Вся крыша сгорела и обрушилась: в Ковдоре произошел серьезный пожар в жилом доме на улице Ленина

Причиной пожара мог стать поджог. Фото: Кирилл Прудников

В Ковдоре жильцы дома №5 по улице Ленина буквально остались без крыши над головой. Около семи вечера 11 июля на кровле четырехэтажного здания задался огонь, который объял ее по всей площади.

На место происшествия оперативно выехали пожарные. В 20.38 ранг пожара был повышен до второго. Но как бы огнеборцы не старались, крыша не выдержала мощный удар языков пламени.

- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля здания на площади 576 квадратных метров. В подвале второго подъезда обгорели деревянные конструкции, оплавились пластиковые трубы и электропровода на общей площади 6 квадратных метров. Для проверки на скрытые очаги возгорания вскрыты четыре квартиры, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожарные боролись с огнем почти 5 часов. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Спустя почти 5 часов, в 00.10 12 июля, возгорание полностью потушили. На месте работали 35 человек, 11 единиц техники. Также привлекалась дополнительная техника Ковдорского ГОКА и УК Ковдор Лидер.

Всех жильцов дома - 68 человек - эвакуировали, они от пожара не пострадали. Большинство провели ночь у своих родственников у друзей, а 9 человек временно разместили в местном санатории-профилактории. В доме, потерявшем свою "голову", жить сейчас нельзя.

- Всем, кто нуждается во временном жилье, оно будет предоставлено. Пока постояльцев готовы принять в гостинице "Очаг", вахтовом городке Ковдорского ГОКа и в общежитии ДООПЦ, - отметили в администрации Ковдора.

Утром на оперативном штабе глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов объявил о введении локальной ЧС в городе. Это позволит, в том числе, обратиться к правительству Мурманской области за финансовой поддержкой для устранения последствий пожара и помощи пострадавшим ковдорчанам. Губернатор уже сообщил, что жильцов в беде не бросят.

Для пострадавших жителей Ковдора работает "горячая линия": 8 81535-50112.

Известно, что в прошлом году в погоревшем здании завершился капремонт. Одной из версий пожара в администрации Ковдорского округа называют поджог. Сейчас идет следствие, ущерб от случившегося устанавливается.

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