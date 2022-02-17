В Мурманске прошла презентация новых книг саамской писательницы Надежды Большаковой

Саамская литература пополнилась новыми произведениями. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской областной научной библиотеке Международный день саамов по доброй традиции отметили презентацией новых книг о коренном малочисленном народе Кольского полуострова.

Так, участникам встречи представили рассказы саамской писательницы Надежды Большаковой «Россыпью» (0+) и книгу «Саамская мифология в комиксах» (0+), иллюстрации к которой создала мурманская художница Татьяна Шорохова. Произведения издал Мурманский центр народов Севера.

Окунуться в прошлое

Впервые презентация произведений прошла без автора - Надежда Большакова ушла из жизни в апреле 2021 года. Память о ней осталась в ее творчестве, воспоминаниях близких людей и поклонников.

В трех томах сборника «Россыпью» - «Восхищение», «Откровение» и «Благодарение» - собраны письма, дневниковые записи автора. В первой части перед читателем выстраивается череда событий, героями которых являются люди, окружавшие Надежду Большакову: ее родные, друзья, коллеги. Во второй части она рассказывает о встречах с творческими людьми, рисует жизнь не только на Мурмане, но и в стране. Третья часть посвящена благодарности писательницы за то, что она была одарена встречами, дружбой и удивительными событиями.

В трилогии собраны письма, дневниковые записи, воспоминания Надежды Большаковой. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В книге присутствуют очерки, воспоминания, переписка с известными людьми, сыгравшими большую роль в жизни не только Надежды Большаковой, но и кольского края, и всей страны.

Название для книги писательнице подсказала ее близкая подруга - доктор филологических наук, преподаватель МАГУ Виктория Бакула.

- Я ей сказала: раз не получается у тебя придумать, все, так сказать, рассыпается, то пусть будет «Россыпью». И ей понравилось, - поделилась Виктория Бакула. - Многие ее книги мне близки, некоторые из них я правила. Она всегда со мной делилась своими творческими замыслами.

«В саамской литературе как Пушкин»

Вторая книга Надежды Большаковой - «Саамская мифология в комиксах». Саами верили, что все вокруг них живое, в каждом предмете и явлении живет душа, поэтому очень бережно относились ко всему, а с помощью мифов объясняли окружающий мир.

К слову, мифы саами впервые были представлены в виде комиксов. Произведение может быть интересно не только детям, но и всем, кто интересуется культурой коренного северного народа.

Виктория Бакула отметила, что сказки для книги автор не просто придумывала.

- Она жила этим и верила. Все свои знания, почерпнутые от сказкотерапии, от своих крестных, народных произведений и носителей саамского языка, она вложила в свое творчество. В некоторых сказках кроется глубокий смысл, несмотря на то, что поначалу кажется, что сюжет примитивный. У коренных народов этнический код лежит прямо на поверхности любого произведения, которые они сочиняют, - сказала подруга писательницы.

Название для книги «Россыпью» писательнице подсказала ее близкая подруга - доктор филологических наук Виктория Бакула. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Преподаватель уверена, что Надежда Большакова внесла большой вклад в развитие саамской литературы, а ее произведения очень разноплановы – среди них есть и романы, и комиксы, и этнографические исследования.

- В ее книгах содержится вся культура Мурмана и закодированная этническая культура родного народа. По моему мнению, Большакова в саамской литературе - это практически как Пушкин в русской, - подчеркнула Виктория Бакула.

Как отметила президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева, саамская писательница участвовала в создании многих книг, выпущенных Мурманским центром народов Севера.

- Я надеюсь, что ее семья соберет все те материалы, которые у нее остались, все, над чем она работала. Думаю, что мы издадим еще не одну книгу Надежды Павловны, чтобы она как можно дольше оставалась в нашей памяти, - сказала Елена Рочева.

После презентации книг участники встречи посмотрели фильм «Голоса саамских селений», посвященный промыслам коренного народа Мурманской области. Проект направлен на сохранение саамского фольклора как исторического артефакта.

С книгами Надежды Большаковой любой читатель может познакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север» (0+).

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