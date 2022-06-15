Первому пожарному роботу посвящается

Открытие монумента приурочено к дате создания первого пожарного робота в нашей стране – 18 июня 1984 года. Фото: «ЭФЭР»

В ближайшую пятницу, 17 июня, в Республике Карелия откроют памятный знак «Первый пожарный робот в СССР». Монумент разместят перед центральным входом в здание завода пожарных роботов и ствольной технике на Заводской улице.

Инициатором установки памятного знака стало ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», которое является лидером в разработке и производстве пожарных роботов.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Председатель совета директоров ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» Юрий Горбань в интервью с ним сообщил, что открытие монумента приурочено к дате создания первого пожарного робота в нашей стране – 18 июня 1984 года. В этот день на постоянное дежурство по защите памятников деревянного зодчества на острова Кижи заступил первый пожарный робот, созданный специалистами из Карелии (об этом свидетельствует, например, сообщение ТАСС «Робот в Кижах» в газете «Правда» от 19.06.1984).

Инженер Юрий Горбань был одним из тех, кто тогда участвовал в разработке.

– Данное техническое решение позволило решить проблему защиты уникального объекта. Это было также знаковым событием в области пожарного дела в стране и началом создания нового научно-технического направления – пожарной робототехники, – объясняет смысл установки памятного знака Юрий Горбань. – К настоящему времени разработана технология пожаротушения с использованием пожарных роботов и создано производство по выпуску пожарных роботов. Сейчас уже сотни значимых объектов в стране защищаются пожарными роботами – это объекты «Росатома», «Роскосмоса», «Газпрома», спортивно-зрелищные объекты и торговые центры».

Специалисты из Петрозаводска провели значительную работу и модифицировали первого пожарного робота. Фото: «ЭФЭР»

НА «ГОРЯЧИХ ПЯТАЧКАХ»

Юрий Горбань рассказал, что первый пожарный робот стоял на боевом посту в Кижах два года – на «горячем пятачке» в центре между иссушенными веками деревянными исполинами: Преображенской и Покровской церквями и колокольней, там, где нельзя быть человеку, когда бушует огненная стихия. Менялись пожарные смены, а он днем и ночью, летом и зимой нес свою службу.

Изначально предполагалось, что срок службы первого пожарного робота составит 10 лет. Но сбыться этому было не суждено. По телеграмме министра внутренних дел CCCР Александра Власова первый пожарный робот был демонтирован с Кижского погоста, погружен в вертолет и срочно отправлен московский Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии (НИКИМТ) при Министерстве среднего машиностроения СССР. Там в экстренном порядке по законам военного времени готовилась техника для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС… Туда же были вызваны и разработчики первого пожарного робота, в том числе Юрий Горбань, Николай Попов и наладчик Евгений Заваренский. Об этом писал директор НИКИМТ Юрий Юрченко директору Петрозаводского проектно-конструкторского технологического института Евгению Немковичу: «В соответствии с Постановлением Совмина СССР «О ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» в период с 05.06.86 г. по 01.07.86 г. сотрудники Вашего института принимали участие в работах по применению разработанной Вами техники в зоне Чернобыльской АЭС».

Памятный знак представляет собой макет первого пожарного робота в натуральную величину. Фото: «ЭФЭР»

ГЛУБОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Специалисты из Петрозаводска провели значительную работу и модифицировали первого пожарного робота. В результате с помощью вертолета его установили на кровле АЭС (высота – 70,8 метра) для удаления циркониевых трубок и радиоактивных обломков разорвавшегося ядерного чрева, которое через излучение, воздушные массы, осадки заражало все и надолго. Благодаря применению пожарного робота была очищена значительная часть кровли и спасено здоровье многих солдат химических войск.

Заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС Валерий Галущак отмечал, что струей воды удавалось сбрасывать «мелкие куски и части конструкции весом до 10 килограммов». В его отзыве, в частности, говорится: «Целые блоки и крупные обломки были сдвинуты к опоясывающей площадку пожарной трассе, перебросить через которую их не удалось. Разработанные гидромониторы позволили выполнить важный объем работ в условиях повышенной опасности. Считаем выбранные технические решения правильными и глубоко перспективными».

ПРИЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Да, первый пожарный робот был захоронен в чернобыльском саркофаге. Но остались в конструкторской документации его «коды», по которым воспроизводятся и далее совершенствуется новые поколения пожарных роботов – «железных огнеборцев». С этого момента пришло признание пожарной робототехники, отметил Юрий Горбань. Пожарный робот в комплектации с блоком управления, телекамерой ПТУ-45-1, устройством технического зрения и видеоконтрольным устройством был одобрен специалистами пожарного дела в качестве возможной замены пожарных на опасных для человека участках, а также удостоен золотой медали ВДНХ в 1987 году.

В настоящее время ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» занимает лидирующее место в России и СНГ по разработке и производству пожарных роботов по ГОСТ Р 53326-2009, пожарных лафетных стволов по ГОСТ Р 51115-97 и ручных пожарных стволов нового поколения. Номенклатура выпускаемой продукции в различных исполнениях составляет более 200 наименований. Предприятие развивается, расширяет свои производственные возможности и большое внимание уделяет воспитанию нового поколения высококвалифицированных специалистов, резюмировал Юрий Горбань.

Роскосмос. Пожарный робот на стартовой площадке. Фото: «ЭФЭР»

КОНКРЕТНО

Памятный знак представляет собой макет первого пожарного робота в натуральную величину и выполнен как единая конструкция с основанием. В основании памятного знака имеется табличка с текстом следующего содержания: «ПЕРВЫЙ ПОЖАРНЫЙ РОБОТ В СССР. 1984 - Создан для защиты музея-заповедника «Кижи». 1986 -Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

НА ЗАМЕТКУ

На открытие памятника приглашены представители администрации Петрозаводского городского округа, Министерства культуры Республики Карелия, Министерства экономического развития Республики Карелия, Музея-заповедника «Кижи», ГУ МЧС России по Республике Карелия.

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