Второй случай в истории: В Мурманской области на научном полигоне родился щенок серого тюленя

Большие черные глаза, взъерошенная желтоватая шерстка и вес при рождении 15 килограммов… Фото: ММБИ

Большие черные глаза, взъерошенная желтоватая шерстка и вес при рождении 15 килограммов… У очаровательного щенка серого тюленя, который родился на научном полигоне Мурманского морского биологического института (ММБИ) в Кольском заливе, еще нет имени, зато он уже купается во внимании. Шутка ли, это второй случай в истории, когда в неволе у этих животных рождается малыш.

Это второй случай в истории, когда в неволе у этих животных рождается малыш. Фото: ММБИ

Дело семейное?

На полигоне живут 10 животных, в основном самки. Поймали, соблюдая все тонкости закона (серый тюлень занесен в Красную книгу Мурманской области), их в 2005 году и нескольких – в 2016-м, в том числе и одного самца. У одной из самочек – Бузи – случилась внезапная любовь с вольным самцом. С соседями этого быть не могло: все живут в разных садках, да и единственный самец еще не постиг половозрелого возраста.

- Серые тюлени могут как устроить «гарем», так и создать крепкую пару. Этого самца давно заметил вблизи полигона, он приплывает каждый год, отгоняет конкурентов. Несмотря на вольерную сеть, произошло спаривание, в 2019 году родился первый щенок, которого назвали Тим, а 28 декабря 2021 года – второй щенок, - рассказал «КП»-Мурманск» Павел Макаревич, первый заместитель директора Мурманского морского биологического института.

Первая беременность стала для ученых неожиданностью, а вот вторую они ждали. Дело в том, что появление щенков в неволе – это не только мило, но еще и важно для науки.

- Это наш эксперимент, мы внимательно следили за всеми стадиями - от ухаживания до спаривания и щенки. Наша цель – создать технологию воспроизведения животных, в частности серых тюленей, в неволе. У нее большие перспективы. Почему нам интересно именно когда самка содержится в вольере, а самец вольный? Организации, которые занимаются воспроизведением популяций, заинтересованы в том, чтобы приплод оставался на безопасной территории, чтобы о нем можно было заботиться. Тогда есть перспектива использовать потомство в различных целях: оставлять для исследований, выпускать на волю, передавать океанариумам или зоопаркам, - поясняет Павел Макаревич.

На полигоне живут 10 животных, в основном самки. Фото: ММБИ

Возникает наивный вопрос: почему самца нельзя поселить на станции и не разлучать семьи? Во-первых, специалисты до сих пор не знают, воспринимает он Бузю как постоянную партнершу или все-таки как в песне: «Если б я был султан, я б имел трех жен». Во-вторых, серые тюлени те еще папаши: после оплодотворения почти сразу уплывают и ни беременной подруге, ни малышу не помогают. Так что печалиться о разлученной семье не стоит. Ну, а в-третьих, на полигон ластоногие попадают в основном щенками - работать со взрослыми особями, которые привыкли к свободе, очень трудно.

Так что сейчас папа малыша плавает в Баренцевом море и даже не думает, где его потомство. К слову, ученые предполагают, что самец – представитель группы животных, устраивающих ежегодную лежку на островах в Кольском заливе.

- В последнее время все больше серых тюленей встречается в Кольском заливе - это говорит о том, что их численность возрастает, несмотря на хозяйственную деятельность человека, - рассказал Александр Зайцев, заведующий лабораторией морских млекопитающих Мурманского морского биологического института.

От младенца до подростка

Пол малыша еще неизвестен.

Первая беременность стала для ученых неожиданностью, а вот вторую они ждали. Фото: ММБИ

- Пока самка кормит его молоком, их лучше лишний раз не тревожить. Были случаи, например, с нерпами, когда они в опасных, стрессовых ситуациях бросали своих детенышей. Сейчас мы ждем, когда он сойдет в воду, и тогда уже сможем определить пол. Сначала мы думали, что это самка, но сейчас склоняемся к тому, что это еще один самец, - говорит Александр Зайцев.

Потом малышу дадут и имя. У ученых есть суеверие: не называть детеныша, пока он не начнет есть рыбу.

Бузя кормила малыша почти месяц, а теперь у него голодовка и линька. Так заложено природой, что щенки тюленей, как ни странно это говорить про морских животных, при рождении не умеют плавать. Первое время о них заботится мать, а потом бросает их, после чего они остаются на берегу одни. Детская «шубка» уходит, остается шерстка, с которой удобно плавать, и голод толкает их в воду на охоту. Сейчас такой период взросления и у нашего ластоногого героя – скоро он попробует первую рыбку. Хотя, конечно, условия на полигоне другие, жить легче, чем на воле.

Тюлени выглядят неповоротливыми только на суше, но в воде они изящны, быстры, ловки и грациозны.

Работа на глубине

Тима уже вырос в крупного тюленя, его приучают работать с человеком, прикосновений он не боится. Встает закономерный вопрос: а чему учат ластоногих и зачем? Вот собаки – понятно: могут найти взрывчатку, наркотики. А что могут эти упитанные толстячки с ластами и бездонными глазами?

Тюлени выглядят неповоротливыми только на суше, в воде они изящны, быстры, ловки и грациозны.

- Уже доказана их стократно превосходящая эффективность по сравнению с человеком в работе на большой глубине, куда не может погрузиться водолаз, - продолжает Александр Зайцев.

Серые тюлени – выносливые и умные животные, могут находить неисправности трубопроводов, спасать людей. Они даже могут различать цвета! А еще запоминают команды, узнают «своих» людей. Неслучайно полигон, где они живут, - объект закрытый, просто так туда не пустят. Хотя тюлени, надо отметить, не машина, у них есть и характер, и эмоции. Кто-то на пустой желудок будет отказываться выполнять задания, пока не дадут рыбку, кто-то послушно последует командам, а кто-то будет вредничать просто так или из-за болезни. Кстати, болеют они редко, но если это случается, то, как ни странно, бывает и воспаление легких.

Детская «шубка» уходит, остается шерстка, с которой удобно плавать, и голод толкает их в воду на охоту. Фото: ММБИ

К слову, именно на полигоне, где родились уже два малыша, жил в свое время самый знаменитый тюлень в Мурманской области - Филя. Но «ученым» ему стать не привелось, зато он стал артистом самого северного океанариума в мире. В ММБИ все животные были отловлены щенками или рождены в неволе.

После того как ученым передали щенков, которые еще не могли есть рыбу, пришлось создавать уникальную, специальную технологию. Дело в том, что молоко тюленей на 50% состоит из жира и заменить его тем же коровьим нельзя.

В неволе серые тюлени могут жить по 30-40 лет, и сотрудники ММБИ их холят и лелеют не только потому, что это краснокнижные животные, а потому, что они стали уже как родные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru