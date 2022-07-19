Единственная и неповторимая «Клавдия Еланская»: Как на нее попасть путешественнику?

«Клавдию Еланскую» построили в Югославии, много лет она работает в северных морях. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Заядлым путешественникам, вдоволь насмотревшимся на красоты Териберки, Хибин и прочих известных уголков Мурманской области, рано или поздно хочется достичь более необычных локаций.

А что, если отправиться в закрытые места Заполярья? Таких на Крайнем Севере хоть пруд пруди, однако добраться туда – целый квест. Одно из таких мест, куда туристам хочется, но не всегда можется, - ЗАТО Островной.

Вперед на теплоход

Путь в отдаленный город, который является одним из самых маленьких в России, лежит по Баренцеву морю либо же по воздуху вертолетом. Дороги по суше нет.

Самый оптимальный вариант для отправляющихся в ЗАТО – взять билет на теплоход «Клавдия Еланская», который каждую неделю связывает жителей Островного с большой землей. В пути придется провести около 14 часов.

Как же попасть на заветный теплоход? «Клавдия Еланская» обычно ходит раз в неделю, бывает, реже – во многом график зависит от погоды. Расписание выкладывается на сайте администрации ЗАТО Островной www.zato-ostrov.ru и в группе минтранса региона в «ВКонтакте» - vk.com/mintrans_51.

Но самое главное – нужно оформить специальный пропуск, ведь без него в Островной туристов не пустят: на причал еще можно спуститься, а вот на берег – нет.

Чтобы попасть в город, нужно иметь там родственников. Те в свою очередь должны написать заявление о вашем временном приглашении в ЗАТО, обязуясь обеспечить выезд гостя в установленные сроки. Также заявление нужно будет написать самому, приложив необходимые документы с обратными билетами. Образцы заявлений можно найти на сайте администрации ЗАТО Островной, они рассматриваются до 30 дней, так что придется запастись терпением.

Если в отношении человека возбуждено уголовное дело, есть непогашенная судимость или он состоит на учете в психдиспансере, то его в закрытый город не пустят.

Как нам рассказали в администрации ЗАТО Островной, обычным туристам пропуск в город оформить не получится. Причина – закрытая территория.

Турист, прыгай в лодку!

По словам людей, которые катались на «Клавдии Еланской» в прошлом году, в Островной едет много туристов, которые все же могут получить пропуск благодаря родным в ЗАТО, или же тех, кто едет по учебе (на практику) или работе. Если бы не особый режим закрытого города, то поток путешественников был бы еще больше - всем интересно увидеть тихий город, которым потихоньку овладевает дикая природа.

ЗАТО Островной хотели бы увидеть многие, но попасть туда сложно. Фото: Олег ФИЛОНОК

- Очередь на проверку пропусков была внушительная. С нами плыла группа студентов, которые собирались пройти пешком по тундре из Островного в Мурманск. Еще были геологи, которым спустили трап в море, и они ушли на катере к берегу. Были фотографы и просто люди, которые, как и мы, ехали к родителям или друзьям, - рассказывает путешественница Екатерина Курнавина.

Летом «Клавдия Еланская» может доставить путешественников не только в Островной – теплоход делает остановки в Чаваньге, Чапоме, Пялице. Однако на берег туристов не спустят, потому что судно к нему не подходит. Придется заранее искать человека, который преодолеет несколько километров и заберет вас на лодке в открытом море, как это было с геологами из рассказа Екатерины.

- В остальных деревеньках «Еланская» к берегу не пристает. Она встает на якорь в 2 - 4 километрах от берега. Ожидается, что вы должны договориться с кем-то, чтобы вас встретили на лодке. И тогда теплоход спускает трап в море, а вы с него прыгаете в качающуюся на волнах лодку. Также есть надежда подсесть к другим выходящим, - пишет Гриша Прошин в паблике «Гремиха, Мурманск-140, Островной».

Билеты на теплоход можно купить онлайн на сайте rfbus.ru, в кассах автовокзала Мурманска либо портопункта ЗАТО Островной. Стоимость поездки из Мурманска в Островной или обратно составит 1012 рублей с сидячим местом, питание в стоимость не входит. Поесть можно в ресторане или баре на борту судна – обед выйдет примерно в 500 - 700 рублей.

Если нет возможности оформить пропуск в Островной, можно просто отправиться в трехдневную поездку на «Клавдии Еланской», без схождения на берег, и вдоволь насладиться морем. Четырехместная каюта с горячим душем и туалетом, постельным бельем и безграничным кипятком обойдется в 1800 рублей. Бюджетно, удобно, вдали от суеты – а что еще нужно для счастья?

СПРАВКА

«Клавдия Еланская» - морской двухпалубный пассажирский теплоход улучшенного ледового класса - был построен по советскому заказу на верфи Brodogradiliste Tito в Югославии 18 января 1977 года. Назван в честь народной артистки СССР Клавдии Николаевны Еланской.

Судно работало на пассажирских маршрутах в Баренцевом и Белом морях, ходило к берегам Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и Антарктиды, возило туристов на Соловецкие острова, в Норвегию, Данию, Финляндию, Германию, Францию, доставляло шахтеров на Шпицберген и советских военных специалистов на Кубу.

Сейчас теплоход работает на пассажирской морской линии вдоль побережья Кольского полуострова, связывая с Мурманском труднодоступные населенные пункты Островной, Чапома, Чаваньга, Тетрино и Сосновка.

Интересно, что дважды на «Клавдии Еланской» принимали роды – в 2001-м и 2008 годах.

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