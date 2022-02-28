На сцене Национального театра Карелии пройдут гастроли Театра-фестиваля «Балтийский дом»

Афиша гастролей

С 6 по 8 марта состоятся «Большие гастроли» Театра-фестиваля «Балтийский дом» в Петрозаводск, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках федерального направления «Больших гастролей» на сцене Государственного Национального театра Республики Карелия пройдут показы спектаклей: «Деревья умирают стоя», «Возвращение в любовь», «О чем говорят мужчины и женщины».

Коротко о спектаклях:

6 марта, 18.00

«Деревья умирают стоя». По комедии Алехандро Касоны. 12+

Сценическая редакция и постановка – народный артист России Александр Белинский

Сценография и костюмы – Ирина Бируля

Главную роль в спектакле исполняет несравненная Татьяна Львовна Пилецкая. Стоит ли говорить, она безупречна – от первого появления на сцене до финальных поклонов. А какие у нее платья – шарман! По сюжету много-много лет назад сеньор Бальбоа выгнал из дома своего внука и единственного наследника, не выдержав его ужасного поведения и эгоизма. Это стало большим ударом для его жены, бесконечно страдавшей от одиночества. И тогда сеньор Бальбоа стал писать ей письма от имени внука. Письма рассказывали про удачно сложившуюся жизнь, убеждали в изменении характера бывшего воришки и грубияна. Но вот через двадцать лет внук возвращается... Смешные и забавные ситуации, розыгрыши и авантюрные приключения героев дадут зрителям возможность не только развлечься, но и задуматься о собственной жизни.

В спектакле заняты: народная артистка России Татьяна Пилецкая, заслуженный артист России Леонид Михайловский, Константин Анисимов, заслуженная артистка России Ирина Конопацкая, заслуженный артист России Валерий Соловьев, Елена Карпова, Александр Передков, Валентина Коровникова и др.

Продолжительность – 2 часа 30 минут с антрактом.

7 марта в 18.00

«Возвращение в любовь» 12+

Сентиментальное путешествие на музыку Раймонда Паулса и стихи Евгения Евтушенко.

Драматический сценарий – Марина Смыслова

Режиссер – Галина Полищук (Латвия)

Художник-сценограф – Ирина Бируля

Музыкальный руководитель проекта – заслуженный артист России, заслуженный работник культуры России Иван Благодер

Спектакль-путешествие, спектакль-приглашение в легендарные «шестидесятые». Об этом веселом, беспокойном и мятежном времени, когда физики и лирики мечтали о мире без границ, о свободе личности, о правде, артисты не только рассказывают, но и поют. Музыка в постановке сама жизнь – Раймонд Паулс и Евгений Евтушенко создали цикл песен, в которых есть дух тех лет, когда «ах, как молоды мы были, как искренне любили». В сентиментальной прогулке по волнам памяти участвуют молодые артисты театра. Все вместе, в едином порыве, они признаются в любви шестидесятым.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Анатолий Дубанов, Игорь Гоппиков, Виктория Жилина, Александр Муравицкий, Наталья Виноградова, Мария Лысюк, Роман Дряблов и др.

Продолжительность – 2 часа 40 минут с антрактом.

8 марта в 18.00 «О чем говорят мужчины & женщины» 18+

По комедии Ясмины Реза «Бог резни».

Перевод с французского – Дмитрий Быков

Постановка – Анджей Бубень

Сценография и костюмы – Петр Окунев, Ольга Шаишмелашвили

Это спектакль с юмором, тонким, как лезвие бритвы. Или даже этот спектакль похож на ток-шоу, которые сегодня так популярны. Итак, после того как двое мальчишек подрались на школьной площадке, родители «жертвы» приглашают родителей «обидчика» к себе домой, чтобы уладить конфликт. Вежливая дискуссия о воспитании детей перерастает в настоящую словесную баталию. И вот две пары начинают выяснять отношения не только между собой, но и внутри собственной семьи.

В спектакле заняты: Наталья Парашкина, Юрий Елагин, заслуженный артист России Валерий Соловьев, Алла Еминцева

Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта.

Справка:

Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов).

Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» проводится по шести направлениям: федеральное, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое и по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

Федеральное направление включает гастроли ведущих театров страны во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также странах ближнего зарубежья.

Благодаря программам «Большие гастроли» и «Мы – Россия» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Спектакли и концерты предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской, а география гастролей простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.

Всероссийский гастрольно-концертный план, включающий программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия», расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны; способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «РОСКОНЦЕРТ»

ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года. Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.

ФГБУК РОСКОНЦЕРТ проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова, Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», День славянской письменности и культуры, Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция», Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» и мн. др.

С 2020 года РОСКОНЦЕРТ – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия».

Программа «Большие гастроли»:

большиегастроли.рф

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