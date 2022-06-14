«Верю, что они пребывают с Господом». В Мурманске увековечили память экипажа «Онеги»

В Спасе на Водах прошла лития по погибшим морякам с "Онеги". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

11 июня в храме Спаса на Водах в Мурманске было многолюдно: родительская суббота, впереди Троица. После уставного богослужения Троицкой родительской субботы прошла лития по погибшим морякам с ярусолова «Онега» и состоялось открытие памятной доски 17 членам экипажа, которые не вернулись домой.

Это был сложный день для родных моряков – с одной стороны, полный слез, но при этом радостный: на пути к этому событию – открытию скромной таблички – люди шли больше года.

«Онега» затонула в Баренцевом море, у Новой Земли, 28 декабря 2020 года. В начале 2021-го появилась информация, что экипажу установят памятник. Но потом для родственников начался бюрократический ад. Мемориал предложили создать на городском кладбище, однако тела моряков не нашли, хоронить было некого, и такая идея отклика в сердцах родных не нашла.

Табличка экипажу "Онега" расположена рядом с иконами святому Николаю и Трифону Печенгскому. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Они просили установить если не памятник (в городе его можно поставить только спустя пять лет после трагедии), то хотя бы табличку с именами погибших у маяка-мемориала, но в Совете депутатов долго не рассматривали этот вопрос, а потом отказали. На помощь пришли церковь и настоятель храма Спаса на Водах Андрей Амелин, сам в прошлом военный моряк, который знает, как тяжело терять друзей, которые не вернулись с моря.

- На одной из встреч (по вопросу памятника. – Ред.) мы встретили отца Андрея, как будто на нас что-то сверху снизошло. Мы удивились: он сразу нам сказал, что табличка будет, ничего не согласовывал, - говорит Людмила Тимербаева, потерявшая на «Онеге» сына Владимира.

Андрей Амелин и церковь сами заказали в Воронеже табличку из бронзы, на которой перечислены имена всех 17 погибших, родственники участвовали финансово. Воронежские мастера делали для Спаса на Водах колокола, а также иконы для памятника – фрагмента рубки «Курска» у маяка.

- Мне жалко близких, священник всегда сострадает тем, кто лишился родственников. Как говорил апостол Павел: «С радующимися я радуюсь, с плачущими я плачу». Надо уметь свое сердце включать, иначе зарастет коростой. Я думаю, что я не единственный, кто сострадает родственникам, я знаю, что многие власть имущие люди очень расположены, может, что-то не получается у них. Я когда увидел слезы в глазах наших сестер, детей, молился и думал, что бы сделать, чтобы утешить. Мне на сердце Господь положил что-то сделать в храме, - рассказывает отец Андрей.

Все стены храма Спаса на Водах украшены иконами, найти свободное место непросто. И все же табличка теперь висит под старинной намоленной иконой святого Николая и рядом с Трифоном Печенгским – покровителями моряков.

С момента гибели «Онеги» прошло полтора года, следствие еще идет.

– Судно обследовали, мы будем добиваться, чтобы его подняли. Готовы обратиться с этим вопросом к Владимиру Путину на «Прямую линию». Хотим сказать большое спасибо капитану, судовладельцу и экипажу траулера «Святой Спиридон». Они нашли тело в районе гибели «Онеги», его уже передали на генетическую экспертизу. Также мы знаем, что другим судном были найдены еще одни останки, но их выбросили в море. Мы обращаемся ко всем рыбакам: пожалуйста, нам очень важно, чтобы мы могли похоронить наших мужчин, - рассказали Людмила Тимербаева и Елена Шевцова, потерявшая сына Юрия.

Тела могут быть подняты тралами в районе промысла.

В день открытия таблички матери, жены, сестры оплакивали своих мужчин. Кто-то говорил, что это событие немного приглушает боль утраты, кто-то – что горе не становится меньше.

- Бог не есть бог мертвых, но живых. Так или иначе, всем придется оставить этот мир. Человек вечен. Моряки с «Онеги» тяжело работали на благо и по любви, кормили семьи… Верю, что они пребывают с Господом, - уверен отец Андрей.

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