северных морях.

«Клавдию Еланскую» построили в Югославии, много лет она работает в северных морях.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Заядлым путешественникам, вдоволь насмотревшимся на красоты Териберки, Хибин и прочих известных уголков Мурманской области, рано или поздно хочется достичь более необычных локаций.

А что, если отправиться в закрытые места Заполярья? Таких на Крайнем Севере хоть пруд пруди, однако добраться туда – целый квест. Одно из таких мест, куда туристам хочется, но не всегда можется, - ЗАТО Островной.

Вперед на теплоход

Путь в отдаленный город, который является одним из самых маленьких в России, лежит по Баренцеву морю либо же по воздуху вертолетом. Дороги по суше нет.

Самый оптимальный вариант для отправляющихся в ЗАТО – взять билет на теплоход «Клавдия Еланская», который каждую неделю связывает жителей Островного с большой землей. В пути придется провести около 14 часов.

Как же попасть на заветный теплоход? «Клавдия Еланская» обычно ходит раз в неделю, бывает, реже – во многом график зависит от погоды. Расписание выкладывается на сайте администрации ЗАТО Островной www.zato-ostrov.ru и в группе минтранса региона в «ВКонтакте» - vk.com/mintrans_51.

Но самое главное – нужно оформить специальный пропуск, ведь без него в Островной туристов не пустят: на причал еще можно спуститься, а вот на берег – нет.

Чтобы попасть в город, нужно иметь там родственников. Те в свою очередь должны написать заявление о вашем временном приглашении в ЗАТО, обязуясь обеспечить выезд гостя в установленные сроки. Также заявление нужно будет написать самому, приложив необходимые документы с обратными билетами. Образцы заявлений можно найти на сайте администрации ЗАТО Островной, они рассматриваются до 30 дней, так что придется запастись терпением.

Если в отношении человека возбуждено уголовное дело, есть непогашенная судимость или он состоит на учете в психдиспансере, то его в закрытый город не пустят.

Как нам рассказали в администрации ЗАТО Островной, обычным туристам пропуск в город оформить не получится. Причина – закрытая территория.

Турист, прыгай в лодку!

По словам людей, которые катались на «Клавдии Еланской» в прошлом году, в Островной едет много туристов, которые все же могут получить пропуск благодаря родным в ЗАТО, или же тех, кто едет по учебе (на практику) или работе. Если бы не особый режим закрытого города, то поток путешественников был бы еще больше - всем интересно увидеть тихий город, которым потихоньку овладевает дикая природа.

ЗАТО Островной хотели бы увидеть многие, но попасть туда сложно.

ЗАТО Островной хотели бы увидеть многие, но попасть туда сложно.

Фото: Олег ФИЛОНОК

- Очередь на проверку пропусков была внушительная. С нами плыла группа студентов, которые собирались пройти пешком по тундре из Островного в Мурманск. Еще были геологи, которым спустили трап в море, и они ушли на катере к берегу. Были фотографы и просто люди, которые, как и мы, ехали к родителям или друзьям, - рассказывает путешественница Екатерина Курнавина.

Летом «Клавдия Еланская» может доставить путешественников не только в Островной – теплоход делает остановки в Чаваньге, Чапоме, Пялице. Однако на берег туристов не спустят, потому что судно к нему не подходит. Придется заранее искать человека, который преодолеет несколько километров и заберет вас на лодке в открытом море, как это было с геологами из рассказа Екатерины.

- В остальных деревеньках «Еланская» к берегу не пристает. Она встает на якорь в 2 - 4 километрах от берега. Ожидается, что вы должны договориться с кем-то, чтобы вас встретили на лодке. И тогда теплоход спускает трап в море, а вы с него прыгаете в качающуюся на волнах лодку. Также есть надежда подсесть к другим выходящим, - пишет Гриша Прошин в паблике «Гремиха, Мурманск-140, Островной».

Билеты на теплоход можно купить онлайн на сайте rfbus.ru, в кассах автовокзала Мурманска либо портопункта ЗАТО Островной. Стоимость поездки из Мурманска в Островной или обратно составит 1012 рублей с сидячим местом, питание в стоимость не входит. Поесть можно в ресторане или баре на борту судна – обед выйдет примерно в 500 - 700 рублей.

Если нет возможности оформить пропуск в Островной, можно просто отправиться в трехдневную поездку на «Клавдии Еланской», без схождения на берег, и вдоволь насладиться морем. Четырехместная каюта с горячим душем и туалетом, постельным бельем и безграничным кипятком обойдется в 1800 рублей. Бюджетно, удобно, вдали от суеты – а что еще нужно для счастья?

СПРАВКА

«Клавдия Еланская» - морской двухпалубный пассажирский теплоход улучшенного ледового класса - был построен по советскому заказу на верфи Brodogradiliste Tito в Югославии 18 января 1977 года. Назван в честь народной артистки СССР Клавдии Николаевны Еланской.

Судно работало на пассажирских маршрутах в Баренцевом и Белом морях, ходило к берегам Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и Антарктиды, возило туристов на Соловецкие острова, в Норвегию, Данию, Финляндию, Германию, Францию, доставляло шахтеров на Шпицберген и советских военных специалистов на Кубу.

Сейчас теплоход работает на пассажирской морской линии вдоль побережья Кольского полуострова, связывая с Мурманском труднодоступные населенные пункты Островной, Чапома, Чаваньга, Тетрино и Сосновка.

Интересно, что дважды на «Клавдии Еланской» принимали роды – в 2001-м и 2008 годах.

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