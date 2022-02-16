Радушный прием по доброй традиции: Губернатор Мурманской области встретился с ветеранами боевых действий

Сегодня в Мурманской области более 13800 ветеранов боевых действий. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг в годы Афганской войны, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел онлайн-встречу с ветеранами боевых действий региона.

Главное, чтобы были здоровы

Большинство участников мероприятия – ветераны-афганцы, которые сегодня активно занимаются общественной работой, участвуют в программах патриотического воспитания молодежи, поддерживают боевых товарищей и их семьи. Один из них, член Союза писателей России подполковник в запасе Юрий Гутян, поделился воспоминаниями о тех временах.

- Я был в Афганистане в 1987-1988 годах, служил авианаводчиком - организовывал взаимодействие с сухопутными войсками и авиацией. Воевал практически везде, не был только в районе Герата и в Кандагаре. Из воспоминаний самое лучшее - когда возвращаешься с операции и понимаешь, что все из группы живы-здоровы. Неописуемое ощущение, - отметил ветеран.

Юрий Гутян поделился воспоминаниями о временах Афганской войны. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Модератор встречи, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, подчеркнул, что в Заполярье продолжают тесно взаимодействовать с воинами-интернационалистами, которые сегодня занимаются важным делом, а именно - патриотическим воспитанием молодежи.

- Можно сказать, что в какой-то степени именно ребята-афганцы перехватили эстафетную палочку у ветеранов Великой Отечественной войны в части патриотического воспитания. И уже более 30 лет несут эту идею должным образом. А сегодня в Мурманской области более 13800 ветеранов боевых действий – от самых возрастных, 80 лет, до совсем молодых ребят, которые недавно прошли горячие точки, – сказал Сергей Мякишев.

Приветствуя воинов-интернационалистов, Андрей Чибис отметил, что 15 февраля – день, когда вспоминают тех, кто защищал интересы нашей страны за ее пределами, день, когда для Советского Союза закончилась Афганская война, унесшая жизни 15 тысяч человек.

- К сожалению, мир становится все сложнее, а ситуация – острее. И сегодня также нашим военнослужащим приходится находиться в разных горячих точках мира, отстаивать интересы нашей страны, безопасность людей. Хочу от всей души пожелать вам здоровья, поблагодарить за то, что вы сделали в свое время. Я напомню, что в Афганскую войну Мурманская область потеряла 53 человека. Здоровья, бодрости духа, чтобы ваш подвиг служил примером для подрастающего поколения, которое было бы готово в любой момент встать на защиту нашей страны! – сказал глава региона.

Глава региона пожелал ветеранам здоровья и бодрости духа. Фото: правительство Мурманской области

Что волнует ветеранов

Как отметил министр труда и соцразвития, очень редко ветераны рассказывают о своих частных проблемах. Например, что нуждаются в медицинской помощи, путевках на юг. Они говорят о глобальных вещах, о том, что нужно сохранить то отношение к долгу, которое есть у них. Однако на встрече воины-интернационалисты все же затронули одну из волнующих тем – здравоохранение.

- Согласно статье 16 федерального закона, ветераны боевых действий могут получить внеочередное медицинское обслуживание. Но получается так, что в полном объеме эта статья работает только на базе Мурманского консультационно-диагностического центра. В поликлиниках города и по области это не работает, - поделился Юрий Гутян.

Губернатор пообещал оперативно разобраться с проблемой, отметив, что этот вопрос уже поднимался в прошлом году.

- Я помню, что 12 февраля 2021 года мы говорили по поводу преимущественного права ветеранов на медицинскую помощь. Министр здравоохранения будет привлечен к дисциплинарной ответственности, так как те поручения, которые даются, надо выполнять, - подчеркнул Андрей Чибис.

На встрече стороны также обсудили вопросы по поводу интегрирования ветеранских организаций в региональную систему патриотического воспитания, возобновления заседаний координационного совета в этом направлении. Андрей Чибис отметил, что этой темой займется зам. губернатора Владимир Евменьков. Также глава региона пообещал выделить средства на оргтехнику для развития патриотической деятельности.

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