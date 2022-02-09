Три ролика – 18 миллионов просмотров: Учительница истории из Мурманска покоряет TikTok

На Анжелу Ганееву в TikTok подписано более 240 тысяч человек. Фото: Личный архив

В мурманской школе № 27 уже два года работает учителем истории Анжела Рафаэлевна Ганеева - 24-летняя девушка, которая благодаря своей профессии стала популярной в TikTok. Ролики молодого педагога в аккаунте angela_hist набирают миллионы просмотров, а количество подписчиков перевалило за 240 тысяч.

Девушка рассказала «КП»-Мурманск», как к ней пришла такая популярность и что нового удалось привнести в образовательный процесс.

Прекрасный пример

В 2020 году Анжела Ганеева переехала в Мурманск из Оренбургской области, сразу после получения диплома об образовании. Учительницей она решила стать благодаря прекрасному примеру в лице преподавателя, который был у нее в школе.

- У меня вела уроки потрясающая учительница истории - она была хороша во всем! Я нигде таких педагогов больше не встречала, даже в университете. Она привила мне любовь к этому предмету: так подавала материал, будто сама жила в том времени. Раньше не было никаких видео и презентаций, «танцев с бубнами», как сейчас говорят. Но она могла заинтересовать без всего этого, просто своим рассказом. И до сих пор может, так как все еще работает. Я сохранила все тетради по истории и пользуюсь записями, когда нужно подготовить урок, - поделилась северянка.

Дисциплины и интереса ради

Средняя общеобразовательная школа Мурманска № 27 стала первым местом работы Анжелы. Девушке поручили вести уроки в среднем звене, другие учителя ее во всем поддерживали и помогали. Однако возникли трудности с дисциплиной в некоторых классах. Немного поразмыслив, девушка нашла способ быстро уладить проблему.

- Сначала не все дети воспринимали меня как учителя, шумели на уроках. Я стала думать, как можно найти к ним подход, и решила завести аккаунт в TikTok. Ребята постоянно зависают в этой соцсети, и мне захотелось узнать, что такого интересного они там находят, попробовать быть с ними на одной волне, - делится мурманчанка.

В аккаунт педагог стала выкладывать короткие ролики о школьных буднях. Например, о сборах на работу, о том, что чаще всего спрашивают дети, учительских секретах.

По мере развития блога учительница начала добавлять образовательный и методический контент, совмещая приятное с полезным. Так, на уроках Анжела Рафаэлевна предлагает детям отгадать, что находится в «черном ящике». Предмет обязательно связан с исторической темой. Ученики очень рады почувствовать себя знатоками, как в игре «Что? Где? Когда?».

Учительница снимает как смешные видео, так и полезные. Фото: Личный архив

Еще один вариант вовлечь детей в урок – домашнее задание в виде лотереи. Если повезет, может выпасть и «ничего». Один из таких роликов набрал почти 5 миллионов просмотров.

Также преподавательница использует карточки для запоминания важных дат или, например, сертификаты на отмену «двойки», если ученик неделю показывает хорошие результаты.

- Ролики стали набирать большое количество просмотров где-то спустя месяц, может, меньше. Ученики нашли меня в рекомендациях TikTok. Потом подбегали и радостно говорили, что видели мои видео. С ними мы снимаем видеосюжеты, я беру у них мини-интервью, но сначала получаю письменное разрешение родителей, - рассказывает девушка.

Просто, но со вкусом

По словам педагога, родители учеников никакого негатива по поводу новых методов не выражают, а, наоборот, только поддерживают. Многие из них подписаны на учительницу и пишут добрые комментарии в соцсетях.

- Я бы не сказала, что мне что-то удалось сделать в глобальных масштабах. Но все же выпускники и студенты педагогических вузов после просмотров моих видео не боятся идти в профессию, перестают сомневаться в выбранном пути. Молодые и даже опытные учителя пользуются моими «фишками», применяют их на своих уроках, а потом делятся со мной впечатлениями. Для учеников мой аккаунт - это место, где можно посмотреть на школу с другой стороны. У некоторых даже появляется любовь и тяга к истории, а кто-то захотел стать учителем. Многие пишут мне слова поддержки. Это дорогого стоит, - говорит наша собеседница.

По словам девушки, дополнительный доход TikTok ей не приносит, так как рекламы в ее аккаунте нет. Она отмечает, что не придает социальным сетям огромного значения, но польза в них есть.

- Самое главное для меня - хорошо подготовить урок. Снимаю примерно один ролик в день после всех уроков. По времени это занимает пару минут, не больше, так как идеи у меня появляются заранее. Ни учебному, ни рабочему процессу это не мешает, - отмечает северянка. - Мне всегда хочется придумать что-то новое, интересно преподнести ребятам материал. Я хочу развиваться в педагогическом плане, а TikTok - это просто увлечение. Если есть такая возможность, как взаимодействие с детьми через соцсети, в которых они сидят постоянно (и никто этого уже не изменит), то почему бы и нет.

Анжела Ганеева подчеркивает, что на современных детей нельзя смотреть сверху вниз, нет смысла на них кричать и давить своим авторитетом. Их нужно понимать и поддерживать - вот что действительно важно.

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