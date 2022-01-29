При пожаре в Архангельской области мать и четверо детей отравились угарным газом

Мама и четверо детей отравились угарным газом. Фото: vk.com/glavnovosti18

В пгт Плесецк Архангельской области в ночь на 29 января случился пожар в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир на улице Строителей, 36. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 3.20.

- Происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров, - сообщили в МЧС Архангельской области.

Пожар начался около трех ночи. Фото: СКР Архангельской области

Несмотря на то, что пожар был не самый масштабный, закончился он трагедией. На месте пожарные обнаружили пять тел.

В огне погибла 37-летняя Олеся Коптелова и четверо ее детей. Самому младшему из них было 3 года, старшему – 12 лет, остальным – 6 и 4 годика. По одной из версий, возгорание произошло из-за неисправной плиты – об этом сообщили следователи.

- Предварительная причина их смерти - отравление продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщили в СУ Следственного комитета Архангельской области.

Огонь распространился на площади пять квадратных метров. Фото: СКР Архангельской области

Следком отмечает, что многодетная семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении, поэтому под проверку сейчас попадают еще и чиновники.

Вечером 28 января, за пять часов до смерти, Олеся писала в местном паблике в «ВКонтакте» - обращалась к односельчанке с просьбой вернуть долг: женщина не платила за аренду квартиры. Но жители Плесецка уверены – причиной пожара был не поджог.

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