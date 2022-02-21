В марте в Мурманской области стартует 87-й Праздник Севера

Церемония открытия Полярной Олимпиады состоится 5 марта в Мурманске на центральном стадионе профсоюзов. Фото: Правительство Мурманской области

В марте в Мурманской области начнется 87-й Праздник Севера, в рамках которого пройдет более 30 соревнований по 11 видам спорта и разыграют 600 комплектов медалей. Об этом сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

- В рамках Полярной Олимпиады также пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Это очень красочные соревнования, которые притягивают большое количество людей. В прошлом году участниками финала Кубка России по парусному спорту стали 57 спортсменов из 11 регионов страны, – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что наиболее масштабным и зрелищным событием Праздника Севера станет 48-й Мурманский лыжный марафон. Он входит в пятерку лучших марафонов России серии Russialoppet. На лыжный марафон уже зарегистрировались 877 участников из России, Австралии, Норвегии, Франции, Болгарии, Нигерии, Чехии, Великобритании, Словакии, Казахстана и Грузии.

Также параллельно с главным спортивным событием будет проходить 62-й Праздник Севера учащихся.

Церемония открытия Полярной Олимпиады состоится 5 марта в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов. В рамках праздничной программы состоится в том числе световое и лазерное шоу.

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