Экологический туризм на Кольском полуострове будут развивать в природных парках и заповедниках

Экологический туризм тесно связан с ООПТ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2022-й стал в Мурманской области Годом экологического туризма и первым тематическим в этой сфере. В будущем нас ждут годы, посвященные познавательному, деловому, промышленному, активному туризму. А пока северянам и гостям хотят показать, как путешествовать так, чтобы потом это смогли сделать не только наши дети, но и правнуки.

Туристы во время отдыха на природе должны оставить после себя минимальный след. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учиться и не мусорить

Презентация Года экологического туризма прошла в Кировске, и неслучайно. Профильный комитет активно сотрудничает с КНЦ РАН, чтобы разработать концепцию, ведь отдых с бережным отношением к природе - это не только установленные «мусорки» и таблички с предупреждениями, например, не вытаптывать растения.

- Основные достопримечательности Мурманской области – природные, и туристы к нам едут по большей части для того, чтобы познакомиться с нашей уникальной природой. Но, садясь в эту лодку, давайте на берегу договоримся, что же такое экологический туризм и правильно ли мы его понимаем, - отметил, открывая презентацию, заместитель генерального директора по научной работе КНЦ РАН Евгений Боровичев. – В целом термин «экологический туризм» был введен в 80-х годах и уже 40 лет глубоко копается мировыми исследователями. Все крутится вокруг природно ориентированного туризма, экологического образования и просвещения и устойчивого развития.

Главное, что нужно понять: экотуризм – это сокращение ущерба и получение знаний. Гости должны не только пройти по какой-то территории так, словно их тут и не было, но и узнать, почему они должны это сделать. Поэтому развитие этого направления тесно связано с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Если те же заповедники почти всегда для рекреационного отдыха закрыты (попасть туда можно только в особых случаях и пройдя долгое согласование), то природные и нацпарки как раз рады гостям.

Напомним: осенью 2021 года был создан природный парк «Териберка». В само село можно попасть свободно, а вот если хочешь посмотреть знаменитый Батарейский водопад, пляж с окатышами «Яйца дракона», то надо оформить специальное разрешение на посещение. Плата за вход пока не берется, но в ближайшее время ее планируют ввести.

- Не будет такого, что на всех ООПТ одновременно введут плату за посещение. Надо делать это постепенно, после развития инфраструктуры. Сейчас на многих охраняемых природных территориях ее нет, в том числе оборудованных пеших троп. Также стоимость посещения будет разной, для местных жителей она будет ниже. Думаю, что заплатить те же 700-900 рублей за вход туристам будет по силам, - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

К слову, мнение ученых: экологические тропы должны быть в каждом населенном пункте Мурманской области, а не только в ООПТ.

Заповедники, природные и нацпарки, заказники региона оценили по разным параметрам. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Привлекательная «дикость»

Для того чтобы понять, какие ООПТ интересны для посещения, ученые КНЦ РАН подсчитали их экотуристический потенциал. На первом этапе оценивалась привлекательность территории, например, наличие природных и культурных достопримечательностей, а также доступность посещения (это и наличие дорог, и возможность посещения без оформления визы). А второй этап был посвящен режимным ограничениям, площади территории – чем она меньше, тем меньше посетителей может принять.

По всем показателям первого этапа самыми привлекательными «дикарями» для туристов стали полуострова Средний и Рыбачий, потом идут Лапландский заповедник, нацпарк «Хибины» и заказник «Кутса». Заповедник «Пасквик» и природный парк «Кораблекк» оказались средними по привлекательности из-за расположения в приграничной зоне.

- Во втором этапе Средний и Рыбачий также оказались в лидерах, как и «Хибины» с «Кутсой». Но выпали все заповедники. В том же Лапландском отдых возможен только на небольшом участке Чунозерской усадьбы, а «Пасвик» потерял позиции еще сильнее, потому что там ограничения не только из-за близости границы, но еще и режимные, - отметил Евгений Боровичев.

Такое внимание к ООПТ со стороны туристов имеет ряд плюсов. Так, сейчас идет работа над реорганизацией заказника «Сейдъявр». Если посмотреть на карту, то кажется, что когда его создавали, границы чертили по линейке - такие они ровные. Но в жизни так быть не может. Поэтому специалисты еще раз провели большое исследование территории и определились с новыми возможными границами. Они станут более гибкими, а также будет учтено больше факторов, например, соседство с Ловозерским ГОКом.

Самыми привлекательными для посещения среди ООПТ стали полуострова Средний и Рыбачий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Плюсы и минусы

Важный момент в туризме – работа профессионалов. До недавнего времени гидами в Мурманской области никто не занимался, многие из них работали незаконно. Да и в целом любой человек без профессионального образования и со знаниями из «Википедии» мог предложить туристам свои услуги. Здесь кроется опасность - все-таки Кольский полуостров с его горами и лавинами, топкими болотами и глухой тундрой не прощает невежд.

В последнее время ситуация изменилась: гиды проходят обучение и сертификацию. Так, КНЦ РАН организовал летом прошлого года курсы, в том числе и по экотуризму. В дальнейшем работа будет продолжена. В этом году набор гидов на обучение уже объявили и желающих оказалось больше, чем мест.

Сделан еще один акцент в развитии отрасли - это мнение самих туристов. Комитет и региональный турпортал провели опрос, и после анализа почти 600 анкет стало известно, что нравится, а что не нравится гостям в регионе.

84% опрошенных рассказали, что больше всего им нравится природа Кольского полуострова. Еще 14% позитивно отметили экскурсии, а 2% - отношение местных к приезжим.

На ООПТ важно создавать инфраструктуру, чтобы привлечь посетителей Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А что же не нравится туристам в Мурманской области? 51% отметил дороговизну услуг, 23% пожаловались на погоду, 14% - на сервис, 12% - на уровень экскурсионного обслуживания, плохую организацию досуга и время в дороге.

Чтобы приезжающим было интереснее, в Заполярье будут развивать инфраструктуру и наполнять регион событиями. Так, уже готов информационный буклет «Хибины для любопытного туриста», завершается работа по созданию выставочного комплекса, посвященного Хибинам, который также станет мобильным.

- В Ковдоре появится парк птиц, а также мы хотим создать календарь с описанием, когда и где можно наблюдать за разными животными, - сказал Александр Елисеев.

Конечно, пандемия внесет свои коррективы, и никто не может сказать, будут ли разрешены массовые мероприятия. Но в правительстве региона к ним все же готовятся. В июне в Териберке должен состояться большой туристический субботник, 16-17 июля – Арктический фестиваль «Териберка», 24 - 26 июля – молодежный экофорум «Гиперборея – Ковдор. Перезагрузка», 16-17 августа – фестиваль Imandra Viking Fest, 3 сентября – фестиваль Gasrto Industry Fest, 19-20 ноября – гастрономический фестиваль «Вкус Арктики».

Для туристов создадут календарь, который расскажет, где, когда и каких животных можно будет увидеть в Мурманской области. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

КОНКРЕТНО

Желающим работать помогут грантами

Развитием ООПТ должно заниматься не только государство - к этому планируют привлекать бизнес. Например, на полуостровах Рыбачий и Средний уже оборудованы глэмпинги, уютные домики могут появиться и в других уголках Кольского полуострова. Предпринимателям, которые хотят развивать туристический бизнес в этом направлении, финансово помогут – есть гранты как региональные, так и федеральные. В среднем можно получить около миллиона рублей - сумма может быть как меньше, так и больше. Деньги выделяются на создание придорожной структуры, удобств для отдыха, безопасность, покупку средств передвижения и т. д. На часть грантов уже можно подать заявку.

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