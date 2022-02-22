Праздник Севера-2022: подробное расписание соревнований, дисциплины, где пройдет, дата

Рассказываем, какие соревнования ждут участников и зрителей и где они пройдут. Фото: Олег ФИЛОНОК

В первый месяц весны в Мурманской области стартует одно из главных спортивных событий Заполярья - 87-й Праздник Севера. В рамках мероприятия пройдет 16 соревнований по 11 видам спорта и разыграют 600 комплектов медалей.

Рассказываем, какие соревнования ждут участников и зрителей и где они пройдут.

Церемония открытия Праздника Севера состоится 5 марта в 19.00 на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. Гостей ждет театрализованное представление, зажжение огня, лазерное шоу.

7 марта, Мурманск (Долина Уюта) - соревнования по биатлону среди ветеранов

8 - 10 марта, Мурманск (Долина Уюта) - всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет

18 - 20 марта, Мурманск (стадион "Строитель") - соревнования по хоккею с мячом

19 марта, Кольский район (60-й километр на Тайболу) – соревнования по спортивному рыболовству

19-20 марта, Ловозеро - соревнования по национальным видам спорта

21 - 24 марта, Оленегорск (стадион СШ "Олимп") - соревнования по конькобежному спорту

21-22 марта, Кировск (горнолыжный склон спортшколы) - соревнования по горнолыжному спорту (длинные дистанции)

22 - 24 марта, Мурманск (Долина Уюта) - всероссийские соревнования по лыжным гонкам и соревнования среди ветеранов

21 - 25 марта, Териберка - Чемпионат России по сноукайтингу

22 - 27 марта, Териберка - Чемпионат России по зимнему виндсерфингу

26-27 марта, Кольский район (27-й километр Верхнетуломского водохранилища) - соревнования по парусному спорту (зимний виндсерфинг-марафон)

24 - 27 марта, Полярные Зори (ГК "Салма") - всероссийские соревнования по горнолыжному спорту (короткие дистанции)

26-27 марта, Мурманск (Долина Уюта) - 48-й Мурманский лыжный марафон по программе Кубка лыжных марафонов России Russialoppet

26 марта, Мурманск – соревнования по регби

2-3 апреля, Апатиты – соревнования по мини-футболу на снегу

2-3 апреля, Оленегорск и Мурманск - соревнования по хоккею

Также параллельно с главным спортивным событием Заполярья со 2 марта по 2 апреля пройдет и 62-й Праздник Севера учащихся. Он будет включать в себя соревнования по 14 видам спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru